Глава МИД Казахстана провел переговоры с министрами иностранных дел стран Центральной Азии и Азербайджана

Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, Туркменистана Рашидом Мередовым и Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщили в МИД РК.





В ходе беседы министры подробно обменялись мнениями относительно складывающейся военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, отметив необходимость поддержания тесной координации и оперативного взаимодействия в условиях кризисной ситуации.





Глава МИД Казахстана выразил признательность коллегам из Азербайджана и Туркменистана за конструктивное взаимодействие по вопросам эвакуационных мероприятий.





Собеседники подтвердили общую приверженность урегулированию конфликтных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами, а также соблюдением норм международного права и объединения усилий в интересах поддержания региональной безопасности, мира и стабильности.





В завершение разговора стороны выразили готовность и далее оказывать необходимую поддержку в вопросах организации возможного вывоза граждан, а также продолжить тесные рабочие контакты по линии внешнеполитических ведомств.





По данным МИД, в странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. В частности, в ОАЭ находятся 3500 граждан, в Саудовской Аравии (КСА) - порядка 3000, в Катаре - около 1500, в Иране - 82 гражданина, в Бахрейне - 168, в Кувейте и Иордании - по 134 гражданина, в Израиле - около 100 человек.