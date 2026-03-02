01.03.2026, 17:05 20226
Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара
Фото: Акорда
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с эмиром Государства Катар. В ходе беседы с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Касым-Жомарт Токаев обсудил текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, заявив о твердой поддержке и солидарности эмиру и братскому народу Катара в этот сложный период.
Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за неизменную поддержку Казахстана и подтвердил стремление его страны к всемерному укреплению казахско-катарских многогранных отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.
Президент Казахстана пожелал эмиру Катара дальнейших успехов в его высокой государственной деятельности, а братскому народу Катара - мира и процветания в священный месяц Рамазан.
Как отметил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров, глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Он сообщил, что Касым-Жомарт Токаев направил послание королю Иордании Абдалле II, выразив поддержку и солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период.
Президент призвал воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации, и вновь подчеркнул, что любые международные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами", - проинформировал Смадияров.
Ранее президент Казахстана направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.
новости по теме
02.03.2026, 09:13 3166
Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Фото: Акорда
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщила пресс-служба Акорды.
Выразив обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, президент Казахстана адресовал слова искреннего уважения, поддержки и солидарности главе Объединенных Арабских Эмиратов и в его лице всему народу этой страны", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев с сожалением отметил, что в ходе военной атаки на ОАЭ пострадала гражданская инфраструктура.
Казахстан рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как дружественную и братскую страну и готов оказать посильную помощь в случае необходимости", - заявил президент Казахстана.
Как подчеркнул глава нашего государства, атака на гражданские объекты ОАЭ, как и на другие страны Залива, заслуживает резкого осуждения.
Со своей стороны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян высоко оценил поддержку Казахстана, а также выразил слова признательности за готовность нашей страны оказать посильное содействие в преодолении текущего международного кризиса.
В ходе разговора собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.
Напомним, ранее президент РК обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара. Также глава государства направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании.
01.03.2026, 10:39 29641
Президент Казахстана направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил личные послания главам Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта с выражением искренней поддержки и солидарности с народами указанных стран в этот трудный момент тяжелейших испытаний, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Касым-Жомарт Токаев решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств.
Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами", - говорится в посланиях казахского лидера.
Глава государства также заявил, что Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.
27.02.2026, 14:10 82936
Вучич: Сербия заинтересована в казахстанских строительных компаниях и инвестициях Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялись переговоры президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Сербия Александра Вучича с участием официальных делегаций двух стран, проинформировали в Акорде.
Глава государства подчеркнул, что Астана и Белград поддерживают конструктивный политический диалог, укрепляют межпарламентские связи, последовательно расширяют взаимодействие по линии государственных органов и деловых кругов. Он также приветствовал участие в визите представительной деловой делегации Сербии. Накануне состоялось заседание казахстанско-сербского делового совета, результаты которого, как ожидается, будут способствовать расширению торговых и инвестиционных связей.
Александр Вучич в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность Белграда к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Астаной.
В частности, президент Сербии выразил заинтересованность в расширении участия казахстанских компаний в совместных проектах, прежде всего в сфере строительства.
Мы готовы реализовать ряд предложенных Казахстаном проектов, которые могут стать флагманскими не только для Сербии, но и для всего региона в этой части Европы. В то же время остается нерешенным вопрос обеспечения пятого уровня свободы воздушного пространства для казахстанской авиакомпании SCAT. Уверен, мы сможем сообща разрешить этот вопрос. Будем рады видеть у нас надежные строительные компании и инвесторов из вашей страны, которые позволят не только улучшить инвестиционную привлекательность Сербии, но и будут способствовать развитию взаимных культурных и туристических связей. Со своей стороны мы приложим все усилия для поддержки сербских предпринимателей, стремящихся направить свои инвестиции в экономику вашей страны", - сказал Александр Вучич.
Сербский лидер подчеркнул значительный потенциал для наращивания взаимодействия в сферах оборонной промышленности, искусственного интеллекта, центров обработки данных.
В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая взаимодействие в сферах торговли и инвестиций, транспортно-логистических связей, сельского хозяйства, критически важных минералов, цифровизации и искусственного интеллекта, строительства и туризма.
В завершение глава государства наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран".
Отношения наших государств основаны на взаимной поддержке, понимании и нерушимой дружбе. Продолжается активный политический диалог на всех уровнях. Набирает обороты сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Расширяется взаимодействие в рамках многосторонних структур. В нынешнее нестабильное время крайне важно активизировать двустороннее партнерство. Поэтому мы заинтересованы в сохранении набранных темпов и углублении связей в различных отраслях (...) Уверен, что достигнутые сегодня договоренности выведут наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Мы всегда готовы к совместным действиям в этом направлении", - сказал Токаев.
