Граждане Казахстана смогут эвакуироваться из стран Ближнего Востока через соседние государства

Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам проведенной работы загранучреждениями РК достигнуты договоренности с компетентными органами иностранных государств о содействии в эвакуации наших граждан из Ирана через соседние страны. Об этом - По итогам проведенной работы загранучреждениями РК достигнуты договоренности с компетентными органами иностранных государств о содействии в эвакуации наших граждан из Ирана через соседние страны. Об этом заявили в МИД Казахстана.





С армянской стороной согласован вопрос беспрепятственного пересечения иранско-армянской границы гражданами Казахстана в случае их эвакуации через территорию Армении. Поддерживается постоянный контакт с руководством внешнеполитического ведомства Армении", - проинформировали в министерстве.





Сообщается, что аналогичная работа проведена с азербайджанской стороной, которая выразила готовность оказать содействие в вопросах эвакуации. С учетом того, что пропускной режим на сухопутных участках границы страны ограничен, пересечение требует получения специального разрешения.





В соответствии с обращением двух граждан посольством РК в Азербайджане было оперативно получено разрешение на въезд из Ирана через границу на КПП "Джульфа" (Нахчыван).





Туркменистан также подтвердил готовность оказать содействие в обеспечении перехода государственной границы для эвакуации казахстанских граждан", - уточнили в МИД.





Работа в данном направлении продолжается непрерывно, дополнительные разъяснения будут публиковаться на официальных ресурсах МИД и загранучреждений РК.





В целях обеспечения оперативного информирования МИД задействовал современные цифровые инструменты, включая инфраструктуру Kaspi. Совместно с компанией налажено своевременное доведение официальной информации и разъяснений до граждан в регионе через мобильные устройства", - пояснили в ведомстве.





До полной стабилизации ситуации в регионе граждан призывают сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к временным ограничениям.





Как сообщили в Министерстве транспорта РК, авиакомпания Flydubai начинает вывозные рейсы из Дубая в Казахстан. Ночью 3 марта 2026 года планируется вылет рейсов FZ1533 Дубай - Алматы (170 мест) и FZ1395 Дубай - Астана (170 мест).





Также Air Astana планирует выполнить репатриационные рейсы в Медину и Джедду.





При условии получения разрешений на полет от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта авиакомпания Air Astana планирует выполнить 3 марта 2026 года из Западного Казахстана и обратно 2 репатриационных рейса в Медину и 2 репатриационных рейса в Джидду. Вылет пассажиров будет осуществляться только по ранее приобретенным билетам", - уточнили в министерстве.



