Глава МИД Казахстана провел переговоры с министрами иностранных дел стран Центральной Азии и Азербайджана
Ермек Кошербаев выразил признательность коллегам из Азербайджана и Туркменистана за взаимодействие по вопросам эвакуационных мероприятий
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, Туркменистана Рашидом Мередовым и Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщили в МИД РК.
В ходе беседы министры подробно обменялись мнениями относительно складывающейся военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, отметив необходимость поддержания тесной координации и оперативного взаимодействия в условиях кризисной ситуации.
Глава МИД Казахстана выразил признательность коллегам из Азербайджана и Туркменистана за конструктивное взаимодействие по вопросам эвакуационных мероприятий.
Собеседники подтвердили общую приверженность урегулированию конфликтных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами, а также соблюдением норм международного права и объединения усилий в интересах поддержания региональной безопасности, мира и стабильности.
В завершение разговора стороны выразили готовность и далее оказывать необходимую поддержку в вопросах организации возможного вывоза граждан, а также продолжить тесные рабочие контакты по линии внешнеполитических ведомств.
По данным МИД, в странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. В частности, в ОАЭ находятся 3500 граждан, в Саудовской Аравии (КСА) - порядка 3000, в Катаре - около 1500, в Иране - 82 гражданина, в Бахрейне - 168, в Кувейте и Иордании - по 134 гражданина, в Израиле - около 100 человек.
Казахстан укрепляет партнерство с международными финорганизациями для реализации стратегических реформ
Депутаты мажилиса одобрили ратификацию соглашения с организациями из группы Всемирного банка
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал рамочное соглашение о партнерстве между правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Казахстана.
По данным мажилиса, документ закрепляет правовую основу и ключевые принципы взаимодействия с организациями, входящими в группу Всемирного банка. В нем также заданы направления совместных мероприятий, направленных на поддержку стратегических реформ в стране.
Главные цели Рамочного соглашения включают повышение макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора, модернизацию инфраструктур и содействие в развитии сельскохозяйственного сектора. Среди основных направлений также улучшение доступа к финансированию для МСБ и увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные сферы, в том числе здравоохранение и образование.
Ратификация соглашения позволит Казахстану укрепить свой международный имидж как надежного партнера, расширить сотрудничество с ведущими мировыми финансовыми организациями и повысить доверие со стороны иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, откроет доступ к дополнительному финансированию и технологиям для реализации социально-экономических и инфраструктурных проектов", - уточнили в мажилисе.
Токаев поблагодарил султана Омана за помощь в эвакуации казахстанцев
Фото: Акорда
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с султаном Хайсамом бен Тариком Аль Саидом текущую ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о твердой поддержке Омана и солидарности с братским народом этой страны в непростой период, сообщили в Акорде.
Президент выразил обеспокоенность в связи с воздушными атаками на объекты гражданской инфраструктуры стран Залива, не участвующих в войне против Ирана.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за деэскалацию и призывает стороны к поиску путей урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии.
В данном контексте президент отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные миротворческие усилия в регионе.
Глава государства выразил особую признательность султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду за его личное содействие в вопросе эвакуации казахстанских граждан из региона через территорию его страны.
В свою очередь султан Омана поблагодарил главу Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания народу страны в священный месяц Рамазан.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил ранее направленное главе Омана приглашение посетить Казахстан с государственным визитом до конца нынешнего года. Данное событие будет иметь огромное значение для достижения нового качества в традиционно дружественных отношениях между двумя странами.
Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил, что принимает приглашение от руководителя авторитетного в мировом сообществе государства.
Напомним, по данным МИД РК, в странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. До конца сегодняшнего дня планируется вернуть из султаната Омана 467 граждан Казахстана.
МИД Казахстана. Внешняя политика
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел опубликовало информацию о прошедших международных встречах и представило официальные заявления по актуальным вопросам внешней политики, передает корреспондент агентства.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев на брифинге в правительстве обозначил позицию страны в конфликте на Ближнем Востоке.