Дополнено 27.02.2026, 16.00
По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и президент Александр Вучич приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен следующими межведомственными документами:
- меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Сербия;
- меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере цифровизации и развития электронного правительства между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и управлением информационных технологий и электронного правительства Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кино между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты нематериального культурного наследия между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между АО "НК "KAZAKH INVEST" и Сербским агентством развития;
- меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и дипломатической академией Республики Сербия.
27.02.2026, 13:41 81241
Дипломатические встречи дипломатов РК прошли в Брунее и Кении
Фото: МИД РК
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели встречи в Брунее и Кении. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также представлены проводимые в стране политические реформы.
В рамках рабочего визита в страны Юго-Восточной Азии заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем постоянного секретаря по международным организациям Министерства иностранных дел Брунея-Даруссалама Хаджи Мохд Юсра Хаджи Мохд Саллехом. В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, наращивании торгово-экономического сотрудничества, совершенствовании договорно-правовой базы, а также в запуске и развитии институциональных механизмов взаимодействия. Отмечена важность активизации культурно-гуманитарных связей как значимого элемента расширения двустороннего партнерства.
Посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков встретился со спикером национальной ассамблеи парламента Кении Мозесом Ветангула. Казахский дипломат подробно проинформировал о проводимых в стране политических реформах, инициированных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. В данном контексте была представлена развернутая информация о деятельности комиссии по конституционной реформе, положениях проекта новой Конституции, а также о подготовке к проведению 15 марта текущего года республиканского референдума по новой Конституции Казахстана.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев совершил рабочий визит в Джакарту. В ходе поездки состоялись его встречи с вице-министром иностранных дел Анисом Маттой и генеральным директором по многостороннему сотрудничеству Министерства иностранных дел Республики Индонезия Три Тарьятом. Собеседники обсудили широкий круг вопросов развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Малайзии Луканисман бин Аванг Сауни. Стороны обсудили перспективы активизации политического взаимодействия, развития межпарламентских связей, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепления контактов в сферах образования, туризма и высоких технологий. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем совершенствовании договорно-правовой базы. По итогам стороны подтвердили обоюдный настрой на последовательное развитие казахско-малайзийского сотрудничества и продолжение регулярных контактов по вопросам региональной и глобальной повестки дня.
27.02.2026, 12:51 86541
Сербия является важным стратегически партнером Казахстана в Европе - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Сербии Александр Вучич провели переговоры в узком составе, сообщили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сербия является очень важным стратегическим партнером Казахстана в Европе.
Мы многое сделали для укрепления нашего взаимодействия во многих областях, прежде всего в экономике, а также в гуманитарной и культурной сферах. Был открыт прямой авиарейс между Астаной и Белградом, очень успешно развиваются наши торговые отношения", - сказал президент.
Он также отметил, что в Казахстане плодотворно работают более 60 сербских компаний и у стран общие подходы к основным международным вопросам.
Считаю, что мы создали надежную и эффективную базу для нашего сотрудничества. Уверен, что ваш визит имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашим дружественным отношениям", - подчеркнул Токаев.
Александр Вучич в свою очередь разделил мнение о глубоких стратегических связях двух стран.
Убежден, что наша дружба выйдет на новый уровень благодаря укреплению взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики. Буду рад принять вас с визитом в Сербии в ближайшее время", - сказал Вучич.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич по приглашению лидера РК Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан с официальным визитом. Планируются переговоры на высшем уровне по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.
27.02.2026, 12:00 88071
Казахстан и Великобритания намерены углублять стратегическое партнерство
Фото: МИД РК
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Соединенное Королевство министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщила пресс-служба МИД РК.
Ермек Кошербаев выразил признательность британскому правительству за инициативу проведения первой министерской встречи в формате "Центральная Азия - Великобритания", подчеркнув ее своевременность и практическую направленность.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-британских отношений, а также расширение взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, критических минералов, транспорта и логистики, финансов, цифровизации, образования и климатической повестки.
Было подчеркнуто значение подписанного в 2024 году соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, ратификация которого создаст дополнительные возможности для углубления взаимодействия по широкому спектру направлений.
