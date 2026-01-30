29.01.2026, 12:30 60506
За полгода в кассационные суды было подано более 16 тысяч жалоб и протестов
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что за полгода в кассационные суды было подано более 16 тысяч жалоб и протестов, информирует Акорда.
В частности, в ходе встречи была отмечена высокая востребованность кассационных судов: за полгода в них было подано более 16,2 тыс. жалоб и протестов против 9,8 тыс. за аналогичный период 2025 года в Верховный суд. Рост доли судебных актов, скорректированных кассацией: по гражданским делам - с 3% до 18%, по уголовным - с 8% до 28%.
Как сообщил Асламбек Мергалиев, в целом сохранена стабильность качества правосудия: 98,8% судебных актов не были скорректированы вышестоящими судебными инстанциями.
Благодаря системным мерам в рамках административной юстиции улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с госорганами: 4,5 тыс. актов адморганов и должностных лиц признаны незаконными. Доля применения примирительных процедур по гражданским делам составила 45,9%, по административным делам - 11,8%. Дел об административных правонарушениях стало меньше на 11,8%. В результате применения акта амнистии судами освобождены от наказания 583 лица, от дальнейшего отбывания наказания - свыше 5 тыс. осужденных, сокращены сроки наказания 9,2 тыс. гражданам", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что доля отказов в санкционировании содержания под стражей увеличилась с 25,7% до 37,5%. При этом вдвое чаще назначался домашний арест вместо содержания под стражей.
Этому способствовало расширение применения электронных браслетов, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы и сохранять социальные связи подследственных", - подчеркнули в пресс-службе.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что, согласно данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судебной системе за 3 года вырос с 55,2% в 2023 году до 63,2% в настоящее время.
Заслушав отчет, президент подчеркнул важность реализации принципа "Закон и порядок", обеспечения доступа граждан к справедливой судебной защите, приоритета верховенства закона и повышения доверия общества к судебной системе.
Напомним, с июля 2025 года в Казахстане начали работу кассационные суды.
новости по теме
29.01.2026, 20:41 26396
Казахстан и Польша нацелены на расширение двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял заместителя министра иностранных дел Польши Войцеха Зайончковского, прибывшего в Астану для участия в политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи дипломаты обсудили актуальные вопросы углубления казахско-польского партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также "сверили часы" по актуальным международным и региональным вопросам", - проинформировали в МИД.
Ермек Кошербаев отметил, что Польша является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском союзе. В частности, было подчеркнуто, что дипломатические отношения между двумя странами насчитывают 34 года, при этом их исторические корни и связи имеют гораздо более длительную историю.
Войцех Зайончковский подтвердил приверженность Варшавы к дальнейшему последовательному укреплению сотрудничества с Астаной, уделив особое внимание важности поддержания высокого уровня казахско-польских отношений.
Стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также обсудили график двусторонних мероприятий на 2026 год. По итогам встречи дипломаты подтвердили заинтересованность продолжить предметный диалог в целях активизации всестороннего взаимодействия между Казахстаном и Польшей.
Особое внимание дипломаты уделили торгово-экономическому блоку, отметив значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли и инвестиций. За 11 месяцев 2025 года объем взаимной торговли составил 1,1 млрд долларов (+6%), в том числе экспорт - 496,3 млн долларов (+10,2%), импорт - 605,9 млн долларов. (+2,7%). В Казахстане осуществляют свою деятельность порядка 150 польских компаний. Валовой приток инвестиций из Польши в нашу страну с 2005 года превысил 600 млн долларов. Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, образование, IT.
29.01.2026, 19:20 28801
Вопросы реализации инвестиционных планов аэропорта Алматы рассмотрены в МИД Казахстана
Рассказать друзьям
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Мадияр Султанбек провели встречу с президентом АО "Международный аэропорт Алматы" Гокером Косе, в ходе которой были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных планов по развитию крупнейшего авиационного хаба страны, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Стороны обсудили текущий статус проектов, направленных на расширение инфраструктуры аэропорта, повышение пропускной способности и улучшение качества обслуживания пассажиров и грузопотоков. Отмечено, что компания TAV Airports, управляющая Международным аэропортом Алматы, принимает участие в работе совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан в статусе наблюдателя", - говорится в сообщении.
В рамках встречи была представлена информация о стратегических приоритетах аэропорта Алматы как ключевого узла международных и региональных авиаперевозок. В ходе встречи Гокер Косе представил текущее видение развития Международного аэропорта Алматы, обозначил ключевые этапы инвестиционной программы, а также затронул практические вопросы, связанные с поэтапной реализацией проектов, инфраструктурной нагрузкой и дальнейшим расширением мощностей. Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения устойчивого роста пассажирских и грузовых перевозок и повышению операционной эффективности аэропорта.