Казахстан занимал, занимает и будет занимать позицию невмешательства в дела третьих государств. Поэтому в данном случае мы не занимаем ничью сторону: ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке", - сообщил Алибек Бакаев.
Также от уточнил, что Казахстан и Россия обмениваются мнениями о ситуации по конфликту.
Официально это не публиковалось, но, я же говорю, в рабочем порядке обмен мнениями не останавливался", - сказал он.
Бакаев также прокомментировал, сможет ли Казахстан принять поток беженцев из Ирана. По его словам, с момента начала конфликта обращений от этнических казахов из Ирана и других странах Ближнего Востока не поступало.
Безусловно, такие протоколы есть. Госорганы знают, какую работу проводить", - заверил замглавы МИД.
Он также уточнил, что статус беженца может быть присвоен гражданам при условии соответствия установленным критериям.
Ранее состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с министром окружающей среды Армении Амбарцумом Матевосяном. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной экологической повестки. Отмечена значимость проведения в апреле текущего года в Астане регионального экологического саммита как важной платформы для консолидации усилий государств региона в сферах климатической политики, водной безопасности и устойчивого развития.
Также генеральное консульство Казахстана в Казани организовало торжественные мероприятия, посвященные 180-летию казахского народного поэта Жамбыла Жабаева. Продемонстрированы редкие книжные коллекции из архивов ведущих библиотек Татарстана на татарском, русском языках и латинской графике. Гостям также была представлена казахская национальная кухня и исполнены музыкальные произведения.
Тем временем в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Казахстан и Королевства Нидерланды. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы казахско-нидерландского сотрудничества, включая углубление политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
В столичном высшем учебном заведении состоялась открытая лекция, посвященная приоритетным направлениям сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций. Мероприятие, организованное при поддержке Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва и Странового офиса ООН, было посвящено 34-летию со дня вступления Казахстана в ООН. В мероприятии приняли участие студенты, профессорско-преподавательский состав вуза и молодые специалисты.
В ходе выступлений спикеры представили свои взгляды на развитие многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН, реализацию международных инициатив, а также вклад страны в укрепление мира и безопасности, продвижение Целей устойчивого развития и деятельность агентств ООН в Казахстане.
Также заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов принял верительные грамоты у нового посла Норвегии Хелене Санд Андресен. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметив важность развития торгово-инвестиционного партнерства и роли казахско-норвежского Делового совета.
Между тем в Астане прошел второй раунд переговоров между Казахстаном и Европейским Союзом по проектам соглашений об упрощенном визовом режиме и о реадмиссии. Обсуждались параметры будущих соглашений для развития мобильности граждан, укрепления межобщественных контактов и обеспечения сбалансированного подхода к упрощению поездок и безопасности, а также совершенствования механизмов сотрудничества в сфере миграции.
В посольстве Казахстана в Германии состоялся круглый стол "Модернизация конституционно‑правовой системы Республики Казахстан", приуроченный к предстоящему референдуму по новой Конституции. В обсуждении приняли участие представители немецких госорганов, эксперты и СМИ. Участники отметили, что проект Конституции направлен на укрепление потенциала страны, баланс ветвей власти, усиление парламентских механизмов и защиту прав граждан, а предстоящий референдум станет важным этапом демократического развития Казахстана.
Вместе с тем в Брюсселе прошла дискуссия по проекту новой Конституции Казахстана и предстоящему референдуму с участием представителей ЕС, официальных и экспертных кругов. Мероприятие организовано в рамках платформы "Shanyraq Dialogues" для открытого обмена мнениями. Посол Казахстана Роман Василенко рассказал о ходе конституционной реформы, участии граждан в обсуждении проекта и ключевых нововведениях, направленных на усиление прав человека, прозрачности власти и укрепление суверенитета страны. Участники отметили открытость процесса и подчеркнули, что реформа создает новые возможности для стратегического партнерства Казахстана с ЕС.
Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил почетным гостем на сессии "Казахстан: новый этап модернизации и реформ" в Университете Святых Кирилла и Мефодия в Скопье в рамках 8-й Международной недели-2026. Дипломат рассказал о политических и социально-экономических реформах, ходе подготовки всенародного референдума по новой Конституции, ключевых новеллах документа, развитии института семьи, цифровизации и демографических программах, а также перспективах казахско-македонского сотрудничества в сфере образования. Участники конференции смогли ознакомиться с видеоматериалами о традициях и культуре Казахстана и задать вопросы послу.
Государства - члены ШОС выразили озабоченность развитием событий на Ближнем Востоке
В ШОС считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выражают серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Исламской Республики Иран, говорится в заявлении ШОС.
Государства - члены ШОС считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН.
Государства - члены ШОС подчеркивают необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана, выступают за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию.
Государства - члены ШОС настоятельно призывают Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.
Государства - члены ШОС выражают искренние соболезнования семьям погибших в результате нападения и заявляют о своей солидарности и поддержке правительству и народу Ирана.
МИД Казахстана выразил соболезнования Ирану и призвал к сдержанности
Фото: МИД РК
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей и представителей руководства страны и призвало стороны конфликта к дипломатическому урегулированию, передает корреспондент агентства.
Приносим глубокие соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики в результате последних трагических событий. Выражаем сожаление в связи с ударами по гражданским объектам арабских государств, не участвующих в войне против Ирана, с которыми Казахстан последовательно развивает отношения дружбы и всестороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, соблюдение норм международного гуманитарного права требует особой защиты гражданских объектов и мирного населения во время конфликтов. Казахстан, являющийся одним из инициаторов глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, подчеркивает важность сохранения человечности в условиях вооруженных конфликтов.
Подтверждаем неизменность своей принципиальной позиции о необходимости урегулирования международных споров и конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при неукоснительном соблюдении норм международного права и Устава ООН. Призываем все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия в регионе", - заявили в МИД.
Токаев выразил поддержку королю Бахрейна
Фото: Акорда
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке с шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой президент Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке и солидарности с братским народом Бахрейна в этот непростой период, сообщает Акорда.
Глава государства выразил обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии.
В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил президента Казахстана за неизменную поддержку и подтвердил стремление своей страны к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.
Собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-бахрейнских отношений дружбы и партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.
Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Фото: Акорда
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщила пресс-служба Акорды.
Выразив обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, президент Казахстана адресовал слова искреннего уважения, поддержки и солидарности главе Объединенных Арабских Эмиратов и в его лице всему народу этой страны", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев с сожалением отметил, что в ходе военной атаки на ОАЭ пострадала гражданская инфраструктура.
Казахстан рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как дружественную и братскую страну и готов оказать посильную помощь в случае необходимости", - заявил президент Казахстана.
Как подчеркнул глава нашего государства, атака на гражданские объекты ОАЭ, как и на другие страны Залива, заслуживает резкого осуждения.
Со своей стороны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян высоко оценил поддержку Казахстана, а также выразил слова признательности за готовность нашей страны оказать посильное содействие в преодолении текущего международного кризиса.
В ходе разговора собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.
Напомним, ранее президент РК обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара. Также глава государства направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании.
Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара
Фото: Акорда
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с эмиром Государства Катар. В ходе беседы с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Касым-Жомарт Токаев обсудил текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, заявив о твердой поддержке и солидарности эмиру и братскому народу Катара в этот сложный период.
Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за неизменную поддержку Казахстана и подтвердил стремление его страны к всемерному укреплению казахско-катарских многогранных отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.
Президент Казахстана пожелал эмиру Катара дальнейших успехов в его высокой государственной деятельности, а братскому народу Катара - мира и процветания в священный месяц Рамазан.
Как отметил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров, глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Он сообщил, что Касым-Жомарт Токаев направил послание королю Иордании Абдалле II, выразив поддержку и солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период.
Президент призвал воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации, и вновь подчеркнул, что любые международные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами", - проинформировал Смадияров.
Ранее президент Казахстана направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.
