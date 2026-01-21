20.01.2026, 13:11 90831
Убийство студентки в Шымкенте: президент дал ряд поручений
Он поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям департамента полиции города Шымкента
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался по делу об убийстве 21-летней студентки в Шымкенте.
Убийство молодой девушки Нурай в Шымкенте потрясло всю страну. Национальный курултай получил более 130 обращений по этому инциденту. Установлено, что подозреваемый преследовал Нурай, донимал ее и угрожал ей. В конечном итоге это привело к ее смерти. В связи с этим я поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента. Генеральный прокурор также внимательно изучит этот вопрос", - заявил Токаев.
Он отметил, что такая жестокость никогда не должна допускаться.
С каждым годом растет осведомленность людей и повышается уровень гражданской ответственности в обществе. Очень важно, чтобы законодательные изменения соответствовали этому. Закон и порядок - это общее для всех. Каждый гражданин нашей страны должен строго соблюдать требования закона", - подчеркнул глава государства.
Напомним, в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали.
21.01.2026, 12:11 2376
Экибастуз выбран пилотной локацией для размещения долины центров обработки данных
В рамках проекта предусмотрены гибкие модели участия, учитывающие различные инвестиционные стратегии и уровень подготовки инвесторов
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании правительства, сообщил что для реализация проекта "Долина центра обработки данных" в качестве пилотной локации выбран Экибастуз, сообщает пресс-служба правительства.
Акиматом Павлодарской области резервируется земельный участок общей площадью 200 гектар. Проект требует комплексного подведения базовой инфраструктуры, включая водоснабжение, подъездные дороги, телекоммуникационные сети и электроснабжения", - сказал Ростислав Коняшкин.
Отмечается,что проект закладывает основу для формирования в стране международного хаба центров обработки данных и облачной ИИ-инфраструктуры, обеспечивает привлечение ведущих hyperscaler-компаний, способствует созданию высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест, а также формирует условия для наращивания экспорта вычислительных и цифровых услуг.
В рамках проекта предусмотрены гибкие модели участия, учитывающие различные инвестиционные стратегии и уровень подготовки инвесторов. Такой подход позволяет привлекать инвесторов, технологические компании и поставщиков облачных услуг", - добавили в правительстве.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на V заседании Национального курултая в городе Кызылорде.
21.01.2026, 11:26 9981
Премьер поручил проанализировать предложения бизнеса и населения по новому Налоговому кодексу
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил проанализировать предложения населения и бизнеса по новому Налоговому кодексу и выстроить системную работу с участием НПП "Атамекен", экономистов и экспертов.
Как было справедливо отмечено президентом, новый Налоговый кодекс не должен восприниматься как неизменный свод правил. В этой связи поручаю Вам, Серик Макашевич (Жумангарин. - Прим. редакции), обобщить и проанализировать поступившие предложения от населения и бизнеса. Выстроить системную и конструктивную работу с участием представителей Нацпалаты "Атамекен", экономистов и экспертов. Вы сегодня уже проводите первую такую встречу в правительстве. Необходимо активно подключить и регионы к этой работе. Оперативно рассмотреть поднимаемые общественностью вопросы", - сказал Бектенов.
По результатам поручено внести конкретные предложения.
Напомним, 20 января президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о новом Налоговом кодексе. Он поручил правительству изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы.
Новый Налоговый кодекс вступил в силу 1 января 2026 года. Осенью прошлого года представители бизнеса запустили петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако она не прошла модерацию.
Автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким также направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
21.01.2026, 11:14 11676
В Казахстане хотят ограничить доступ детей к соцсетям
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Об этом сообщила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства.
По ее словам, Министерством культуры и информации разработаны законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа, предусматривающие запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста.
Законопроекты прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости", - уточнила министр.
Кроме того, в Казахстане совершенствуют законодательство в сфере средств массовой информации.
Особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ. В этом направлении соответствующая работа ведется через комиссию по развитию отраслевой журналистики и иные механизмы. Кроме того, на законодательном уровне будет рассмотрена возможность регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и СМИ, а также частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров", - добавила Аида Балаева.
Напомним, ранее мажилисмен Асхат Аймагамбетов поднял вопрос о введении возрастных ограничений для регистрации детей в социальных сетях. Он обратил внимание, что согласно исследованиям, чрезмерное использование гаджетов у детей может привести к проблемам с концентрацией внимания, нарушению сна, росту тревожности, агрессии и суицидам.
