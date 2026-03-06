05.03.2026, 10:27 37736
Директор стоматологических клиник подозревается в хищении средств ОСМС на 66 млн тенге
Фото: Depositphotos
Конаев. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.
Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО "Фонд социального медицинского страхования" договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему "Дамумед" заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи. Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью.
В результате выявлено 4597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи. Сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге", - уточнили в АФМ.
Сообщается, что с санкции суда наложен арест на счета в банках на сумму 23 млн тенге, а также стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге. В ходе следствия подозреваемым возмещен ущерб на сумму 11 млн тенге.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит", - добавили в агентстве.
05.03.2026, 13:12 32201
Когда подозреваемых по делу о двойном убийстве в Атырауской области доставят в Казахстан
Создана специальная следственная группа
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Когда подозреваемых по делу о жестоком двойном убийстве в Атырауской области доставят в Казахстан, рассказал на брифинге в сенате вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.
Они будут доставлены в Казахстан в ближайшее время. Мы привезем их в этом месяце. С коллегами из других стран мы уже отработали маршруты прибытия и продолжим работу в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом", - цитирует tengrinews.kz Адилова.
Он также рассказал, есть ли по громкому делу другие подозреваемые.
В настоящее время по делу проходят два подозреваемых. Создана специальная следственная группа, которая ведет работу в Атырауской области", - цитирует zakon.kz вице-министра.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи был объявлен в розыск.
Позже сотрудниками Министерства внутренних дел Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержан мужчина, подозреваемый в преступлении. Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая. В настоящее время решается вопрос об их депортации в Республику Казахстан.
05.03.2026, 12:20 33921
Убийство семьи в Акмолинской области: подозреваемый арестован
Фото: Depositphotos
Костанай. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый по делу об убийстве четырех членов одной семьи в поселке Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области арестован, сообщил на брифинге в сенате вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.
Подозреваемое лицо ранее судимо. Сейчас взято под стражу и с санкций суда арестовано на два месяца", - заявил он.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области задержали подозреваемого в убийстве семьи. Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. По информации, распространяемой в социальных сетях, в селе Жибек Жолы жестоко убиты четверо человек - члены одной семьи.
04.03.2026, 13:11 65341
Вандалов, осквернивших памятник в Алматинской области, ищет полиция
Конаев. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в селе Узынагаш вандалы осквернили памятник, сообщает пресс-служба акимата Жамбылского района.
2 марта в селе Узынагаш на одном из памятников на территории кладбища выявлен факт вандализма. Местными исполнительными органами оперативно проведены работы по устранению последствий", - заявили акимате.
Подчеркивается, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц.
Стоит отметить, что в начале 2023 года в Казахстане ужесточили ответственность за вандализм. Вандалам теперь грозит штраф до 200 МРП либо арест на срок до 50 суток.
Как сообщалось ранее, в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны.
В Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
03.03.2026, 19:31 99191
Родители особенных детей пожаловались на насилие в коррекционном центре в Алматы
Фото: depositphotos.com
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением полиции Алмалинского района Алматы возбуждено уголовное дело после жалоб родителей детей с особыми потребностями на насилие в коррекционном центре, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
По словам родителей, детей избивали палками и кулаками, а некоторые тренеры, не имея профильного образования, публиковали прямые эфиры с детьми без согласия родителей. Видеозаписи изъяла полиция. Родители опасаются, что центр может продолжить работу, а виновные останутся безнаказанными.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших возможному правонарушению, а также недопущение подобных фактов в дальнейшем", - говорится в сообщении.
В рамках расследования изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются участники и свидетели, назначаются необходимые процессуальные действия.
По результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц и принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - дополнили в ДП.
Напомним, в начале прошлого года Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада.
