Temu заблокировали в Техасе
Фото: Fox7austin.com
Остин. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Популярный китайский маркетплейс Temu заблокировали в Техасе. Теперь приложение нельзя использовать государственным служащим и открывать на устройствах, являющихся собственностью штата.
Решение запретить госслужащим использовать китайские маркетплейсы Temu, PinDuoDuo и Shein принял губернатор штата Техас Грег Эббот. Вместе с онлайн-магазинами он запретил использовать электронику некоторых китайских брендов. Под блокировку также попали китайские ИИ-сервисы и боты.
Причиной блокировки Эббот назвал безопасность персональных данных техасцев. Власти штата активно работают над тем, чтобы ограничить доступ иностранных государств к данным как госслужащих, так и простых жителей штата.
Собираются персональные данные пользователей с помощью ИИ и других приложений и оборудования, чтобы использовать их, манипулировать ими и тем самым нарушать права пользователей", - заявил губернатор.
Сейчас в США рассматриваются сразу несколько исков против Temu. Маркетплейс, помимо прочего, обвиняют именно в незаконном сборе и использовании персональных данных.
По словам генерального прокурора Аризоны Крис Мэйес, приложение Temu собирает "шокирующее количество" личных данных, включая геолокацию и данные о других приложениях, установленных на смартфонах пользователей.
Ранее СМИ писали о том, что приложение Temu может представлять опасность и для казахстанцев. Программа может работать как шпионская, собирая огромные объемы персональных данных, и передавать их в Пекин. Сообщалось, что Temu через свою материнскую компанию напрямую связана с компанией People’s Data. А она в свою очередь фактически является подразделением Коммунистической партии Китая и Центрального комитета.
Также казахстанские СМИ ранее писали о том, что при установке приложения Temu запрашивает слишком много разрешений, в том числе доступ к камере, микрофону, контактам, данные о геолокации, IP-адресе, взаимодействии с другими пользователями и другое. Многие из этих разрешений не нужны, когда речь идет о шоппинге.
Эксперты обращают внимание на то, что политика конфиденциальности Temu недостаточно прозрачна и не объясняет подробно, как именно используются эти данные. Поэтому имеются подозрения, что площадка может продавать или передавать данные пользователей третьим лицам.
06.02.2026, 20:39 16191
Стратегическое значение форума GITEX и развитие ИИ-хаба в Алматы
Фото: gitexcac.com
Алматы. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году Алматы планирует закрепить статус ведущего технологического центра региона. Основой новой цифровой стратегии мегаполиса станет проведение глобального форума GITEX, запуск специализированных образовательных центров и масштабное привлечение венчурного капитала. Данные показатели и планы на предстоящий период были озвучены заместителем руководителя управления цифровизации Мейрамом Дюсюковым в ходе брифинга, прошедшего в Региональной службе коммуникаций Алматы 6 февраля.
Международный масштаб: GITEX впервые в Центральной Азии
Центральным событием года станет международный технологический форум GITEX (Gulf Information Technology Exhibition), который пройдет 4-5 мая в центре "Атакент". Исторически мероприятие является одной из крупнейших ИТ-выставок мира.
Ранее форум выходил за пределы ОАЭ только в Германию, Марокко и Сингапур. Проведение GITEX Central Asia & Caucasus в Алматы подтверждает признание города как перспективного международного ИТ-рынка. По данным управления цифровизации, выбор локации обусловлен развитой инфраструктурой и высоким потенциалом стартап-экосистемы города.
Прогнозные показатели и экономический эффект
Для Алматы проведение форума станет не только имиджевым проектом, но и инструментом прямого экономического стимулирования. Прогнозные показатели участия включают:
- более 30 000 делегатов;
- 2 000 стартап-проектов;
- 1 500 международных инвесторов и представителей 100 госорганизаций.
Опыт других мегаполисов, принимавших форум, показывает, что доход экономики за неделю проведения мероприятия может достигать сотен миллионов долларов за счет делового туризма и инвестиционных контрактов. Для локальных стартапов форум обеспечит доступ к глобальному капиталу внутри страны.