21.01.2026, 10:53 12521
В Казахстане регламентируют порядок использования госсимволов юридическими и физическими лицами
Будут разработаны меры поощрения граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации РК проведет работу по детальной регламентации порядка использования государственных символов юридическими и физическими лицами. Об этом заявила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства.
Также будет усилена информационно-разъяснительная работа по популяризации государственных символов, духовно-нравственным и семейным ценностям.
В нормативные правовые акты будут внесены необходимые изменения, а также подготовлены наглядные методические материалы.
В рамках поручения главы государства будут разработаны дополнительные меры поощрения граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам.
Еще одним важным направлением является продвижение историко-культурного наследия на уровне ЮНЕСКО. Ранее на заседаниях Национального курултая президент уделял этому вопросу особое внимание и давал конкретные поручения. По поручению главы государства будут проведены соответствующие работы по выдвижению номинаций, объединяющих Жаркентскую мечеть и Вознесенский собор, а также петроглифы Каратауского хребта, с целью включения их в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для включения "Слов назидания" Абая в реестр ЮНЕСКО "Память мира" соответствующие документы направлены на экспертную оценку", - сказала Балаева.
21.01.2026, 10:27 14316
В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных. Об этом заявил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании правительства.
Предлагаем ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных. Цифровая трансформация не должна подрывать безопасность граждан. А любой факт безответственного обращения с личной информацией должен быть в соответствии с законом", - сказал Ростислав Коняшкин.
Кроме того, по его словам, будет "увеличен лимит административных штрафов для тех, кто не соблюдает требования безопасности, в несколько раз и доведен до 5000 месячных расчетных показателей".
Реализуя конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту личной информации, мы переходим к переходу цифровых данных на любую сторону и политике "нулевой терпимости" в этой области", - отметил вице-министр.
Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация об утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал, что утечка произошла, скорее всего, из медицинских организаций. По его словам, "они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность".
Как сообщалось ранее, в рамках Цифрового кодекса планируется актуализация законодательства в сфере защиты персональных данных путем усиления ответственности, введения аудита кибербезопасности и другие меры.
20.01.2026, 19:00 52276
Казахстан намерен расширить список объектов ЮНЕСКО и оцифровать культурное наследие
Фото: Акорда
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на V заседании Национального курултая дал поручения по сохранению и международному продвижению культурного наследия Казахстана и поддержал идею создания национального цифрового репозитария "Ұлттық цифрлық мұра", сообщили в пресс-службе Акорды.
Сегодня Казахстан входит в число 25 ведущих стран по количеству объектов нематериального культурного наследия, внесенных в список ЮНЕСКО. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Предстоит масштабная работа по глубокому исследованию нашей истории, развитию культуры и искусства, которую мы намерены продолжить в будущем", - выступил президент.
По его словам, в Казахстане немало исторических мест и ценных артефактов, имеющих глубокое познавательное и воспитательное значение. Ярким примером служит Жаркентская мечеть, возведенная полностью из дерева. Это уникальный плод совместного труда китайских архитекторов и уйгурских мастеров. Столь же исключительным историческим объектом является Вознесенский кафедральный собор в Алматы.
Глава государства отметил, что эти два сооружения, олицетворяющие дружбу и согласие, можно назвать наглядным воплощением принципа "Единство в многообразии".
Каждый уголок Великой степи хранит летопись многовековой истории нашего народа. Одним из таких сокровищ являются петроглифы Каратау. Созданные четыре тысячи лет назад наскальные изображения подтверждают, что корни нашей цивилизации уходят в глубокую древность. В урочищах Сауыскандык Кызылординской области и Арпаозен Туркестанской области ученые обнаружили в общей сложности 17 тысяч петроглифов. Считаю, что такие бесценные археологические памятники, наравне с нашими национальными традициями, по праву заслуживают включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Токаев.
Президент поручил профильному министерству заняться этим вопросом.
Учение Абая, чьи размышления не теряют своей актуальности со временем, должно стать ядром нашей идентичности и национального бытия. Концепция "Адал азамат" ("Ответственный гражданин") созвучна идее мыслителя о "Толық адам" ("Совершенном человеке"). Наша задача - добиться включения "Слов назидания" Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО "Память мира". Учения аль-Фараби и Яссауи также являются столпами национальной духовности. Говоря откровенно, мы вспоминаем заветы великих предков только в дни их юбилеев. Это в корне неправильно. Поэтому необходимо на регулярной основе проводить научные мероприятия, направленные на широкую популяризацию наследия аль-Фараби, Яссауи и Абая. Это нужно прежде всего нам самим, ведь их труды являются фундаментом нашей духовно-философской самобытности", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что гуманитарные институты страны должны системно продвигать заветы великих мыслителей с целью сохранения бесценного национального достояния и передачи его будущим поколениям.
