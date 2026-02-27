Кошербаев принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии с парламентом Великобритании

Фото: МИД РК

В Лондоне министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев совместно с коллегами из стран Центральной Азии встретился с депутатами всепартийной парламентской группы Великобритании по сотрудничеству со странами Центральной Азии (ВППГ), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Казахстан придает большое значение своим отношениям с Соединенным Королевством как с одним из наших ключевых партнеров в Европе. Мы высоко ценим наш открытый политический диалог, растущие торговые и инвестиционные связи, а также сотрудничество в области образования, инноваций и устойчивого развития. Особое место в этом партнерстве занимает межпарламентский диалог", - сообщил глава МИД Казахстана.





Он отметил, что парламентские контакты позволяют углублять взаимопонимание, обмениваться практическим опытом законодательной работы и парламентского контроля, а также эффективнее согласовывать подходы к региональным и международным проблемам.





Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул особую роль межпарламентского диалога в двусторонних и региональных отношениях.





Центральная Азия сегодня - это регион растущих возможностей и растущей ответственности. Мы считаем, что более активное участие парламентов может внести существенный вклад в решение общих проблем, включая региональную стабильность, устойчивое развитие, изменение климата и укрепление связей между нашими странами", - отметил Кошербаев.





Он также выразил убежденность в том, что деятельность межпартийной парламентской группы играет важную роль в укреплении долгосрочного и прагматичного сотрудничества между Казахстаном и Соединенным Королевством.





Глава МИД Казахстана также рассказал о реализации комплексной программы политических и конституционных реформ, направленных на модернизацию управления и укрепление государственных институтов. Эти реформы призваны создать более сбалансированную, подотчетную и эффективную систему государственного управления, усиливающую роль парламента и институциональные механизмы сдержек и противовесов.





В свою очередь британские депутаты отметили высокий потенциал региона Центральной Азии и его возрастающую роль. Они отметили, что более активное парламентское взаимодействие может способствовать решению общих задач, включая обеспечение региональной стабильности, устойчивое развитие, борьбу с изменением климата и укрепление связей между странами. Депутаты выразили готовность делиться практическим опытом законодательных органов Великобритании и открытость к тесному межпарламентскому сотрудничеству.





Также состоялась встреча со спикером палаты общин Великобритании Линдси Хойлом.





В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что Великобритания является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе, и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут развиваться в духе взаимного уважения, доверия и дружбы.





Он сообщил, что в парламенте Казахстана активно действует группа дружбы Казахстан - Великобритания, и приветствовал недавнее создание в британском парламенте многопартийной парламентской группы по сотрудничеству со странами Центральной Азии, в которую входят члены палаты лордов и общин от различных партий.





Я уверен, что новая группа сможет внести достойный вклад в развитие межпарламентского сотрудничества между Великобританией и Казахстаном и другими странами нашего региона, а также поможет повысить интерес и вовлеченность британских парламентариев", - отметил глава МИД Казахстана.





Спикер палаты общин Линдси Хойл отметил важность укрепления межпарламентских связей и подчеркнул готовность британского парламента поддерживать инициативы по развитию сотрудничества с Центральной Азией. Он высоко оценил роль Казахстана как стабильного и надежного партнера в регионе, выразив интерес к обмену опытом в сфере законодательной практики, совместным образовательным и культурным проектам, а также к расширению диалога между парламентскими делегациями обеих стран.