Ключевые технологические направления
В 2026 году экспозиция будет сфокусирована на трех приоритетных секторах:
Искусственный интеллект (ИИ): интеграция технологий в городскую среду и бизнес.
GovTech: презентация достижений Казахстана в сфере цифровых госуслуг.
Кибербезопасность: решения в области защиты данных и облачных вычислений.
Влияние на экономику города: недвижимость, валюта и инвестиции
Аналитики прогнозируют несколько векторов влияния цифровой трансформации на макроэкономические показатели Алматы:
Инвестиционный климат: Установлен целевой показатель привлечения инвестиций в размере $100 млн. Планируется создание 300 новых стартапов, 45 из которых ориентированы на экспорт.
Сектор недвижимости: В период форума ожидается пиковый спрос на услуги размещения с возможной коррекцией цен на аренду жилья в диапазоне 25-40%. В долгосрочной перспективе прогнозируется рост спроса на офисные пространства класса А.
Валютный рынок: Масштабный приток иностранных делегатов обеспечит валютные поступления в сферу услуг, что окажет локальную поддержку платежному балансу региона.
Форум GITEX станет региональным "якорем" глобальной инновационной сети, обеспечив интеграцию казахстанских компаний в мировое ИТ-сообщество.
В ходе брифинга 6 февраля было отмечено, что на текущий момент стартап-экосистема города уже демонстрирует устойчивый рост, зафиксировав привлечение 19,2 млн долларов инвестиций и создание порядка 6,9 тыс. рабочих мест.
06.02.2026, 19:41 22881
Массовые катания возле кладбищ: акимат прекратит деятельность развлекательной площадки в Алматы Эксклюзив КТ
Алматы. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в Бостандыкском районе в непосредственной близости от мест захоронения, должна быть прекращена до 10 февраля текущего года, сообщил в ходе брифинга заместитель акима города Алматы Алмасхан Сматлаев, отвечая на вопрос журналиста Kazakhstan Today.
В предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.
Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.
Агентство Kazakhstan Today направляло официальный запрос в городской акимат, в котором просило уточнить целевое назначение данного земельного участка, наличие разрешительных документов на ведение коммерческой деятельности, а также поднят вопрос о соблюдении этических норм в связи с близостью объекта к местам захоронения.
Сегодня в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.
Спикер также выразил личную позицию относительно этической стороны вопроса, подчеркнув, что считает подобное соседство развлекательной инфраструктуры и кладбищ недопустимым.
В завершение было отмечено, что вопрос взят на особый контроль городской администрации. Агентство Kazakhstan Today продолжит следить за ситуацией и намерено проверить исполнение предписания акимата после 10 февраля.
Также агентство направило запрос в Духовное управления мусульман Казахстана с просьбой разъяснить, насколько объект соответствует этическим нормам.
Администрация объекта Gorki.kz была проинформирована о необходимости регулирования уровня шума и бережного отношения к расположенным поблизости кладбищам. Администрация объекта сообщила, что в случае индивидуальных запросов относительно уровня шума они принимаются во внимание и выполняются. Было установлено, что официальных жалоб от местных жителей не поступало. Также было отмечено, что уважение к захороненным является принципом, общим для всех религий, и имеет особое значение в исламе", - сообщили в ДУМК.
06.02.2026, 14:40 32981
Запретят ли казахстанским артистам исполнять песни про кражу невест
Фото: depositphotos.com
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах сената рассказал, запретят ли казахстанским артистам исполнять песни, пропагандирующие кражу невест, передает корреспондент агентства.
Отвечу коротко и ясно, да, мы будем обращать на это внимание. Это однозначно и безусловно, и даже больше хочу сказать, наших казахстанских артистов слушают не только в южный регионах, а слушают в большом количестве стран, и, соответственно, мы на эти вещи внимание обращать будем", - заявил он.
Он также рассказал, будет ли министерство рекомендовать казахстанским артистам не исполнять песни с таким содержанием или менять их текст.
Если коротко говорить, то да. Во-вторых, мы же понимаем и видим, какой резонанс вызывали последние случаи по краже девушек в отдельных регионах (...) Мы надеемся на то, что само общество будет стимулировать артистов петь о другом", - добавил Евгений Кочетов.
