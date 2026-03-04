Токаев назначил ряд председателей и судей

На фоне обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан и его загранпредставительства работают в усиленном режиме

Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. По состоянию на текущий момент сведений о пострадавших гражданах Республики Казахстан не поступало. Об этом сообщили в МИД Казахстана.





Согласно последним данным, наибольшее число казахстанцев в зоне эскалации традиционно приходится на страны, являющиеся популярными туристическими направлениями, местами паломничества и крупными транзитными узлами. В частности, в ОАЭ находятся 3500 граждан, в Саудовской Аравии (КСА) - порядка 3000, в Катаре - около 1500", - проинформировали в МИД РК.





Что касается других государств региона, то дипломатические миссии располагают следующими данными: в Иране находится 82 гражданина, в Бахрейне - 168, в Кувейте и Иордании - по 134 гражданина, в Израиле - около 100 человек.





В большинстве стран региона воздушное пространство закрыто с начала военных действий. Учитывая тот факт, что авиаперевозчики вынуждены отменять рейсы, загранучреждениями РК ведется совместная работа с туристическими компаниями по временному размещению граждан РК в гостиницах. Необходимо отметить, что нашим гражданам в гостиницах ОАЭ обеспечено размещение и питание до стабилизации ситуации", - уточнили в МИД.





Как было ранее заявлено, прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации. Из соображений безопасности местные власти не рекомендуют самостоятельное передвижение. В случае организации эвакуационного рейса в первую очередь будет обеспечен выезд наиболее уязвимых категорий граждан, к которым относятся пожилые люди, женщины и дети.





Ранее был организован вывоз 50 граждан РК из Тегерана, включая представителей компании "Заркух", Организации экономического сотрудничества, а также диппредставительства.





Как сообщили в пресс-службе МИД, загранучреждения РК в странах региона ведут непрерывный мониторинг обстановки, поддерживают постоянную связь с местными властями и гражданами РК, а также совершают регулярные выезды в аэропорты для оперативного реагирования и немедленного оказания консульско-правовой помощи.





Находясь на круглосуточной связи через экстренные связи и оперативные чаты в мессенджерах с нашими гражданами, сотрудники диппредставительств продолжают обновлять списки казахстанцев, находящихся в регионе, а также в транзитных зонах.





Сегодня в Казахстан из Дубая вернут 467 граждан страны, заявил в ходе брифинга в правительстве заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.





Из Дубая сегодня выехала первая колонна автобусов с нашими гражданами. До конца дня мы планируем 467 граждан Казахстана из Султаната Омана в Казахстан вернуть. Второй рейс формируется из Катара в Саудовскую Аравию - скорее всего это будет город Джидда", - заявил он.





Также по словам Алибека Бакаева планируется автобусами доставлять людей из Катара в Эр-Рияд, а потом из Эр-Рияда в Джидду, где бортами авиакомпаний РК будут возвращать людей на Родину. Из Ирана казахстанцев будут эвакуировать наземным путем через Армению, Азербайджан и Туркменистан.





Также два эвакуационных рейса из Маската в Алматы планируют запустить для казахстанцев в ОАЭ, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





Уточняется, что рейсы предназначены для граждан Республики Казахстан, не являющихся резидентами ОАЭ. Обязательным условием для включения в список пассажиров является наличие неиспользованного авиабилета с датой вылета 28 февраля - 1 марта текущего года.



