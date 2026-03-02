01.03.2026, 10:47 81696
МИД обратилось к казахстанцам в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с резким обострением геополитической ситуации в регионе Ближнего Востока гражданам Республики Казахстан, временно или постоянно находящимся на территории Исламской Республики Иран, настоятельно рекомендуется максимально усилить меры личной безопасности, сообщили в МИД РК.
В этой связи соотечественников просят строго соблюдать следующие рекомендации:
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей и участия в публичных мероприятиях;
- регулярно отслеживать сообщения местных органов власти и официальных источников информации;
- ограничить необязательные поездки;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям;
- поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами Республики Казахстан.
Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран открыло круглосуточные линии экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.
Посольство Республики Казахстан в городе Тегеране:
дежурный телефон посольства +98 21 2256 5933;
мобильный телефон / WhatsApp +98 936 208 4672.
Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsApp).
Консульство Республики Казахстан в городе Бендер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsApp).
По указанным каналам связи граждане могут обратиться за консульской помощью и сообщить о своем местонахождении и ситуации. Призываем ответственно относиться к собственной безопасности, сохранять спокойствие и опираться исключительно на официальные источники информации", - говорится в сообщении посольства.
Также в связи с закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран и временной приостановкой авиасообщения граждан просят связаться с дипломатическими представительствами Республики Казахстан для проработки вопроса выезда с территории Ирана через сухопутные границы Иран - Азербайджан, Иран - Армения, Иран - Турция и Иран - Туркменистан.
01.03.2026, 13:42 66176
Что ждет казахстанцев в марте
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в марте 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Предпринимателей, не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения, автоматически переведут на общеустановленный режим
Напомним, в связи со вступившим в силу новым Налоговым кодексом и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые работали на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом, необходимо было до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года. Кто не выбрал режим и не подал уведомление в переходной период, будет автоматически переведен на общеустановленный режим налогообложения.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
В марте в Казахстане отмечают два государственных праздника: Международный женский день - 8 Марта и Наурыз мейрамы.
8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, в связи с этим казахстанцы при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть три дня подряд: 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник). При шестидневной рабочей неделе - два дня подряд: 8 и 9 марта (воскресенье, понедельник).
На Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет: 13 выходных и 18 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
1 марта в Казахстане отмечается День благодарности.
Референдум
11 февраля президент подписал указ о проведении референдума по новой Конституции 15 марта.
С текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Усилена ответственность за нарушение благоустройства в населенных пунктах
С марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление контроля за благоустройством городов и населенных пунктов.
Местным исполнительным органам городов Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 КоАП, за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства. Ранее эти меры могли применять только органы внутренних дел, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.
Новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения, включая несанкционированный выброс отходов, повреждение зеленых насаждений, а также порчу городской инфраструктуры.
Следует отметить, только в прошлом году за подобные правонарушения к ответственности привлечено более 591 тысячи человек, из них свыше 189 тысяч за загрязнение общественных мест и более 403 тысяч за нарушение правил благоустройства. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге.
Также теперь нарушения будут фиксировать дроны и камеры. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.
Ранее портал Polisia.kz сообщал том, что в Алматы уже начали выявлять правонарушения с помощью дронов. Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
Мартовское ЕНТ
Тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля.
В мартовском ЕНТ участвуют лица:
- зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей;
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования. В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов", - сообщили в Миннауки и высшего образования.
Школьные каникулы
В школах Казахстана подходит к концу третья четверть. Весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 календарных дней - с 19 по 29 марта включительно.
Последним учебным днем в третьей четверти станет 18 марта, 30 марта школьники вернутся за парты и начнут четвертую четверть.
Новые авиасообщения
Авиакомпания SCAT с 29 марта планирует открыть рейс из Шымкента в Бишкек (Кыргызстан).
