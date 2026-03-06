Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РК выразил признательность за содействие правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на Родину

Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, - Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Акорды.





В ходе беседы главы государства с наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.





Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение.





Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за содействие правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на Родину.





В свою очередь наследный принц поблагодарил президента Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.





Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене.





Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.





Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.