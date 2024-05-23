22.05.2024, 13:38 74236
Штрафы за вандализм удвоят в Казахстане
Фото: freepic.com
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм в рамках нового закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан", сообщает пресс-служба нижней палаты.
Депутатами были внесены поправки, направленные на ужесточение наказания за проявление вандализма, осквернение зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества", - говорится в сообщении.
К примеру, возросло наказание по статье 294 "Вандализм". Теперь оно будет наказываться штрафом от 100 МРП до 200 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток.
За загрязнение мест общего пользования, парков, скверов штраф увеличен в 2 раза - 10 МРП, а при повторе - 20 МРП", - рассказал в своем докладе руководитель рабочей группы депутат Марат Башимов.
За выброс коммунальных отходов в неустановленных местах грозит штраф 10 МРП.
По статье 434 "Мелкое хулиганство" за осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах грозит штраф в размере 50 МРП (ранее 20 МРП) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток (ранее было 15 суток). Повтор этих нарушений в течение года влечет административный арест на срок от 20 (ранее 15 суток) до 30 суток", - сообщили в мажилисе.
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23.05.2024, 11:04 15966
За скоростным режимом будут следить на республиканских дорогах
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На дорогах республиканского значения вводят фиксирование нарушений скоростного режима, сообщает "КазАвтоЖол".
Решение принято с целью обеспечить безопасность дорожного движения на автодорогах. Фиксация будет введена на участках автодорог II и III технической категории.
Информация о превышении скорости на указанных дорогах будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер", - проинформировали в ведомстве.
Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:
- Автодорога Павлодар - Семей - Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое - Аккулы) - 100 км/час;
- Автодорога Павлодар - Семей - Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты - Семеновка - Калбатау) - 110 км/час;
- Автодорога Уральск - граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак - Достык) - 100 км/час;
- Автодорога Павлодар - граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге от села Кызылтан до села Урлютюб - 100 км/час;
- Автодорога Бейнеу - Акжигит, участок в Мангистауской области (Тажен) - 100 км/час;
- Автодорога Уральск - граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов - Погодаево) - 100 км/час.
В "КазАвтоЖол" напомнили, что соблюдение скоростных ограничений способствует предотвращению аварий и защите жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
23.05.2024, 10:09 18321
Премьер подписал постановление об изменении границ Мангистауской области
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подписал постановление правительства Республики Казахстан от 17 мая 2024 года № 387 "Об изменении границ Мангистауской области".
Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию Мангистауской области земель между исходными линиями для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан шириной двенадцать морских миль общей площадью 1 638 837,5075 гектара согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Границы Мангистауской области обозначены следующим образом:
- северная граница Мангистауской области проходит по действующим границам территорий административного подчинения Атырауской области;
- северо-восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;
- южная граница проходит по казахстанско-туркменской государственной границе;
- юго-восточная граница проходит по казахстанско-узбекской государственной границе;
- западная граница проходит по внешнему пределу территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море.
22.05.2024, 15:03 67301
Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Сингапур
Госвизит состоится 23-24 мая
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23-24 мая 2024 года совершит государственный визит в Республику Сингапур, сообщает Акорда.
Как уточнили в пресс-службе президента РК, Токаев посетит Сингапур по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама.
Программа визита предусматривает ряд встреч главы Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.
21.05.2024, 20:55 108836
В Алматы солдатам вручили сертификаты на бесплатное обучение в вузах
Фото: МО РК
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Достигшие высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке шесть солдат срочной службы роты охраны Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи получили перед увольнением в запас сертификаты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, сообщает пресс-служба МО РК.
При этом три человека будут обучаться в этом институте, еще трое - в престижных гражданских вузах. Сертификаты были распределены в режиме онлайн посредством электронной платформы "Срочники 2.0", размещенной на сайте оборонного ведомства.
Согласно действующему регламенту командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются текущие оценки военнослужащего по всем предметам обучения и другие показатели службы. На их основе ежемесячно выводится рейтинг", - пояснил начальник военного института генерал-майор Кайрат Даутов.
На цифровой платформе "Срочники 2.0" зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны и Пограничной службы КНБ.
Благодаря программе Министерства обороны я получил возможность поступить в высшее учебное заведение, о котором мечтал давно", - говорит обладатель гранта рядовой Игорь Жалыбин, поступивший в Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.
21.05.2024, 20:48 109601
Глава государства подписал закон по вопросам связи и цифровизации
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделено новой компетенцией
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом совершенствуются механизмы прокладки линий связи, экстренного оповещения граждан об угрозе чрезвычайной ситуации, введении чрезвычайного положения, введен механизм установления навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров в рамках Евразийского экономического союза на все виды транспорта.
Также документом введен запрет на ввоз в Казахстан оборудования для обеспечения функционирования сетей связи, центр управления которыми расположен за пределами страны.
Законом введен антифрод-механизм, в рамках которого будут применяться меры против интернет-мошенничества и использования финансовых организаций в противоправных целях.
Урегулированы вопросы работы интеграционной платформы здравоохранения, предназначенной для автоматизации деятельности Министерства здравоохранения, в том числе для взаимодействия с организациями здравоохранения.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделено компетенцией по установлению дополнительных обязательств операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью.
21.05.2024, 18:43 118436
Президент поставил ряд задач перед акимом Мангистауской области
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и "точек роста". Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.
Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия "Каспий жылу, су арнасы", обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты. Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.
21.05.2024, 16:27 124541
Каскеев назначен зампредом Агентства по стратегическому планированию
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Фото: gov.kz
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Сырымбет Каскеев назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, сообщает Акорда.
По данным АСПиР Казахстана, Сырымбет Каскеев окончил Московский государственный университет имени Ломоносова.
Занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований", руководителя проекта департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". С апреля 2022 года работал директором департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Ранее Ерулан Жамаубаев был назначен советником президента.
21.05.2024, 16:06 113391
Трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус - Токаев
Токаев принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой
Фото: акимат Алматы
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства заявил, что трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус, сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно современным требованиям, музей должен стать передовым институтом, способствующим модернизации общественного сознания. Молодое поколение должно глубоко познавать свою историю и традиции и извлекать уроки из прошлого. В целом в стране проводится большая и кропотливая работа по сохранению и приумножению историко-культурного наследия. Недавно впервые за многие годы был значительно расширен национальный перечень нематериального культурного наследия. Прорабатывается вопрос включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наших национальных традиций "салбурын" и "беташар", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, люди культуры и искусства всегда находились в авангарде исторического процесса, способствуя поступательному прогрессу нации.
Своим творчеством вы открываете новые грани нашей идентичности, содействуете пробуждению созидательной энергии граждан. Именно поэтому государство принимает последовательные меры для повышения престижа творческих профессий. Так, были существенно увеличены зарплаты работников культуры и архивного дела. По моему поручению были возвращены звания "Халық әртісі" и "Халық жазушысы", - заявил президент.
Он также проинформировал участников мероприятия о том, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.
Президент отметил, что сегодня наша молодежь восхищает весь мир своим талантом. Граждане разных стран, впечатленные непревзойденным искусством Димаша, поют гимн Казахстана и поднимают наш небесно-голубой флаг.
Глава государства подчеркнул, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа. Он также выразил уверенность в том, что они примут активное участие в приобщении молодого поколения к творчеству, инновациям, укреплению единства и трудолюбию.
Ранее глава государства обсудил актуальные вопросы развития культуры с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?