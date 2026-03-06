Ряд судей Верховного суда освободили от должностей

Всего с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов

Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Всего с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, вернувших домой более 3300 казахстанцев, сообщили в МИД РК.





Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями в ИРИ 6 марта планируется выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Ранее дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 34 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом. Всего из Ирана уже возвращено 52 гражданина.





Дипломатические представительства Казахстана в регионе будут продолжать координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с нашими соотечественниками в регионе эскалации до полного завершения эвакуации.





Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.





Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.