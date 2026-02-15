В Казахстане стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея № 95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея № 95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира, сообщила пресс-служба Акорды.





Это высокое признание стало результатом вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель - построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Как сообщили в Министерстве просвещения РК, в 2025 году на конкурс было подано несколько тысяч заявок из более чем 130 стран. В финальный список вошли 50 педагогов, продемонстрировавших высокий профессиональный уровень и вклад в развитие образования.





Global Teacher Prize является одной из наиболее авторитетных международных наград в сфере образования и ежегодно отмечает учителей, чья работа оказывает значимое влияние на учеников и образовательные сообщества.





Церемония награждения финалистов пройдет с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.