Напомним, в сентябре прошлого года вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, была исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.
В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
Недавно в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка.
Также число случаев торговли людьми возросло втрое в Казахстане. Согласно данным международной медиаплатформы World Population Review, в прошлом году Казахстан занимал 61-е место среди 157 стран по индексу рабства с показателем в 43 балла - лучше, чем в большинстве государств СНГ и Центральной Азии. По данным источника, распространенность рабства в Казахстане составляет 1,9 на 100 тыс. человек. Оценка реакции правительства - ниже среднего: всего 36 из 100 возможных баллов.
Между тем в январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
06.02.2026, 13:40 35661
В Астане из-за непогоды задерживаются 12 рейсов
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Астаны из-за непогоды задерживаются 12 рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.
В частности, задерживается прилет 10 рейсов, вылет - 2. Причина задержек - погодные условия.
В ближайшие сутки в ряде регионов Казахстана прогнозируются сложные погодные условия: снег, метель, гололед, временами туман и сильный ветер", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме.
Напомним, в конце января из-за непогоды было ограничено движение транспорта на участке дороги Сарыозек - Коктал в области Жетысу.
06.02.2026, 12:10 38691
Оказывается, ребенок занимается фортепиано: казахстанцы обнаружили в eGov неожиданные записи о допзанятиях детей Дополнено
Фото: depositphotos.com
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы нашли неожиданные записи о дополнительных занятиях своих детей в разделе Bilim приложения eGov, передает корреспондент агентства.
Родители обнаружили, что их дети якобы посещают кружки, в которые не записывались.
Хотите узнать кое что новое о своих детях? Зайдите на Егов в раздел bilim, я вот сегодня узнал, что оказывается мой ребенок занимается в кружке фортепиано. Это как так получается? У кого чем "занимаются" дети?", - пишет пользователь denis_gordiyenko в Сети.
В комментария к посту люди также поделились информацией о том, на какие кружки, согласно информации eGov, "записаны" их дети.
Наш оказывается в кружок театра ходит. Я и думаю периодически, когда лапшу вешает - артист!" - отмечает liliya_kolokol_.
Прикольно конечно что мой ребенок оказывается занимается теннисом и ходит в волейбольные кружки", - написала ro_ozik.
Мой двухлетний сын ходит на хореографию … оказывается", - заявила kalieva.zhansaya13.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
В акционерном обществе "Национальные информационные технологии" прокомментировали ситуацию.
В мобильном приложении eGov mobile доступен сервис по получению сведений об образовании Bilim, владельцем и администратором которого является Министерство просвещения РК. Все данные и сведения, отображаемые в сервисе Bilim, формируются и загружаются исключительно из информационных систем Министерства просвещения РК. Приложение eGov mobile выполняет функцию витрины государственных цифровых сервисов и не осуществляет сбор, изменение или хранение первичных данных, представляемых уполномоченными государственными органами", - заявили в пресс-службе.
Дополнено 03.02.2026, 15.14
В столичном управлении образования также прокомментировали информацию о записях детей на дополнительные занятия в разделе Bilim приложения eGov, передает корреспондент агентства.
Данная система отображает сведения о том, какие кружки и секции посещают обучающиеся в школах. Установлено, что в ряде случаев вследствие несвоевременного обновления информации администрациями школ в Национальной образовательной базе данных в системе сохранялись сведения о кружках и секциях, которые обучающиеся посещали ранее, что привело к возникновению несоответствий. В настоящее время всем организациям образования направлены соответствующие уведомления, и проводится работа по актуализации данных в Национальной образовательной базе данных", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование.
06.02.2026, 09:38 44766
В каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков
Фото: Казгидромет
Алматы. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет относит ряд регионов Казахстана к зоне повышенного риска весеннего половодья в 2026 году. По предварительным гидрологическим прогнозам, повышенная вероятность подтоплений ожидается в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай.
По оценкам специалистов, в указанных регионах сохраняется вероятность подъема уровней воды на отдельных реках, что может привести к подтоплению населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и объектов инфраструктуры.
