19.08.2025, 10:38 76196

Госаудиторы выявили нарушения при использовании выделенных на развитие науки бюджетных средств

Всего по итогам госаудита выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млрд тенге
Госаудиторы выявили нарушения при использовании выделенных на развитие науки бюджетных средств
Фото: ВАП
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные аудиторы проверили, насколько эффективно используются бюджетные средства, выделенные на развитие науки, сообщает ВАП РК.

Аудит ВАП позволил выявить направления, требующие дальнейшего совершенствования. В их числе стратегическое планирование, деятельность ключевых институтов и нормативное регулирование отрасли.

Несмотря на рост общего объема финансирования науки до 219 млрд тенге, доля затрат на научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР) все еще может быть выше текущих показателей. Аудиторы также обратили внимание на необходимость активизации прикладного внедрения научных разработок и адаптации их под запросы реального сектора экономики. Ключевые цели госполитики в сфере науки, заложенные в программных документах, не получили полного отражения в плане развития МНВО. Также отмечается отсутствие надлежащего взаимодействия между Комитетом науки и отраслевыми госорганами, что создает риски для качественного внедрения научных разработок", - говорится в сообщении.


В работе национальных научных советов (ННС) выявлены факторы, требующие дополнительного внимания. Зафиксированы случаи, когда отдельные члены советов одновременно участвовали в нескольких финансируемых проектах, что создает риск пересечения интересов и требует дальнейшего совершенствования процедур регулирования.

В то же время не установлена ответственность членов научных советов за решения, принятые без учета экспертных заключений, за одобрение проектов с нарушениями, а также за прекращение финансирования ранее ими же одобренных проектов", - отмечают аудиторы.


Зафиксированы факты объявления научных конкурсов со значительным опозданием, в отдельных случаях более чем на 500 дней. Процедуры научно-технической экспертизы также зачастую сопровождаются многочисленными нарушениями сроков.

Мониторинг научных проектов, призванный обеспечивать контроль за использованием средств и достижением результатов, осуществлялся без достаточной результативности. Проекты, где были замечания, рекомендации по доработке или отдельные отклонения, все равно одобрили к дальнейшему финансированию.

Проекты коммерциализации Фонда науки также реализованы с недостатками. 42 завершенных проекта не достигли плановых объемов продаж, а по 8 проектам продукция не выпускалась вовсе.

В рамках создания инжиниринговых центров и технопарков при ведущих вузах выявлены факты нецелевого использования средств и завышения стоимости закупок.

Всего по итогам госаудита выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млрд тенге. Неэффективное планирование средств оценивается в 24,2 млрд тенге, неэффективное использование - в 42,5 млрд тенге. По отдельным фактам выявленных нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы", - проинформировали в ВАП.


Для устранения всех выявленных нарушений и системных недостатков в правительство, Министерство науки и высшего образования и другие профильные учреждения направлены соответствующие рекомендации и поручения.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:наукагосаудитВАП

новости по теме

19.08.2025, 19:56 40241

Молодые предприниматели Казахстана и Китая подписали два соглашения

Начато сотрудничество с 12 предпринимателями из Китая
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 14 августа состоялась официальная церемония запуска Казахстанско-Китайского центра электронной коммерции молодежи, а также подписание меморандумов о сотрудничестве между казахстанскими и китайскими компаниями, которые прибыли из провинции Шэньси (КНР), сообщает пресс-служба Лиги молодых предпринимателей Казахстана.

Центр электронной коммерции станет ключевой платформой для реализации экономических проектов и инновационных инициатив в сфере e-commerce и инвестиций. Создание центра является результатом договоренностей, достигнутых на заседании делового совета, где были определены приоритетные направления сотрудничества. Участники форума подчеркнули важность стратегического партнерства Казахстана и Китая, а также готовность молодых предпринимателей обеих стран реализовывать совместные проекты на международном уровне. Было подписано 2 соглашения и начато сотрудничество с 12 предпринимателями из Китая. Думаю, это хороший старт для совместных бизнес-проектов", - отметил председатель Республиканской лиги молодых предпринимателей Казахстана Мерхат Жылкыбаев.


Уже в сентябре в Центре электронной коммерции молодежи Казахстана и Китая планируется запуск пилотных программ и первых версий витрины, в четвертом квартале 2025 года - интеграция с китайскими платформами. А к 2026 году - масштабирование и индустриальная кооперация.

Основными результатами форума стали соглашения о сотрудничестве между Республиканской лигой молодых предпринимателей и Союзом электронной коммерции молодежи провинции Шэньси (КНР) в рамках создания и функционирования Центра электронной коммерции молодежного предпринимательства "Казахстан - Китай", а также в рамках Китайско-Казахстанского Шелкового союза молодежи в сфере цифровой экономики, начато сотрудничество с 12 китайскими компаниями.

Подписанные документы закрепляют намерения сторон в области взаимодействия и реализации совместных проектов, направленных на развитие электронной коммерции, инвестиций, инновационных инициатив, обмен опытом.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:сотрудничествоКитайКазахстан
19.08.2025, 15:10 58316

В поезде по маршруту Астана - Боровое запустили интернет Starlink

В поезде по маршруту Астана - Боровое запустили интернет Starlink
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев сообщил о завершении тестирования интернета в поездах, передает корреспондент агентства.

