06.02.2026, 10:44
Спецоперацию провели в ряде регионов Казахстана, задержаны 20 членов ОПГ
Изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денежных средств
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 4 февраля 2026 года КНБ совместно с МВД при координации Генеральной прокуратуры реализована спецоперация по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям, сообщили в пресс-службе комитета.
Мероприятия проведены единовременно в городах Алматы и Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также областях Абай и Жетысу. Задержано 20 лиц, 10 из которых водворены в ИВС", - проинформировали в КНБ.
Сообщается, что в ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства.
Проводятся досудебные расследования. Иная информация разглашению не подлежит.
06.02.2026, 15:22
Сотни звонков и слежка: в Мангистауской области расследуют случаи сталкинга
Две жительницы Мангистау заявили о преследованиях со стороны бывших знакомых
Актау. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полицейские расследуют несколько фактов незаконного преследования граждан. По данным полиции, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, один из них водворен в изолятор временного содержания.
13 января в департамент полиции обратилась женщина 1987 года рождения. Она сообщила, что ее преследует ее бывший знакомый, с которым она ране состояла в отношениях, но позже рассталась. Несмотря на это, мужчина вопреки ее воле пытался установить контакт, следил за ней и продолжал незаконное преследование, сообщает Polisia.kz.
По данному факту в отделе полиции Мунайлинского района зарегистрировано уголовное дело по факту незаконного преследования, предусмотренному Уголовным кодексом Республики Казахстан. В ходе досудебного расследования установлено, что ранее потерпевшая уже обращалась в полицию. В частности, по факту, произошедшему в апреле 2025 года, подозреваемый был привлечен к ответственности за мелкое хулиганство с назначением штрафа. Кроме того, в мае 2025 года на основании заявления потерпевшей он был привлечен к ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и подвергнут аресту сроком на 15 суток. Факты незаконного преследования подтверждены видеозаписями.
Еще одна жительница Мангистау сообщила в полицию о том, что ее бывший знакомый с октября 2024 года, несмотря на отказ, преследовал ее, неоднократно звонил с разных номеров и пытался установить контакт против ее воли. Также подозреваемый приходил к дому потерпевшей, на ее работу и в развлекательные заведения города Актау. По словам заявительницы, подозреваемый совершил около 300 звонков с разных номеров.
По данному факту начато досудебное расследование по факту незаконного преследования. В ходе расследования установлено, что в отношении подозреваемого было вынесено защитное предписание и он был поставлен на профилактический учет. Однако он продолжил преследовать потерпевшую. В связи с этим по факту нарушения защитного предписания был составлен административный протокол. В настоящее время гражданин водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актау.
Ранее замминистра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в стране заведено 8 уголовных дел по факту сталкинга, но при этом он отметил, что не располагает информацией, дошли ли эти дела до суда.
06.02.2026, 13:14
Свыше 25 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana
Уголовное дело направлено в суд
Алматы. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 25 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana, сообщает пресс-служба прокуратуры города Алматы.
Пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива. В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 90 тыс граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях".
Учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в пресс-службе.
Ранее в области Абай была пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
05.02.2026, 18:53
Сельчанина приговорили к 8 годам за изнасилование невестки в Актюбинской области
Подсудимый вину не признал
Актобе. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вынесли приговор 53-летнему подсудимому за изнасилование своей 22-летней невестки, сообщает "Диапазон".
Пьяный 53-летний мужчина воспользовался тем, что 22-летняя супруга сына находилась дома одна, набросился на нее и изнасиловал. Девушка написала заявление на свекра. В итоге он оказался на скамье подсудимых по обвинению в изнасиловании", - пишет издание.
По данным издания, подсудимый вину не признал, однако суд установил его виновность и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
05.02.2026, 15:14
Тела четырех членов одной семьи обнаружили в Алматинской области
Среди погибших - полуторагодовалый ребенок
Конаев. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории крестьянского хозяйства в селе Сарыбастау Райымбекского района обнаружены тела четырех человек - членов одной семьи.
В частном жилом доме родственником были обнаружены тела четырех человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС области, а также сотрудники департамента полиции и местных исполнительных органов. Проводятся следственные мероприятия.
Известно, что среди погибших двое мужчин 1955 и 1974 годов рождения, женщина 1984 года рождения и девочка полутора лет. Семья проживала на зимовке.
Ранее сообщалось о загадочном исчезновении семьи из четырех человек в Атырауской области. 25 декабря прошлого года в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Позже, 8 января, стало известно, что подозреваемый в убийстве жителей села Жангельди объявлен в розыск. 13 января сообщалось, что дочь и зять убитых в Атырауской области пенсионеров объявлены в международный розыск.