Air Astana намерена запустить рейсы Алматы - Шанхай (Китай) - с 29 марта, Алматы - Салала (Иордания) - с 9 марта; Астана - Салала (Иордания) - с 9 марта.
FlyArystan планирует запуск рейса Алматы - Самарканд (Узбекистан) с 17 марта.
В FlyArystan сообщили, что с 1 марта 2026 года в авиакомпании вступает в силу обновленная норма бесплатной ручной клади - разрешается провоз одной единицы ручной клади весом не более 7 кг. Габариты ручной клади остаются без изменений - 56×23×36 см. Правила применяются ко всем рейсам, выполняемым с 1 марта 2026 года, независимо от даты приобретения билета.
Ужесточение наказания за нападение на медиков
В марте в Казахстане вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за нападение на медработников.
XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026
XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей, участие примут более 600 спортсменов со всего мира. Программа Игр включает парасноуборд, парахоккей, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, парабиатлон и паралыжные гонки.
Сборная Казахстана выступит в соревнованиях по паралыжным гонкам и парабиатлону. В состав национальной команды вошли: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачёва, Нурлан Алимулы и Владислав Кобаль.
В настоящее время спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в городе Санкт‑Морице (Швейцария), сообщили в Минтуризма и спорта.
Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоится 6 марта на арене "Арена ди Верона".
Впервые в истории Казахстан выбран местом проведения этапа Кубка мира по фехтованию на шпаге
Престижный международный турнир пройдет с 26 по 29 марта в Астане на базе Легкоатлетического спортивного комплекса QAZAQSTAN, сообщает НОК РК.
В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из 96 стран мира. ЭКМ будет проведен среди мужчин и женщин в индивидуальных и командных дисциплинах.
28.02.2026, 16:35 150816
Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком
Фото: Depositphotos
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили о полном запрете полетов над и вблизи территорий шести стран Ближнего Востока.
В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов", - сказано в сообщении комитета.
Таким образом, 28 февраля в расписание полетов авиакомпании Air Astana и FlyArystan были внесены следующие изменения:
- рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета;
- KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели;
- рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром;
- остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.
В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта отсутствуют рейсы по направлениям на Ближний Восток.
Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами.
У иранских авиакомпаний наблюдаются изменения в расписании. Так, у Qeshm Air 28 февраля рейсы по направлениям на Ближний Восток будут задержаны, а у Pars Air в период с 28 февраля по 3 марта рейсы отсутствуют.
Авиакомпании и аэропорты проводят информационно-разъяснительную работу по своевременному оповещению пассажиров обо всех изменениях в расписании: уведомления направляются посредством SMS и e-mail-рассылок, push-уведомлений в мобильных приложениях, размещаются на официальных сайтах и в социальных сетях, а также доводятся через cаll-центры и справочные службы.
В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" будет функционировать call-центр на круглосуточной основе - тел.: +7 7172 79 82 13; +7 7172 79 82 14; +7 7172 79 82 15.
По вопросам статуса рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:
Air Astana: + 7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77;
FlyArystan: +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227); SCAT +7 7252 99 88 80;
Qazaq Air: + 7 727 356 14 14;
АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" +7 7172 702 999;
АО "Международный аэропорт Алматы" +7 727 228 00 19.
28.02.2026, 15:21 162991
В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране Дополнено
Среди граждан РК пострадавших нет
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что в настоящее время в Иране находятся 96 граждан Казахстана.
Среди пострадавших в Иране граждан Казахстана нет", - сообщили в МИД изданию "Казинформ".
В ведомстве уточнили, что в настоящее время на территории Ирана находятся 96 казахстанцев.
Министерство иностранных дел поддерживает с ними постоянную связь.
Дополнено 28.02.2026, 15.48
В пресс-службе указали контактные номера экстренной связи и горячих линий загранучреждений Республики Казахстан.