Пассажирские перевозки" и Jusan Mobile завершили тестирование интернета в поездах, использовано оборудование мультимедийных сервисов, перенастроенное под спутники OneWeb. Проект испытан на поездах Talgo № 3/4 (Астана - Алматы) и № 67/68 (Астана - Усть-Каменогорск). Скорость достигала 100 Мбит/с, задержка не превышала 70 мс", - проинформировал Мадиев.


По его словам, также запущен пилотный проект с использованием Starlink на маршруте Астана - Боровое. После пилота министерство проработает вопрос масштабирования.

Напомним, с 13 августа 2025 года компания Starlink официально начала предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:поездаИнтернетStarlink
19.08.2025, 15:05 57536

Токаев поручил построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шымкента

Аким Шымкента отчитался перед главой государства о развитии города
Токаев поручил построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шымкента
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков предоставил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчет о социально-экономическом развитии города за первое полугодие 2025 года, сообщает Акорда.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту, решению проблемы нехватки ученических мест, обеспечению жильем горожан, а также модернизации дорожной инфраструктуры.

Габит Сыздыкбеков сообщил, что с начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 31 % и составил 360 млрд тенге. За этот период было произведено промышленной продукции на сумму около 680 млрд тенге. Активно развивается строительная отрасль - введено в эксплуатацию свыше 517 тыс. квадратных метров жилья.

Президент также был проинформирован о ходе модернизации инфраструктуры Шымкента. Завершено строительство нового терминала аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал. В рамках национального проекта "Келешек мектептері" введены в эксплуатацию 12 школ, Дворец школьников, а также построены мини-футбольный центр и спортивный комплекс.

Аким также отчитался о возвращении активов в государственную собственность. В частности, возвращены Ледовый дворец, Центральный водный спортивный комплекс, городская поликлиника № 2, технопарк "Мир фантазий" и парк "Кең баба".

Ранее о социально-экономическом развитии Костанайской области отчитался глава региона.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевАэропортШымкентВПП
19.08.2025, 14:26 59611

Глава Минтранспорта высказался о судебном процессе по делу о крушении самолета Bek Air

Сейчас проходит техническое расследование, которое определит только причины авиакатастрофы
Глава Минтранспорта высказался о судебном процессе по делу о крушении самолета Bek Air
Фото: kazpravda.kz
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев прокомментировал судебный процесс по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, передает корреспондент агентства.

Командир корабля обладает уникальными правами. Многие вопросы - садиться или не садиться, взлетать, какой степени обработки делать - лежат на командире корабля. Поэтому мера ответственности у командира очень большая. То есть не так просто. И ключевой вопрос, который там был, когда самолет должен был взлетать - как его обрабатывать антизамерзающей жидкостью. Было принято решение обработать только хвостовую часть, а крылья они хотели очистить за счет внутренней системы. К сожалению, эта система не сработала, насколько я понял. Разработчик данного типа самолета свою резолюцию давал, что такое крыло с обледенением значительно потеряет свои несущие возможности. Поэтому это решение было одним из ключевых, в моем понимании", - рассказал министр.


Он подчеркнул, что в любом случае степень вины будет определять суд. При этом с руководства и акционеров Bek Air "никто ответственность не снимет".

Сейчас проходит "голое" техническое расследование, которое определит только причины авиакатастрофы. А дальше начнутся другие судебные решения. В суде будут учитываться все нюансы, потому что командир корабля, несмотря на то что он принимает решение, он, безусловно, находится под давлением руководства компании. Они могут заставлять его экономить и так далее. В этом всем разберется суд и прокуратура - какое давление командир корабля испытывал в момент принятия своего решения", - сказал Сауранбаев.


Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.

За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.

13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщил о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. В ноябре 2023 года стало известно, что по факту крушения самолета относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили.

В июле 2025 года министр транспорта РК сообщил, что расследование по авиакатастрофе возобновят.
 
19.08.2025, 11:53 69651

Искусственный интеллект будет прогнозировать риски аварий и износ ж/д путей в Казахстане

Искусственный интеллект будет прогнозировать риски аварий и износ ж/д путей в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил внедрить искусственный интеллект в железнодорожную отрасль, передает корреспондент агентства.

Технологии искусственного интеллекта и перспективные стартапы должны быть внедрены во все отрасли экономики, в том числе в железнодорожную отрасль. Например, искусственный интеллект может просчитывать возможные риски аварийных ситуаций, износа путей и подвижного состава, прорабатывать варианты решения таких проблем. При цифровизации железнодорожной отрасли необходимо осуществлять целостный подход к управлению IT-инфраструктурой и проведению интеграции информационных систем", - отметил Олжас Бектенов.


Вместе с тем глава правительства поручил обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков.