03.03.2026, 18:43 100506
В Алматинской области вынесли приговор третьему соучастнику убийства 2006 года
Фото: depositphotos.com
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области завершила расследование дела об убийстве, совершенном почти двадцать лет назад. Установлен и осужден третий соучастник преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В сентябре 2006 года в Алматы трое лиц под видом таксистов посадили в автомобиль гражданку Кыргызской Республики. Женщина была задушена, ее личные вещи похищены, а тело оставлено на автодороге Алматы - Капшагай. В 2007 году двое соучастников были осуждены, однако производство в отношении третьего фигуранта было приостановлено. Дело фактически находилось в архиве и вопреки требованиям не значилось в списке нераскрытых убийств прошлых лет", - проинформировали в прокуратуре.
Как отметили в пресс-службе, в ходе мониторинга дел прошлых лет выявлено необоснованно приостановленное производство и отсутствие контроля за розыском преступника. Сотрудниками прокуратуры была проведена детальная сверка базы данных и запрошены дополнительные сведения, что позволило установить фактическое местонахождение подозреваемого на территории Карасайского района.
9 июля 2025 года подозреваемый был задержан. После сбора доказательств дело было направлено в суд. 24 февраля 2026 года судом вынесен обвинительный приговор: виновный приговорен к 16 годам лишения свободы", - пояснили в прокуратуре.
Ранее подозреваемого в жестоком убийстве семьи задержали в Акмолинской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
03.03.2026, 15:05 107431
Жителя Хромтау подозревают в изнасиловании девочки-подростка
Начато уголовное расследование
Актобе. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 25-летнего жителя Хромтау подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, передает корреспондент агентства.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор и анализ доказательств. Органы следствия тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции.
Ранее в Актюбинской области завели уголовное дело из-за беременности несовершеннолетней.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
03.03.2026, 12:50 109691
Свыше 70 участников ОПГ привлекли к уголовной ответственности в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентством Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в стране к уголовной ответственности привлечен 71 участник ОПГ, пресечена деятельность 11 группировок, сообщает Акорда.
Как заявил Ержан Саденов, по итогам двух месяцев 2026 года уровень преступности в Казахстане снизился на 8% - это на 1,3 тысячи преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также отмечается сокращение по основным категориям правонарушений и рост раскрываемости.
Продолжается системная борьба с интернет-мошенничеством. Благодаря профилактике и взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами количество киберпреступлений снижено на 4%", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что активно ведется борьба с наркопреступностью: ликвидированы пять нарколабораторий. В частности, не допущено в незаконный оборот 881,5 кг наркотических средств различных видов, включая свыше 104 кг "синтетики".
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о расширении внедрения цифровых решений для обеспечения правопорядка на улицах и дорожной безопасности, мерах по усилению миграционного контроля и обеспечению неотвратимости наказания.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране.
Напомним, за последние недели в Казахстан широкий общественный резонанс вызвал ряд жестоких и шокирующих преступлений различной направленности - от насильственных посягательств до мошенничества и иных правонарушений. О резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
02.03.2026, 20:49 104091
Директор и главный бухгалтер столичной школы похитили почти 600 млн тенге
Фото: pexels
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении директора школы и главного бухгалтера, обвиняемых в крупном мошенничестве и растрате бюджетных средств, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что с октября 2015 года по август 2024 года подсудимые использовали служебные полномочия для присвоения денег школы. Директор совместно с бухгалтером фиктивно трудоустроили шесть уборщиц, не выполнявших работу, присвоив около 29 млн тенге. Кроме того, директор незаконно предоставляла скидки на платное обучение 501 ученику на 183 млн тенге, принимала наличные от родителей без кассовой техники, присвоив 305 млн тенге, а также незаконно завышала зарплаты иностранных преподавателей, присвоив 75 млн тенге. Бухгалтер легализовала около 176 млн тенге на свой депозитный счет, получив 9 млн тенге вознаграждения.
Отмечается, что подсудимые вину не признали.
Директор получила 8 лет лишения свободы с конфискацией двухэтажного дома, парковочного места и ювелирных изделий. Бухгалтеру назначено 7 лет с отсрочкой на 1 год, ввиду наличия троих малолетних детей, также конфискация автомобиля, парковочного места и ювелирных изделий.
Гражданский иск школы удовлетворен на сумму 588 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.
