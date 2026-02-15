14.02.2026, 12:06 5951
В Казахстане стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завтра, 15 февраля, стартует прием заявлений для участия в мартовском Единого национального тестирования, сообщает Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в мартовском ЕНТ участвуют лица:
- зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей;
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- граждане РК, обучившиеся зарубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования. В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Казахстане прошло январское ЕНТ.
новости по теме
28.01.2026, 10:37 97666
Казахстанский учитель вошла в число 50 лучших педагогов мира по итогам Global Teacher Prize
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея № 95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира, сообщила пресс-служба Акорды.
Это высокое признание стало результатом вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель - построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщили в Министерстве просвещения РК, в 2025 году на конкурс было подано несколько тысяч заявок из более чем 130 стран. В финальный список вошли 50 педагогов, продемонстрировавших высокий профессиональный уровень и вклад в развитие образования.
Global Teacher Prize является одной из наиболее авторитетных международных наград в сфере образования и ежегодно отмечает учителей, чья работа оказывает значимое влияние на учеников и образовательные сообщества.
Церемония награждения финалистов пройдет с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.
27.01.2026, 13:10 107151
В Минпросвещения отказались от идеи объединять школьные предметы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приостановлена реформа, в рамках которой планировалось объединить в один урок ряд школьных дисциплин, сообщила на брифинге в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
Министр напомнила, что в 2025 году планировалось объединить три предмета: алгебру и геометрию - в математику; физику, химию и биологию - в естественные предметы, всемирную историю и основы права - в социальные науки.
Эту реформу приостановили. Потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучать отдельно", - сказала Сулейменова.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что с 1 февраля в Казахстане вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу внезапности. Он уточнил, что контроль касается вопросов оздоровления детей, их безопасности, питания.
21.01.2026, 12:17 148961
В Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства сообщила, что для эффективного и целевого использования бюджетных средств будет введен мораторий на размещение государственного заказа в новых частных школах, сообщает пресс-служба правительства.
Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона. При этом в качестве приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых образовательных объектов взамен аварийных школ", - подчеркнула Аида Балаева.
Вице-премьер добавила, что для привлечения частных инвестиций в сферу образования сохранен механизм компенсации инвестиционных затрат без предоставления государственного заказа. Параллельно Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять постлицензионный контроль частных школ.
В рамках контроля особое внимание будет уделено соблюдению качества образования, обеспеченности педагогическими кадрами и безопасности детей. Министерство здравоохранения в соответствии с поручением президента переходит к планированию медицинской помощи с опорой на реальные потребности населения, демографические и миграционные данные. Объемы финансирования будут направляться наиболее эффективным государственным и надежным частным медицинским организациям", - заявили в правительстве.
Кроме того, для предотвращения двойных оплат и фиктивной отчетности будет внедрен единый цифровой контроль.
Данные по двойным платежам будут сопоставляться, а информация из всех источников финансирования интегрироваться. Обратная связь с пациентами будет осуществляться через мобильное приложение. Одновременно будет усилен контроль качества и ужесточены лицензионные требования. Эти меры направлены на формирование справедливой, прозрачной и эффективной системы финансирования, а также на повышение качества здоровья населения", - заявили в пресс-службе.
Также сообщается, что система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов.
Совместно с правоохранительными органами проводится проверка в рамках принципа "Закон и порядок". Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят правила финансирования школ и медицинских организаций.
19.01.2026, 13:45 165796
Внести изменения в правила подготовки и издания учебников поручили Минпросвещения после аудита
Формирование тематического плана теперь автоматизировано
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внести изменения в правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и учебно-методических комплексов поручили Министерству просвещения Казахстана после аудита Высшей аудиторской палаты, сообщает пресс-служба ВАП.
В частности, изменения должны были предусматривать:
- утверждение тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам;
- обязательное размещение тематического плана в открытом доступе;
- введение требования о включении в авторский коллектив не менее трех квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом работы;
- установление четких критериев экспертной оценки учебников;
- обновление подходов к мониторингу качества учебников и УМК, чтобы соблюдался 5-летний срок их обновления.
В результате указанные изменения были утверждены приказом министра просвещения РК от 24 ноября. Обновленные нормы регламентируют порядок формирования тематического плана, требования к составу авторского коллектива, критерии экспертной оценки, а также уточняют процедуры мониторинга качества учебников и УМК. Формирование тематического плана теперь автоматизировано: издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования", - говорится в сообщении.
Также закреплено, что подготовка учебников и электронных учебников осуществляется разработчиками или издательствами, которые формируют авторский коллектив из ученых, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.
Дополнительно Министерству было поручено автоматизировать процессы учета и контроля школьных библиотечных фондов, а также прием учебников и УМК на экспертизу. Принятые меры, включающие автоматизацию ключевых процессов и существенную доработку нормативной базы, позволят повысить качество учебников и сопутствующих материалов, сократить риски субъективности и ошибок, а также обеспечить их своевременное обновление", - добавили в ВАП.
Ранее ВАП провела аудит систем пенсионного и социального обеспечения.