Министерство иностранных дел РК:
+7 7172 72 05 00 (департамент консульской службы); +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);
посольство РК в Иране (г. Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
+98 936 208 4672 (мобильный телефон, WhatsАpp);
генеральное консульство РК в г. Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsАpp);
консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsАpp);
посольство РК в Иордании:
+962777688885;
посольство РК в ОАЭ:
+971 50 508 5226;
+971 2 449 8778;
генеральное консульство РК в Дубае:
+971 50 570 1978;
посольство РК в Саудовской Аравии:
+966 55 663 0177;
посольство РК в Катаре:
+97450649955;
+97451000733;
посольство РК в Кувейте:
+965 6704 2545;
посольство РК в Ливане:
+9614713467;
+9614713447;
генеральное консульство РК в Бахрейне:
+97333480890;
посольство Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный);
+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);
+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);
+7 7017314177 (WhatsApp).
Ранее МИД РК рекомендовало гражданам РК покинуть Иран, а также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и строго придерживаться рекомендаций местных властей.
Кроме того, призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного резкого обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме. Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.
28.02.2026, 13:45 166841
Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Depositphotos
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанской авиакомпании Air Astana сообщили об изменениях и отмене ряда рейсов на Ближний Восток из-за военных действий в регионе.
28 февраля в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и нестабильной ситуацией в регионе произошли следующие изменения:
- Рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета;
- KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели;
- Рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром.
Рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.
Отмечается, что группа компаний Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров.
Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения. Разрешено бесплатное перебронирование и возврат билетов в Джидду, Медину и Дубай по месту приобретения до 6 марта включительно", - обратились в авиакомпании.
Напомним, сегодня Израиль нанес удары по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начала масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике.
27.02.2026, 10:54 227531
Цифровой контроль на улицах: с 12 марта нарушения будут выявлять камеры
Фото: Depositphotos
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта в Казахстане "умные" камеры начнут автоматически фиксировать нарушения, сообщает sputnik.kz.
Дроны и камеры смогут фиксировать выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.
Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы начали выявлять правонарушения с помощью дронов.
Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
Наша задача - не только фиксировать правонарушения, но прежде всего предупреждать их. Дроны с громкоговорителями позволяют оперативно реагировать на нарушения и сразу напоминать гражданам о правилах поведения. Это современный инструмент профилактики, который повышает дисциплину и формирует культуру общественного порядка", - сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.
По его словам, использование беспилотников позволяет охватить труднодоступные участки и обеспечить дополнительный контроль без увеличения численности нарядов. В полиции подчеркивают, что основная цель проекта - формирование уважительного отношения к окружающим и снижение количества правонарушений в общественных местах.
Как сообщалось ранее, в Алматы запустят пилотный проект доставки товаров с помощью дронов.
26.02.2026, 18:27 252561
Казахстанка пропала в Польше, дело передано в розыск
Фото: Из объявления на Фейсбук
Варшава. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Варшаве перед отправлением в Астану пропала гражданка Казахстана Екатерина Шилова. Дело передано в департамент розыска, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
О пропаже Екатерины рассказала ее сестра, разместив в Facebook объявление о розыске.
Пропала моя сестра. Шилова Екатерина Анатольевна, 1982 года рождения. Летела из Варшавы в Астану 18.02.26 в 23.00. Но на самолет так и не села. Была на заработках, при себе имела деньги", – говорится в объявлении.
При этом родные Екатерины получили от нее сообщение о том, что женщину пригласили на работу в Германию. Однако родственники уверены, что писала не Екатерина.
МИД проинформирован касательно ситуации с гражданкой РК Екатериной Шиловой. Консульским отделом в Варшаве в уполномоченные органы страны пребывания была направлена официальная нота. Главное управление полиции Варшавы подтвердило получение информации, дело передано в департамент розыска", - прокомментировали в МИД Казахстана.
Отмечается, что семье Екатерины оказывается вся необходимая консульская помощь. Вопрос находится на контроле министерства.
