Госаудиторы выявили нарушения при использовании выделенных на развитие науки бюджетных средств

Всего по итогам госаудита выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млрд тенге

Фото: ВАП

Рассказать друзьям

Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные аудиторы проверили, насколько эффективно используются бюджетные средства, выделенные на развитие науки, - Государственные аудиторы проверили, насколько эффективно используются бюджетные средства, выделенные на развитие науки, сообщает ВАП РК.





Аудит ВАП позволил выявить направления, требующие дальнейшего совершенствования. В их числе стратегическое планирование, деятельность ключевых институтов и нормативное регулирование отрасли.





Несмотря на рост общего объема финансирования науки до 219 млрд тенге, доля затрат на научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР) все еще может быть выше текущих показателей. Аудиторы также обратили внимание на необходимость активизации прикладного внедрения научных разработок и адаптации их под запросы реального сектора экономики. Ключевые цели госполитики в сфере науки, заложенные в программных документах, не получили полного отражения в плане развития МНВО. Также отмечается отсутствие надлежащего взаимодействия между Комитетом науки и отраслевыми госорганами, что создает риски для качественного внедрения научных разработок", - говорится в сообщении.





В работе национальных научных советов (ННС) выявлены факторы, требующие дополнительного внимания. Зафиксированы случаи, когда отдельные члены советов одновременно участвовали в нескольких финансируемых проектах, что создает риск пересечения интересов и требует дальнейшего совершенствования процедур регулирования.





В то же время не установлена ответственность членов научных советов за решения, принятые без учета экспертных заключений, за одобрение проектов с нарушениями, а также за прекращение финансирования ранее ими же одобренных проектов", - отмечают аудиторы.





Зафиксированы факты объявления научных конкурсов со значительным опозданием, в отдельных случаях более чем на 500 дней. Процедуры научно-технической экспертизы также зачастую сопровождаются многочисленными нарушениями сроков.





Мониторинг научных проектов, призванный обеспечивать контроль за использованием средств и достижением результатов, осуществлялся без достаточной результативности. Проекты, где были замечания, рекомендации по доработке или отдельные отклонения, все равно одобрили к дальнейшему финансированию.





Проекты коммерциализации Фонда науки также реализованы с недостатками. 42 завершенных проекта не достигли плановых объемов продаж, а по 8 проектам продукция не выпускалась вовсе.





В рамках создания инжиниринговых центров и технопарков при ведущих вузах выявлены факты нецелевого использования средств и завышения стоимости закупок.





Всего по итогам госаудита выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млрд тенге. Неэффективное планирование средств оценивается в 24,2 млрд тенге, неэффективное использование - в 42,5 млрд тенге. По отдельным фактам выявленных нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы", - проинформировали в ВАП.





Для устранения всех выявленных нарушений и системных недостатков в правительство, Министерство науки и высшего образования и другие профильные учреждения направлены соответствующие рекомендации и поручения.