В этом году наши страны отмечают 34-летие установления дипломатических отношений. За этот период Астана и Лондон наладили активный политический диалог, расширили торговое и инвестиционное сотрудничество и укрепили связи между людьми. Великобритания остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе, и мы привержены дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства", - отметил глава МИД Казахстана.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере критических минералов. Подчеркнуто, что подписанная дорожная карта на 2026-2027 годы придает взаимодействию прикладной характер и открывает возможности для реализации совместных проектов в области геологоразведки, переработки и внедрения современных технологий.
Участники встречи обсудили перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута как одного из ключевых направлений укрепления евразийской связанности и обеспечения устойчивости глобальных логистических цепочек.
В области образования и науки была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении академического сотрудничества. В последние годы в Казахстане открыты филиалы ведущих британских университетов - De Montfort University, Heriot-Watt University, Coventry University и Cardiff University, что свидетельствует о переходе взаимодействия к более глубокой институциональной модели и формированию прочной основы для долгосрочного развития экономики и инноваций.
По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.
Кроме того, в рамках визита министр иностранных дел РК встретился с исполняющим обязанности министра бизнеса и торговли Великобритании, сопредседателем казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Крисом Брайантом.
Как сопредседатель казахстанско-британской межправительственной комиссии, Вы играете важную роль в продвижении многопланового партнерства. Мы считаем, что с помощью этого механизма мы сможем добиться дальнейших практических результатов. Расширяя инновационные партнерские отношения в приоритетных секторах, включая важнейшие полезные ископаемые, ядерную энергетику, цифровую трансформацию и искусственный интеллект, наши страны могут заложить основу для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", - сообщил в ходе беседы Ермек Кошербаев.
Собеседники отметили позитивную динамику политического диалога и существенный рост двусторонней торговли, объем которой по итогам прошлого года достиг 1,6 млрд долларов США, увеличившись на 84%. Подчеркнута активная инвестиционная роль Великобритании: в Казахстане успешно функционируют более 500 компаний с британским капиталом, реализующих проекты в приоритетных секторах - критические минералы, зеленая энергетика, цифровые технологии и искусственный интеллект.
В энергетической сфере стороны подтвердили стабильность поставок казахстанской нефти в Европу и обсудили перспективы расширения сотрудничества с британскими компаниями.
Ермек Кошербаев подчеркнул стратегическую значимость развития сектора критических минералов и подчеркнул успешную реализацию проектов совместно с Rio Tinto и Maritime House. В рамках подписанной Дорожной карты по критическим минералам стороны договорились активизировать взаимодействие по разведке, добыче и переработке редкоземельных элементов.
Особое внимание было уделено опубликованной в прошлом году Стратегии Великобритании по критически важным минералам, в которой Казахстан рассматривается как пример эффективного и долгосрочного партнерства (case study). Из 36 стратегически значимых минералов 22 уже производятся в Казахстане, включая уран, титан, кремний и рений, что подтверждает роль страны как одного из ключевых партнеров Великобритании в обеспечении устойчивых цепочек поставок.
Собеседники сошлись во мнении, что сотрудничество в данной сфере переходит в практическую плоскость. Приоритетом становится формирование добавленной стоимости: развитие переработки и рафинирования, извлечение сопутствующих компонентов, создание современных рециклинговых мощностей, а также внедрение прозрачных финансовых механизмов сопровождения проектов.
Отдельный блок переговоров был посвящен взаимодействию в образовательной сфере. В частности, обсуждены открытие нового кампуса Coventry University в Алматы и планы по расширению присутствия Heriot-Watt University в Казахстане. Ермек Кошербаев отметил развитие программ двойного диплома, академической мобильности и стажировок, публикацию первого Оксфордского словаря казахского языка, а также запуск курсов казахского языка в University of Oxford.
Стороны также обсудили перспективы цифрового и технологического партнерства, включая взаимодействие с OneWeb и развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, был отмечен вклад британских экспертов и компаний в модернизацию национальной системы здравоохранения.
В завершение встречи Крис Брайант подтвердил готовность Великобритании к дальнейшему углублению стратегического партнерства с Казахстаном, реализации практико-ориентированных проектов и расширению межправительственного диалога с выходом на конкретные результаты в экономике, науке и технологиях.
Также министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в церемонии открытия торгов на Лондонской фондовой бирже.
Казахстан и Лондонская фондовая биржа имеют многолетнее плодотворное сотрудничество, подтвержденное успешными листингами и IPO казахстанских компаний. Это партнерство продолжает создавать новые инвестиционные возможности, повышать прозрачность рынка и способствовать экономическому росту Казахстана на мировой арене.