По-прежнему поступают жалобы населения на низкое качество обслуживания и состояние вагонов. Это сказывается на имидже как железной дороги, так и страны в целом. Необходимо обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков. Отечественные вагоностроительные заводы наладили выпуск современных и комфортных пассажирских вагонов, которые уже используются национальным перевозчиком", - подчеркнул премьер-министр.


При этом, как сказал Бектенов, необходимо активизировать работу по производству и замене грузового подвижного состава. В связи с этим Министерству транспорта и КТЖ поручено обеспечить внедрение современных и перспективных разработок, в том числе для увеличения скорости движения подвижных составов, дальнейшее совершенствование услуг в сфере пассажирских перевозок.

В 2028 году парк пассажирских вагонов превысит 3 тысячи единиц, что закроет проблему изношенного состава. Однако частные перевозчики испытывают затруднения в обновлении своих вагонов", - обратил внимание Олжас Бектенов.


Минтранспорта дано поручение выработать меры поддержки частных перевозчиков в целях улучшения качества пассажирских и грузовых перевозок.
 
19.08.2025, 11:02 75666

Казахстанцам вернут около 1,6 млрд тенге за отопление

Работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, завершил Комитет по регулированию естественных монополий
Казахстанцам вернут около 1,6 млрд тенге за отопление
Фото: Depositphotos
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию естественных монополий РК завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии.

Работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха", - пояснили в ведомстве.


По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1554,7 млн тенге (с учетом НДС).

Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой - в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года", - уточнили в комитете.


Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям будет возвращено:

  • в Астане - 224,5 млн тенге;
  • в Алматы - 74,2 млн тенге;
  • в Карагандинской области - 457 млн тенге;
  • в Восточно-Казахстанской области - 257,2 млн тенге;
  • в Мангистауской области - 176,7 млн тенге;
  • в Костанайской области - 106,9 млн тенге;
  • в Северо-Казахстанской области - 74,8 млн тенге;
  • в Акмолинской области - 44,3 млн тенге;
  • в Павлодарской области - 34,8 млн тенге;
  • в Кызылординской области - 23,9 млн тенге;
  • в Актюбинской области - 24,1 млн тенге;
  • в Жамбылской области - 21,4 млн тенге;
  • в области Абай - 19,9 млн тенге;
  • в Атырауской области - 11,0 млн тенге;
  • в Западно-Казахстанской области - 3,4 млн тенге;
  • в Алматинской области - 0,5 млн тенге;
  • в Туркестанской области - 0,1 млн тенге;
  • в области Жетысу - 0,03 млн тенге.

Для потребителей Шымкента и области Улытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха.

В Астане перерасчет осуществлялся ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в территориальные департаменты Комитета по регулированию естественных монополий, телефоны которых указаны на сайте ведомства.

Напомним, в этом году в Казахстане резко подорожали коммунальные услуги. В частности, тариф на центральное отопление вырос почти на 20%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ОтоплениеВозвратСредстваКРЕМ
19.08.2025, 10:41 76481

Строительство железной дороги в обход Алматы завершат досрочно

Также досрочно завершится строительство участка Достык - Мойынты
Строительство железной дороги в обход Алматы завершат досрочно
Фото: primeminister.kz
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о досрочном завершении строительства двух крупных железнодорожных проектов, передает корреспондент агентства.

В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок Достык - Мойынты и обводная линия Алматы. В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Мойынты - Кызылжар и Дарбаза - Мактаарал", - проинформировал министр.


По словам Сауранбаева, эти работы приравниваются к строительству новых путей. Он отметил, что пропускная способность участка Кызылжар - Сексеуыл увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке Кандыагаш - Тобол - с 7 до 25. Министр подчеркнул, что данные проекты формируют "полноценный железнодорожный каркас Казахстана".

Также глава Минтранспорта доложил, что с этого года началась масштабная модернизация на 3 тысячах километров железнодорожных участков. Общая эксплуатационная протяженность железнодорожной сети составляет 16 тысяч километров.

Как рассказал Нурлан Сауранбаев, до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тысяч километров. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тысячах километров путей.
 
18.08.2025, 21:09 89881

В Минэнерго прокомментировали слухи об ограничении электроэнергии на юге Казахстана

Поставка электроэнергии осуществляется в штатном режиме
В Минэнерго прокомментировали слухи об ограничении электроэнергии на юге Казахстана
Фото: pixabay.com
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В некоторых пабликах появилась информация о якобы готовящихся ограничениях на подачу электроэнергии в южных регионах страны. В Министерстве энергетики заявили, что информация не имеет под собой никаких оснований.

На сегодняшний день ситуация с электроснабжением потребителей в южных областях Казахстана оценивается как полностью стабильная. Поставка электрической энергии осуществляется в штатном режиме, покрывая все потребности населения и промышленных предприятий. Единая электроэнергетическая система страны функционирует без сбоев", - говорится в сообщении ведомства.


Министерство энергетики держит на постоянном контроле баланс производства и потребления электроэнергии по всей республике. Все генерирующие и передающие компании работают в рамках утвержденных графиков, обеспечивая надежность энергосистемы.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?

      Архив опросов