17.01.2026, 17:48 181561
В Казахстане ужесточат требования к порядку открытия и управления частными школами
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется пересмотр правил деятельности частных школ: их открытие будет разрешено только в регионах с реальной потребностью, а требования к учредителям и руководству образовательных организаций существенно ужесточат. Об этом на совещании с учредителями и директорами частных школ Алматы сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
Жулдыз Сулейменова сообщила об изменениях в подходах к лицензированию и работе частных образовательных учреждений. В дальнейшем частные школы будут открываться исключительно в регионах, где существует реальная потребность. Лицензии будут выдаваться исключительно в случаях, когда необходимо заменить трехсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ.
Одновременно в рамках законодательства будут усилены требования к учредителям частных школ. Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся. Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения о назначении будут приниматься с учетом согласования с отраслевым министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей.
По данным ведомства, на сегодняшний день оцифрованы документы 785 частных школ. Всего в стране действует 890 частных школ, имеющих лицензию. Кроме того, правительство намерено ввести мораторий на размещение государственного образовательного заказа во вновь открываемых частных школах.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 206 частных школ, получающих госфинансирование, не соответствовали установленным требованиям. Выявлены случаи приписок и двойного учета учащихся и учителей, превышения допустимой проектной мощности и другое.
15.01.2026, 15:20 198941
Переход с Kundelik на BilimClass: школы Алматы остаются на новой платформе
BilimClass апробировали в 15 школах города, после чего учителя и администрации школ подтвердили соответствие сервиса всем требованиям
Рассказать друзьям
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил требование о запрете перехода городских школ на платформу BilimClass, сообщает пресс-служба компании Bilim Group.
В третьей четверти 2025-2026 учебного года все государственные школы Алматы перешли на отечественный сервис BilimClass. Перед внедрением платформы был пилотный проект: BilimClass апробировали в 15 школах города, после чего учителя и администрации школ подтвердили соответствие сервиса всем требованиям", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что управления образования самостоятельно принимают решение по выбору электронных журналов, ориентируясь на требования школ и удобство для педагогов и учащихся.
Переход на BilimClass продиктован необходимостью обеспечения сохранности данных и их защиты, так как главный приоритет платформы - информационная безопасность", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в начале года управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года.
13 января 2026 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в рамках гражданского дела по иску ТОО "Күнделік (Kundelik)" к КГУ "Управление образования города Алматы" вынес определение о принятии мер по обеспечению иска.
14.01.2026, 09:43 214956
В Алматы суд приостановил переход с платформы Kundelik на BilimClass
Фото: скриншот со страниц платформ
Рассказать друзьям
Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 января 2026 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в рамках гражданского дела по иску ТОО "Күнделік (Kundelik)" к КГУ "Управление образования города Алматы" вынес определение о принятии мер по обеспечению иска, сообщили в ТОО "Күнделік".
Судебным определением запрещено КГУ "Управление образования города Алматы", а также всем подведомственным ему районным отделам образования, школам и образовательным организациям города Алматы совершать любые действия, направленные на переход, внедрение, замену, тестирование, пилотирование информационной платформы BilimClass", - говорится в сообщении.
До вступления решения суда по настоящему делу в законную силу платформа BilimClass подлежит исключению из использования в образовательных организациях города Алматы, в том числе в качестве альтернативной, параллельной либо временной информационной системы, отметили в ТОО "Күнделік".
Напомним, в начале года управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года.
10.01.2026, 10:20 242371
В Казахстане началось январское ЕНТ
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
Рассказать друзьям
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Около 187 тысяч человек подали заявления для участия в ЕНТ, что на 20 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Из них 75,2% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,6% - на русском, 189 человек - на английском языке, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.
Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.
По данным Министерства высшего образования, наиболее часто выбираемой комбинацией профильных предметов является "Математика-Физика" - 19,2%. Это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители. Далее идут комбинации "Биология-Химия" - 16,9% и "Творческий экзамен" - 9,7%, соответственно, это будущие медики и специалисты творческих сфер.
Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.
В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.
Напомним, в январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучавшиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
Как сообщалось ранее, заявки на январское ЕНТ можно было подать с 22 декабря 2025 года.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
14.02.2026, 13:43Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 14.02.2026, 14:1041516В международном аэропорту Алматы отметили наступление китайского Нового года 14.02.2026, 18:0125161Назначен новый глава Национального университета обороны Казахстана 14.02.2026, 18:30Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ будут вести мониторинг референдума по новой Конституции в Казахстане23206Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ будут вести мониторинг референдума по новой Конституции в Казахстане 14.02.2026, 19:0017946В Павлодарской области сельчанина избили до смерти 10.02.2026, 17:08312426Казахстан запустит новый рейс из Астаны в Гуанчжоу 10.02.2026, 15:00269016Национальный стратегический крипторезерв появился в Казахстане 10.02.2026, 14:29257036В Казахстане намерены ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ 10.02.2026, 14:13253511Почти 740 млрд тенге госпомощи вернули банки в Казахстане 11.02.2026, 12:28230446Решение о снятии моратория на рост цен на топливо пока не принято - Минэнерго 02.02.2026, 17:39948721В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54876666В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56876246Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58875816В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00875396Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?