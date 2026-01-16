Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат
Фото: Facebook/KazNIVI
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Арман Утегулов в своем депутатском запросе потребовал приостановить изъятие земель Казахского научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы, который является ключевым элементом национальной системы биологической безопасности.
КазНИВИ выполняет функцию научного координатора ветеринарной системы страны. Институт, основанный в 1905 году, на протяжении более века формировал научные школы, разрабатывал стратегии борьбы с опасными заболеваниями животных, обеспечивал научное обоснование санитарных мер, напрямую влияющих на продовольственную безопасность и здоровье населения. Институт относится к особо важным стратегическим объектам, подлежащим государственной охране, является держателем республиканской коллекции микроорганизмов и курирует природные очаги особо опасных зоонозных инфекций", - отметил сенатор в своем запросе.
Депутат подчеркнул, что в странах с развитым аграрным сектором и высоким экспортным потенциалом ключевые ветеринарно-научные институты референс-лаборатории находятся в прямом подчинении профильных министерств и выполняют функцию научного сопровождения государственной политики. Такое институциональное устройство позволяет обеспечить оперативную реакцию на биологические угрозы и доверие со стороны международных торговых партнеров.
Несмотря на стратегическое значение института, в отношении КазНИВИ реализуются решения, фактически ведущие к его демонтажу. Территория института сокращена с 40 до 3,5 гектара. Институт утратил право собственности, вынужден арендовать собственную историческую землю. По утвержденному генплану Алматы предусмотрено изъятие оставшиеся территории КазНИВИ под жилищную застройку, что означает фактически уничтожение уникального научного комплекса закрытого типа, восстановление которого в новых условиях невозможно", - обеспокоен депутат.
Он сделал акцент на том, что на территории института осуществлялась работа с возбудителями особо опасных инфекций, соответственно, любые действия по сносу и застройке без комплексной госэкспертизы создают неприемлемые риски биологического и санитарно-эпидемиологического характера.
Фактически под застройку выводится объект, обеспечивающий научное сопровождение ветеринарной службы всей страны, что прямо противоречит государственным приоритетам биологические и продовольственной безопасности", - подчеркнул Арман Утегулов.
В этой связи депутат потребовал приостановить любые действия, связанные с изъятием и застройкой территории института, а также провести проверку законности отчуждения земли объекта.