Глава государства поддержал предложения некоторых членов Курултая о развитии таких дисциплин, как философия, социология, политология, а также о подготовке многотомника общественно-политической мысли. Вместе с тем необходимо сделать исследования научных учреждений общедоступными через онлайн-платформы.
В ближайшее время в Астане и Алматы начнется строительство президентских библиотек. Полагаю, что эти объекты должны стать не просто книгохранилищами, а центрами популяризации истории, культуры и достижений нашей цивилизации. Задача укрепления национальной идентичности становится еще более актуальной на фоне стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Реальность такова, что в новую эпоху сохранят субъектность лишь те народы и государства, которые сумеют перевести свою историю и культуру в электронный формат и вписать их в глобальную цифровую цивилизацию. По сути, это вопрос идеологического суверенитета и будущего нашей страны. Поэтому поддерживаю идею создания национального репозитария памяти и знаний "Ұлттық цифрлық мұра", - отметил президент.
По его словам, такое начинание в Год цифровизации и искусственного интеллекта откроет новые горизонты в процессе сохранения и изучения казахстанского исторического наследия.
20.01.2026, 17:40 67856
Убийство девушки в Шымкенте: глава департамента полиции города и его первый заместитель отправлены в отставку
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.
После убийства 21-летней студентки в Шымкенте департамент собственной безопасности МВД проводит досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками управления полиции района Қаратау обращения родственников убитой.
Отмечается, что в рамках уголовного дела будут всесторонне проверены все доводы и обстоятельства, связанные с принятием, полнотой и своевременностью мер реагирования. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в установленном законом порядке.
Одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры.
За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник департамента полиции города Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел", - сказано в сообщении МВД.
В пресс-службе добавили, что ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников.
Напомним, в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
Нурлан Алмасбеков возглавлял ДП Шымкента с сентября 2024 года.
20.01.2026, 14:56 85141
Стали реальной угрозой нацбезопасности - президент поручил усилить борьбу с мошенничеством
Токаев указал на масштабные злоупотребления в системе медицинского страхования, образовании
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на заседании Национального курултая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о росте мошенничества, угрожающего национальной безопасности, и поручил усилить борьбу с хищениями в социальной сфере, указав на масштабные злоупотребления в системе медицинского страхования, образовании.
Распоясавшиеся мошенники превратились в реальную угрозу национальной безопасности. В Фонде медицинского страхования разворовываются огромные средства, в это же время работники службы скорой помощи, фельдшеры по призыву мошенников выходят на акции протеста, выдвигают социальные требования. Наши граждане также становятся жертвами аферистов, теряют честно заработанные накопления, обманом втягиваются в преступные финансовые операции", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что в современном мире значительно обострилась и проблема иммиграционного мошенничества.
Вы видите, что происходит в Европе и США. Данный вопрос приобрел особую актуальность и в нашей стране, которая становится все более привлекательной для иностранных граждан в плане трудоустройства и проживания. Правоохранительные органы раскрыли преступные деяния аферистов, занимавшихся незаконной выдачей документов иностранцам с целью легализации их постоянного проживания на территории Казахстана. Борьбу против мошеннических преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить", - поручил глава государства.
По его словам, актуальной и первостепенной задачей становится привлечение к ответственности как мелких хулиганов, вандалов, так и представителей организованной преступности и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества.
В последнее время в мой адрес участились запросы граждан по механизму финансирования частных школ. По итогам аудита частных школ были выявлены нарушения, связанные с незаконными и необоснованными расходами, ставшими возможными из-за несовершенства методики подушевого финансирования (...) Схожие проблемы возникли и в здравоохранении. Комплексная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах. Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются", - высказался президент.
Президент поддержал решение правительства передать Фонд обязательного медицинского страхования в ведение Минфина.
То, что произошло в фонде, это результат отсутствия профессинализма руководителей социальной сферы, их безразличия к государственным интересам. Поэтому запрос на добропорядочность чиновников - по-прежнему актуальная задача общегосударственного характера", - добавил он.
Ранее о злоупотреблениях при финансировании частных школ и медучреждений высказалась министр культуры и информации РК Аида Балаева.