Алибек Куантыров отметил, что проекты в сфере авиационной инфраструктуры требуют сбалансированного подхода с учетом долгосрочных транспортных приоритетов страны, интересов инвесторов и устойчивого развития городской среды. По его словам, государство рассматривает такие инициативы как важный элемент формирования конкурентоспособной транспортной системы и готово к дальнейшему диалогу по вопросам, связанным с созданием предсказуемых условий для реализации инвестиционных решений.
По итогам обсуждения стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и координации действий по сопровождению инвестиционных инициатив аэропорта Алматы. Было подчеркнуто, что развитие авиационной инфраструктуры рассматривается как один из ключевых факторов повышения транзитного потенциала Казахстана, роста деловой активности и интеграции страны в международные логистические и туристические маршруты.
29.01.2026, 15:00 49166
Экономика, транспорт и горный кластер: аким Алматы отчитался президенту о развитии города
Рассказать друзьям
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии города и ходе реализации ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов, сообщает Акорда.
Как сообщил аким, за 2025 год краткосрочный экономический индикатор ускорился до 12,8%. В государственный бюджет поступило 6,6 трлн тенге налогов и обязательных платежей.
Президенту представили новые стратегические инициативы, направленные на полицентричное развитие города. В рамках этой концепции предусмотрено создание новых точек притяжения - современной IT-инфраструктуры, многофункциональных деловых комплексов, а также пространств для досуга и благоустроенных рекреационных зон.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе формирования современного транспортного каркаса Алматы. Ключевым фактором роста мобильности населения и устойчивого развития городской среды станет развитие систем скоростного общественного транспорта.
По словам Дархана Сатыбалды, генеральный план Алматы предусматривает градостроительные решения, направленные на обеспечение свободной циркуляции воздуха, сдерживание чрезмерного уплотнения в верхней и центральной частях города, а также развитие зеленых зон с увеличением их площади втрое - до 3800 гектаров.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о подготовке проекта Алматинского горного кластера. В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования, предусматривающего объединение курортов "Шымбулак" и "Ой-Карагай" через базовую станцию "Медеу". Реализация проекта позволит увеличить количество канатных дорог с 16 до 62, протяженность горнолыжных трасс превысит 250 км, их пропускная способность будет доведена до 40 тысяч человек в сутки.
По итогам встречи президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики Алматы, улучшению экологической ситуации, формированию устойчивого транспортного и туристического каркаса, а также повышению качества городской среды и уровня жизни населения.
Напомним, в Алматы продолжается высокий темп автомобилизации. Это напрямую отражается на качестве воздуха и транспортной ситуации в городе. По данным МВД РК, на сентябрь 2025 года в городе зарегистрировано 797 тысяч автомобилей - почти на 150 тысяч больше, чем годом ранее. Длительное воздействие загрязнения от автомобилей связано с ростом случаев астмы у детей и взрослых, повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, осложнениями беременности, долгосрочными когнитивными нарушениями, увеличением общей смертности.
29.01.2026, 13:00 58141
Финансовые нарушения на более чем 203 млрд тенге выявили аудиторы в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам аудита в городе Алматы установлены финансовые нарушения на сумму свыше 203 млрд тенге, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты РК.
Из них во время проведения проверки возмещено более 26 млрд тенге, а также восстановлено по учету и путем выполнения работ свыше 83 млрд тенге. Материалы по 417 фактам с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", - заявили в ВАП.
Уточняется, что проверкой ВАП выявлены недостатки и отдельные нарушения в планировании, управлении и контроле.
План развития Алматы на 2021-2025 годы, несмотря на регулярные корректировки, не стал достаточно эффективным инструментом управления. Аудит выявил практику неполного финансирования намеченных мероприятий, что не позволило достичь отдельных целевых индикаторов. Несмотря на рост числа бюджетных инвестиционных проектов - с 365 в 2022 года до 529 в 2025 года, при их реализации отмечен ряд недостатков", - сообщили в пресс-службе.
Также во время проверки у аудиторов возникло немало вопросов к работе управления городской мобильности.
За 2022-2025 годы им допущена необоснованная выплата субсидий перевозчикам на 2,3 млрд тенге", - проинформировали в ВАП.
Кроме того, по мнению палаты, СПК также не в полной мере справилась со стабилизацией цен на продовольствие.
Бюджетные кредиты при этом использовались неэффективно и размещались в финансовые инструменты", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Казахстане завершился государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан.
29.01.2026, 11:36 66781
Казахстан усиливает контроль в сфере охранной деятельности и оборота оружия
Усиливаются требования к владельцам гражданского и служебного оружия
Рассказать друзьям
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование охранной деятельности, оборота оружия и жилищных выплат силовым структурам.
