Курды опровергли информацию о наступлении на Иран

Представитель одной из партий Иранского Курдистана опроверг Rudaw сообщения израильских и американских СМИ о наступлении сил курдов на Иран. Об этом же телеканалу сообщили в Обществе революционных трудящихся иранского Курдистана

Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Курдский телеканал Rudaw со ссылкой на высокопоставленного представителя Демократической партии Иранского Курдистана опроверг информацию о наступлении курдских сил на Исламскую Республику. С опровержением также выступило иранское издание Tasnim, сообщает - Курдский телеканал Rudaw со ссылкой на высокопоставленного представителя Демократической партии Иранского Курдистана опроверг информацию о наступлении курдских сил на Исламскую Республику. С опровержением также выступило иранское издание Tasnim, сообщает РБК





Ни одно из наших подразделений не вошло на территорию Восточного Курдистана и Ирана. Мы отвергаем подобные заявления", - сказано в публикации Rudaw в X.





Позднее телеканал со ссылкой на источник в Обществе революционных трудящихся иранского Курдистана также опроверг информацию о наступлении на Иран.





Высокопоставленный представитель одной из иранско-курдских фракций сообщил мне, что наземное наступление не начиналось", - написал в X журналист Axios Барак Равид, который был среди тех, кто ранее сообщил о начале наступления.





Ни один иракский курд не пересек границу", - заявил в X заместитель главы администрации Иракского Курдистана Азиз Ахмад.





Ранее Associated Press со ссылкой на курдских чиновников сообщило, что базирующиеся на севере Ирака иранские курдские группы готовятся к операции в Тегеране.





Представитель Партии свободы Курдистана (PJAK) - иранской группировки курдов заявил Associated Press, что часть их сил переместилась в районы рядом с иранской границей и находится в режиме ожидания.





При этом трое иракских курдских чиновников сообщили AP, что президент США Дональд Трамп ранее попросил лидеров Иракского Курдистана оказать военную поддержку иранским курдским группам. Один из собеседников журналистов заявил, что иракские курды опасаются жесткого ответа Ирана в случае их прямого участия в конфликте.





Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила разговор Трампа с лидерами Иракского Курдистана. Однако она опровергла утверждение о том, что американский лидер одобрил план по вооружению курдских формирований для операции в Иране.