В Акмолинской области риски связаны с возможным повышением уровней воды на реках Есиль, Калкутан, Жабай и Селеты. В Карагандинской области внимание уделяется бассейнам рек Нура и Шерубайнура. В Северо-Казахстанской области особый контроль установлен на участках ниже Сергеевского водохранилища. В Восточно-Казахстанской области и области Абай риск обусловлен прогнозируемыми объемами снеготаяния и формированием значительных талых вод", - отметили в Казгидромете.
Отмечается, что после вскрытия рек от ледяного покрова будет организовано еженедельное предоставление краткосрочных гидрологических прогнозов для оперативного информирования государственных органов и населения.
Согласно предварительным гидрологическим прогнозам, средний уровень паводковой опасности ожидается на территории Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей.
К зоне низкого риска весеннего половодья специалисты относят Атыраускую, Мангистаускую, Кызылординскую и Жамбылскую области.
05.02.2026, 12:34 86316
Казахстанцы смогут заказать "зеркальные" госномера для авто онлайн
Фото: Depositphotos
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут заказать "зеркальные" госномера для автомобилей в мобильном приложении ЦОН, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительства для граждан".
Реализована возможность выбора и заказа государственных номерных знаков через мобильное приложение ЦОН как альтернативное "окно" приема заявлений в онлайн-режиме. Новый сервис позволяет гражданам дистанционно, без личного посещения специализированных ЦОНов, подать заявку на получение номерного знака с желаемой комбинацией", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что оформление заявки осуществляется полностью в онлайн-формате и занимает несколько минут.
Пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении ЦОН, выбрать сервис заказа госномера и ввести желаемый номер и серию. Регион определяется автоматически в соответствии с местом регистрации заявителя. В случае если номер свободен, пользователю предлагается произвести оплату и выбрать удобное отделение для получения готового номерного знака. Если выбранная комбинация уже занята, система уведомит об этом и предложит ввести другой вариант", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили.
04.02.2026, 16:48 118201
Kaspi.kz для самозанятых: откройте счет и принимайте оплату
Фото: Kaspi.kz
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Если вы работаете на себя без ИП и сотрудников - ремонтируете, обучаете, сдаёте жильё, тренируете, фотографируете или оказываете другие частные услуги, то сервисы для самозанятых в приложении Kaspi.kz - для вас.
• Бесплатное открытие счёта самозанятого онлайн за 1 минуту
• Приём оплаты в приложении Kaspi.kz с автоматическим формированием чека
• Расчёт и подготовка к оплате отчислений и взносов
Счёт для самозанятых в суперприложении Kaspi.kz позволяет соблюдать требования законодательства и разделять доходы от частных услуг и личных переводов.
Новый специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых граждан предназначен для тех, кто работает на себя без сотрудников, с доходом до 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге) по 40 видам деятельности.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
В сотрудничестве с государственными органами запустили новые удобные сервисы для самозанятых. Наши любимые клиенты, которые работают на себя, прямо в суперприложении Kaspi.kz могут бесплатно открыть счёт и начать принимать оплату с Kaspi QR или удалённо. Чеки формируются автоматически, по итогам месяца рассчитываются суммы отчислений и взносов. Благодарим государственные органы за сотрудничество, и каждого нашего клиента и партнера за то, что вы с нами!"
Сеилжан Ахметов, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:
Введение специального налогового режима для самозанятых это важный шаг в поддержке граждан, работающих на себя. Новый режим позволяет легально вести деятельность, уплачивая только 4% социальных платежей и не платя ИПН, при доходе до 300 МРП в месяц. Таким образом, государство создаёт удобные и понятные условия для выхода из теневой экономики и вовлечения самозанятых в систему социальной защиты"
Откройте счёт самозанятого в Kaspi.kz и начните принимать оплату уже сегодня на выгодных условиях:
• Открытие и обслуживание счета: бесплатно
• Kaspi Бонус: 1% самозанятому от суммы оплаты с 4-го месяца
• Комиссия за прием оплаты: 0,95% с 4-го месяца
Подробная информация о новом сервисе и условиях работы доступна в Kaspi Гид.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