05.02.2026, 10:16
В Талдыкоргане вынесен приговор занимавшимся незаконной регистрацией автотранспорта участникам ОПГ
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане вынесли приговор участникам организованной преступной группы. На скамье подсудимых - 21 человек, сообщает 24KZ.
Это бывшие сотрудники спецЦОНов и управления административной полиции Алматинской области и Жетысу. На протяжении нескольких лет они занимались незаконной легализацией ввозимых в страну грузовых автомобилей. В общую информационную систему вносили ложные сведения об уплате первичного регистрационного сбора. Всего незаконно на учет поставлено 1385 транспортных средств. В итоге ущерб государству превысил 9 млрд тенге", - говорится в сюжете телеканала.
Отмечается, что рассмотрение уголовного дела заняло четыре месяца, а собрано по нему 270 томов материалов.
Общий ущерб составил 5 млрд 600 млн тенге именно по Карасайскому району, а по области Жетысу, Сарканскому району ущерб составил 3 млрд 787 млн тенге. Подсудимым назначено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу, они имеют право его обжаловать", - сообщил председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу Бакыт Ермаханов.
04.02.2026, 12:08
В Актобе осудили пенсионера, от которого родила школьница
Фото: Depositphotos
Актобе. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 64-летний житель села в Актюбинской области оказался за решеткой после того, как от него забеременела и родила школьница, сообщает телеканал КТК.
Дикая история произошла осенью прошлого года в райцентре Уил. У 14-летней школьницы схватки начались прямо во время уроков. Но никто и подумать не мог, что это предвестники родов. И только в больнице врачи выявили беременность. Уже в ходе следствия выяснилось, что отец младенца - 64-летний пенсионер. Он был женат на родной бабушке юной роженицы", - говорится в сюжете телеканала.
Сообщается, что суд проходил в закрытом режиме. Подсудимому огласили приговор по двум статьям - за изнасилование и половое сношение с несовершеннолетней.
Признать виновным по статье 120, часть 4, и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также признать виновным по статье 124, часть 3, и назначить 12 лет лишения свободы. По совокупности статей окончательно назначить наказание в виде 21 года лишения свободы", - сообщил судья Алтынбек Сабыров.
04.02.2026, 11:26
В области Ұлытау раскрыли схему незаконной добычи марганцевой руды почти на пять млрд тенге
Виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы
Жезказган. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау раскрыли схему незаконной добычи марганцевой руды на 4,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
50-летний житель Костанайской области в период с 2020 по 2023 года, не имея лицензии и контракта на недропользование, организовал незаконную добычу марганцевой руды на месторождении "Восточный Каражал", а также путем обналичивания и заключения фиктивных сделок легализовал преступно добытые денежные средства от продажи полезных ископаемых. За этот период было отгружено более 16 тысяч тонн руды, что причинило ущерб государству на сумму свыше 1,3 млрд тенге", - заявили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, в результате преступной деятельности и продажи переработанной железомарганцевой руды как внутри страны, так и за рубежом, удалось заработать более 3,5 млрд тенге.
Приговором суда области Ұлытау виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере недропользования сроком на 5 лет. В доход государства взыскано 4,8 млрд тенге, а также конфискованы 3 легковых и 2 большегрузных транспортных средства, приобретенные на средства, добытые преступным путем. Приговор суда вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.
Ранее в Карагандинской области выявлены факты незаконной добычи железной руды.
03.02.2026, 14:13
В Астане мошенники нанесли торговому дому ущерб на 473 млн тенге
Аферисты оформили фиктивные промокоды для покупки техники по низким ценам и ее дальнейшей перепродажи
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осуждена группа мошенников, члены которой с помощью фиктивных промокодов незаконно приобретали и перепродавали бытовую технику, причинив торговому дому ущерб на сумму свыше 473 млн тенге, сообщили в столичной прокуратуре.
В Астане разоблачена деятельность мошенников, действовавших в группе лиц по предварительному сговору в течение года. Установлено, что работник торгового дома, договорившись с 10 знакомыми, оформил фиктивные промокоды для приобретения бытовой техники по низким ценам.
Сообщники приобрели товары электроники и реализовали третьим лицам: мобильные телефоны iPhone, ноутбуки, телевизоры, холодильники и др.
Ущерб торговому дому составил 473,6 млн тенге. Все 10 участников преступления осуждены к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет. Гражданские иски о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