25.02.2026, 20:55 290481
В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок
Фото: Depositphotos
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли в Алматы строить многоуровневые паркинги и увеличат ли количество парковочных мест, выяснили корреспонденты МИА "Казинформ".
Как пишет издание, в прошлом году предприятие "Алматы паркинг" управления городской мобильности Алматы сообщило о планах возведения многоуровневой парковки в микрорайоне Коктем-3. Также стало известно о намерении организовать механизированную парковку в микрорайоне Самал-1 Медеуского района.
В "Алматы паркинг" изданию ответили, что вопрос строительства платной парковки в микрорайоне Самал-1 был снят с повестки после общественных обсуждений.
При этом проект строительства многоуровневого паркинга на 207 мест в микрорайоне Коктем-3 Бостандыкского района все еще находится на стадии рассмотрения.
Кроме этого, строительство многоуровневых парковок в городе не планируется. В случае появления новых проектов информация будет опубликована дополнительно", - говорится в ответе.
Также изданию рассказали, что в городе насчитывается около 17,8 тысячи коммунальных платных парковочных мест.
Предприятие не ставит целью сделать все парковки в городе платными. Платные зоны организуются с учетом транспортного потока и ситуации на улично-дорожной сети", - пояснили в компании.
"Алматы паркинг" не ведет учет бесплатных парковок. Согласно правилам дорожного движения, если отсутствует запрещающий знак, автомобиль можно парковать у правого края проезжей части, отметили в компании.
Стоит отметить, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
25.02.2026, 13:25 255031
Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном
Фото: Depositphotos
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Граждане Казахстана имеют право знать правду о том, в чьих руках находилась судьба страны и не становилась ли она предметом кулуарных договоренностей в закрытых клубах сомнительной репутации. В обнародованных документах фигурируют представители политической верхушки "Старого Казахстана", занимавшие ключевые государственные посты. Моральный облик и личные связи чиновников такого ранга - это не вопрос частной жизни, а вопрос государственной безопасности и репутации страны. Например, бывший премьер-министр и председатель КНБ Карим Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее 8 раз. Из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы", - заявил Рахимжанов.
По его словам, внимание зарубежных СМИ также привлек факт совместного отдыха Эпштейна и Кайрата Келимбетова в Нью-Йорке. Мажилисмен напомнил, что Келимбетов был заместителем премьер-министра и руководил Национальным банком.
В переписке обсуждаются контакты и встречи Масимова и Келимбетова с Джеффри Эпштейном, передаются личные приветствия, затрагиваются различные совместные мероприятия. Упоминаются и другие не названные лица, например некий высокопоставленный генерал, отвечавший за государственную безопасность. Кто этот человек? Вполне возможно, что это опять тот же Масимов? Кроме того, из раскрытых документов следует, что Эпштейн неоднократно бывал в Казахстане. При этом имеется вероятность, что в файлах не полностью отражены все его контакты в нашей стране", - предположил депутат.
Также в контексте расследований скандала в международных публикациях упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, трагически погибшая в США при до конца не выясненных обстоятельствах.
Напомню, речь идет не просто о частном лице, а о человеке, признанном организатором международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имевшем устойчивые связи с политическими, финансовыми и разведывательными кругами", - подчеркнул Асхат Рахимжанов.
В связи с вышеизложенным мажилисмен потребовал проверить информацию об упомянутых казахстанских должностных лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в файлах Эпштейна. Выяснить, имели ли место контакты других казахстанских политиков, предпринимателей и шоу-бизнеса (неформальные встречи, закрытые переговоры, обмен информацией, любые иные формы взаимодействия) с Джеффри Эпштейном. Дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, в том числе рисков компрометации должностных лиц и утечки конфиденциальной информации, включая разглашение государственных секретов.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
02.03.2026, 10:06Цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана 02.03.2026, 09:132891Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ 02.03.2026, 11:062261Казахстан значительно увеличит добычу угля 02.03.2026, 09:481696Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии
