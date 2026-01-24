Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане

Рассказать друзьям

Генеральный секретарь парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан посетил посольство Казахстана в Азербайджане. В ходе встречи Посол Казахстана в Баку Алим Байель отметил, что казахстанская сторона придает большое значение деятельности ТюркПА и намерена и дальше оказывать всестороннюю поддержку данной организации, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Алим Байель поздравил Генерального секретаря со вступлением в должность и выразил надежду на то, что с его назначением принципы деятельности ТюркПА будут усовершенствованы. Казахский дипломат также рассказал о готовящейся в Казахстане конституционной реформе.





В свою очередь, Рамиль Гасан выразил поддержку проводимым в Казахстане по инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева конституционным реформам, в частности преобразованию парламентской системы.





Генеральный секретарь поблагодарил Казахстан за активное участие в деятельности организации в качестве одного из основателей ТюркПА и заверил, что общетюркскому межпарламентскому сотрудничеству будет придан новый импульс.





По итогам встречи ТюркПА опубликовала официальное заявление о конституционных преобразованиях в Казахстане. В нем ассамблея высоко оценивает инициативы президента Казахстана, направленные на укрепление институциональных основ государства, повышение эффективности управления и развитие представительных институтов.





ТюркПА подчеркнула поддержку проводимых реформ, сбалансированный подход к внешней и внутренней политике, а также стратегическую роль Казахстана в тюркском мире. Ассамблея выразила готовность продолжать обмен опытом и координацию усилий в интересах устойчивого развития и благополучия народов тюркских государств.