Главное нововведение - переход к более гибкому регулированию. Из закона исключаются избыточно детализированные нормы с их переносом на уровень актов правительства, что повышает оперативность и управляемость регулирования. Усиливаются требования к владельцам гражданского и служебного оружия, включая обязательный контрольный отстрел и сдачу оружия на хранение при приостановлении деятельности соответствующих компаний", - проинформировал руководитель аппарата сената Максим Споткай.
В сфере охранной деятельности вводится обязательная отчетность, уведомительный порядок при приостановлении и возобновлении работы, а также единые требования к руководящему составу частных охранных организаций.
Впервые на законодательном уровне закрепляется статус военизированной железнодорожной охраны, которой предоставляется право оказывать услуги по охране грузов и объектов на территориях терминалов, задействованных в транзитных железнодорожных перевозках.
Одновременно совершенствуется порядок жилищных выплат. Правительству передаются полномочия по их регулированию, при этом для получателей исключается обязательная государственная регистрация договоров найма жилья.
29.01.2026, 10:37 70666
Казахстан расширяет сотрудничество с Фондом международного развития ОРЕС
Ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику
Рассказать друзьям
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС. Об этом сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Ключевым результатом реализации соглашения станет формирование устойчивой правовой основы для прямого финансирования частного сектора с использованием займов, гарантий и других инструментов фонда ОРЕС.
Закрепляется самостоятельность фонда при принятии решений о финансировании проектов, а также предусматриваются долгосрочные и льготные условия заимствования, ориентированные на устойчивое экономическое развитие.
Фонду ОРЕС предоставляется полная правосубъектность на территории Казахстана, гарантируются защита инвестиций, свободная конвертация и перевод средств, а также освобождение активов и доходов от прямых налогов.
В целом ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику РК.
29.01.2026, 09:53 73736
Скляр выразил обеспокоенность инцидентами на Тенгизе на встрече с руководством "Шеврон"
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с управляющим директором евразийского подразделения корпорации "Шеврон" Дереком Магнессом. Участие в ней также приняли министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, сообщили в пресс-службе правительства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Особое внимание было уделено проекту "Тенгиз", который является флагманом казахстанско-американского энергетического сотрудничества.
Дерек Магнесс отметил, что благодаря инвестиционному климату в Казахстане Тенгизским проектом достигнуты значительные производственные показатели. Представитель "Шеврон" подчеркнул предсказуемость регуляторной среды и конструктивное взаимодействие с государственными органами, создающие условия для долгосрочных инвестиций.
Вместе с тем Роман Скляр выразил обеспокоенность в связи с произошедшими инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи. Руководство "Шеврон" проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство "Шеврон" заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов.
Кроме этого, обсуждены вопросы развития геологоразведочных работ. "Шеврон" сообщил о заинтересованности по ряду геологоразведочных проектов. В завершение встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, а также готовность к конструктивному диалогу по всем направлениям взаимодействия.
Как сообщалось ранее, Минэнерго РК начало проверку инцидента на Тенгизе, работает спецкомиссия.
Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. Оператором было принято решение о временной приостановке добычи.
29.01.2026, 09:02 59236
Айбек Смадияров назначен пресс-секретарем президента РК
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы освобожден от должности помощника президента - пресс-секретаря президента Республики Казахстан.
Напомним, в декабре 2025 года Айбек Смадияров был назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента РК.
Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане". Работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третьим секретарем посольства РК в Венгрии, заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций - официальным представителем МИД РК. В начале декабря 2025 года на брифинге МИД он заявил о своем уходе с должности.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.01.2026, 09:53Скляр выразил обеспокоенность инцидентами на Тенгизе на встрече с руководством "Шеврон" 29.01.2026, 10:3769951Казахстан расширяет сотрудничество с Фондом международного развития ОРЕС 29.01.2026, 11:3666066Казахстан усиливает контроль в сфере охранной деятельности и оборота оружия 29.01.2026, 12:3059791За полгода в кассационные суды было подано более 16 тысяч жалоб и протестов 29.01.2026, 09:0259636Айбек Смадияров назначен пресс-секретарем президента РК 23.01.2026, 20:05478171Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане 23.01.2026, 18:23472601Казахстанские продовольственные товары вызвали высокий интерес у жителей Сианя 23.01.2026, 19:44470821Казахстан усиливает партнерство с ведущей компанией Северной Европы 23.01.2026, 18:11346106В Пхукете открылось консульство Казахстана 24.01.2026, 19:57334866Исключительно союз мужчины и женщины: депутат предложил определить понятие брака в Конституции 06.01.2026, 12:47635436Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:45583941В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42571346Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:41568961Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 12.01.2026, 18:45546731Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?