26.02.2026, 20:15 108121
Кошербаев принял участие во встрече глав МИД в формате "Центральная Азия + Великобритания"
Фото: МИД РК
Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению британской стороны министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Соединенного Королевства в рамках формата "Центральная Азия + Великобритания" (СA5+UK), сообщает пресс-служба казахстанского ведомства.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и региональной повестки, возможности экономического роста, наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества, а также совместную работу по поддержке региональной взаимосвязанности и развитию международных транспортных маршрутов.
В своем выступлении Ермек Кошербаев особо подчеркнул важность прагматического, взаимовыгодного стратегического взаимодействия между регионом и Великобританией, которое бы способствовало экономическому развитию и устойчивому росту всех вовлеченных стран.
Казахстан играет ведущую роль в обеспечении региональной связанности. Через нашу территорию проходят 13 крупных транзитных коридоров, и около 85% сухопутных грузоперевозок между Европой и Азией осуществляется через Казахстан. Через призму таких приоритетов вытекает идея формата СA5+UK. В его рамках мы рассматриваем Соединенное Королевство как долгосрочного партнера и готовы совместно обеспечивать практические результаты для наших экономик, обществ и общего будущего", - подчеркнул Кошербаев.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отметила особую значимость Центральной Азии как динамично развивающегося региона с устойчивыми темпами экономического роста, усиливающейся региональной кооперацией и возрастающей ролью в международных процессах. Страны региона демонстрируют прагматичный подход к взаимодействию, укрепляют взаимную связанность и последовательно расширяют свое участие в формировании современной архитектуры экономического и политического сотрудничества.
Особое внимание было уделено возможностям синергии ресурсного и транзитного потенциала Центральной Азии с возможностями Великобритании в сферах финансов, регуляторных стандартов, технологий и образования.
Со своей стороны министры иностранных дел Центральной Азии дали высокую оценку СА5+UK как важному формату взаимодействия между Великобританией и государствами Центральной Азии. Было подчеркнуто, что данный формат уже зарекомендовал себя как эффективный механизм выстраивания структурированного и предметного диалога с внешними партнерами. Он позволяет комплексно рассматривать региональную повестку с учетом общих интересов и приоритетов стран Центральной Азии, а также создает дополнительные возможности для продвижения экономических инициатив и реализации совместных проектов.
26.02.2026, 19:00 109786
Принц Эдвард, герцог Эдинбургский пригласил глав МИД Центральной Азии на официальную встречу в Лондоне
Фото: МИД РК
Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Принц Эдвард, герцог Эдинбургский, член Британской королевской семьи, пригласил министров иностранных дел стран Центральной Азии на официальную встречу, в ходе которой были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества региона с Великобританией в сферах образования, науки и технологий, сообщает МИД РК.
Визит в формате CA5+UK открывает новую страницу в партнерстве Центральной Азии и Великобритании. Уверен, что совместная работа в этом формате придаст дополнительный импульс развитию наших государств и углублению межрегионального сотрудничества", - отметил министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев.
Министр подчеркнул проводимую работу по трансформации Казахстана в международный образовательный хаб, а также активное партнерство с ведущими британскими университетами, включая Cardiff University, Coventry University и De Montfort University, которые открыли в Казахстане собственные кампусы.
В ходе встречи казахская сторона выразила заинтересованность в расширении доступа к британским стипендиям, грантам и образовательным инициативам, а также в создании совместных исследовательских центров в приоритетных сферах - от устойчивого развития и климатической повестки до цифровых технологий и медицины.
Отдельное внимание было уделено развитию совместных проектов в области истории, искусства и туризма, а также вопросам упрощения визовых процедур для студентов, исследователей и предпринимателей, расширения прямого авиасообщения и формирования новых туристических маршрутов между регионами.
В свою очередь принц Эдвард подчеркнул особую значимость укрепления people-to-people ties как основы долгосрочного партнерства. Он отметил, что Великобритания высоко ценит открытость и активность Казахстана в развитии сотрудничества в приоритетных для обеих сторон сферах.
Ранее Кошербаев принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии с парламентом Великобритании.
02.03.2026, 10:06Цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана 02.03.2026, 09:132891Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ 02.03.2026, 11:062261Казахстан значительно увеличит добычу угля 02.03.2026, 09:481696Казахстанские боксеры завоевали четыре золотые медали на международном турнире в Болгарии 24.02.2026, 18:56482031ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30397331Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 25.02.2026, 20:55289861В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок 24.02.2026, 12:00279586Сирены включат в Алматы в среду 25.02.2026, 13:25255381Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном 03.02.2026, 11:582123486В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002123066Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022122646Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352121086В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262107141Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
