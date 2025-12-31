30.12.2025, 12:04 40871
Казахстан развивает межрегиональное сотрудничество с Израилем
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев посетил город Арад, расположенный в Южном округе Израиля.
В ходе рабочего визита состоялись встречи с заместителем мэра города Гаем Берёзой и генеральным директором городского муниципалитета Элидором Коэном.
Казахский дипломат рассказал о Казахстане, проводимых руководством страны реформах, потенциале сотрудничества, в особенности в сферах трансфера передовых израильских технологий и привлечения инвестиций в Казахстан для реализации совместных проектов.
Стороны обсудили возможности развития межрегионального сотрудничества, в том числе установления побратимских связей города Арада с одним из перспективных казахстанских городов.
30.12.2025, 19:18 32291
В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год
Посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с помощником министра (в ранге заместителя министра) иностранных дел КНР Лю Бинем, сообщает МИД РК.
В ходе беседы стороны подвели итоги казахско-китайского сотрудничества за 2025 год, отметив высокую динамику политического диалога и практической реализации договорённостей глав государств. Особое внимание было уделено обсуждению состояния и перспектив двустороннего политического, торгово-экономического, транспортного, энергетического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Дипломаты обменялись мнениями по графику мероприятий на следующий год, включая взаимные визиты, совместные мероприятия и кооперацию в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и формат "Центральная Азия - Китай".
По итогам встречи стороны подтвердили стремление к последовательному укреплению вечного всестороннего стратегического партнёрства между Казахстаном и Китаем, основанного на принципах взаимного доверия, добрососедства и взаимной выгоды.
29.12.2025, 16:34 88956
Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Болгария Георги Воденски.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы углубления казахско-болгарского партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Особое внимание собеседники уделили ходу реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Болгарии Румена Радева в Астану (8-9 июня 2025 г.), а также 5-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (София, 19-20 мая 2025 г.).
Наряду с этим дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
В завершение встречи А.Бакаев пожелал Послу успехов в дипломатической миссии в Казахстане. В свою очередь посол Болгарии, выразив благодарность за теплый прием, заверил, что приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между Астаной и Софией.
29.12.2025, 16:12 89486
Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
В посольстве Республики Казахстан прошла предновогодняя встреча с ведущими блогерами и инфлюенсерами Азербайджана, сообщили в казахстанском МИД. В мероприятии приняли участие 22 популярных инфлюенсера в области туризма, маркетинга, модельного бизнеса, развлечений, социальных вопросов и политического обозрения с общей аудиторией свыше 2,6 миллиона подписчиков.
Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подвел итоги уходящего года и с удовлетворением отметил позитивную динамику укрепления отношений не только на межгосударственном уровне, но и между народами. В этом контексте он поблагодарил друзей Казахстана за проводимую ими народную дипломатию. Байель сообщил, что в целях интенсификации турпотока между Казахстаном и Азербайджаном за 2024 и 2025 годы Посольством совместно с Air Astana и различными областями страны были организованы 12 блог-туров в Казахстан. Также посольством в 2024 и 2025 годах было проведено 2 туристических форума. В целом, число туристов между нашими странами стабильно растет.
В 2024 году Виктория Разминович, Рустам Набидзаде и Абдулла Гулиев посетили ряд туристических мест в городах Алматы, Конаев, Шымкент, а также в Алматинской и Туркестанской областях. Сеймур Алиев осветил туристический потенциал, культуру и национальные традиции Казахстана, побывав в Астане, Бурабае и Алматы.
В 2025 году Посольство организовало блог-туры в Астану, Алматы и Туркестан. Азербайджанские блогеры осветили деятельность горно-лыжного курорта "Шымбулак" с целью популяризации зимнего туризма. Ирада Гадирова осветила историко-культурные достопримечательности Туркестанской области и отметила, что в будущем хотела бы побывать в Восточно-Казахстанской области, славящейся природными красотами Алтая.
В целом, блогеры очень впечатлены поездками в Казахстан и особо отметили дружелюбие и гостеприимство народа, красоту природы, богатое культурное, религиозное и историческое наследие, традиции, вкусную кухню, и развитую туристическую инфраструктуру в национальных парках.
В ходе мозгового штурма на тему дальнейшей взаимной популяризации Казахстана и Азербайджана был предложен ряд инициатив, касающихся съёмок фильмов и передач, обмена группами блогеров, организации казахско-азербайджанского показа моды и очередных поездок в Казахстан, в особенности на Алтай и в Мангистаускую область.
29.12.2025, 13:52 92701
В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма
В столице Армении в гибридном формате состоялся круглый стол по вопросам двустороннего сотрудничества на тему: "Казахстан - Армения: диалог в сфере туризма".
Мероприятие, организованное совместно с АО "Национальная компания Кazakh Tourism" и Федерацией туризма Армении в рамках подписанного в 2024 году Меморандума о сотрудничестве, объединило руководителей профильных государственных органов, представителей туркомпаний, экспертного сообщества и СМИ двух стран.
В ходе круглого стола участникам была предоставлена подробная информация о туристской инфраструктуре Казахстана, а также обсуждены перспективы расширения двустороннего взаимодействия, включая обмен опытом.
Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, отметив, что в 2025 году казахско-армянские отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства, подчеркнул, что углубление сотрудничества в сфере туризма является важным направлением, способствующим укреплению экономических и культурно-гуманитарных связей, а также углублению контактов между гражданами двух стран.
Приоритеты государственной политики в сфере туризма и перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе в контексте привлечения туристов и продвижения национальных туристических брендов на международных рынках представил Председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев. Акцент в презентациях представителей АО "Национальная компания Кazakh Tourism" и Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" был направлен на туристский потенциал Казахстана, опыт в развитии партнерских связей с зарубежными коллегами. Было подчеркнуто, что Казахстан последовательно развивает туристическую отрасль, рассматривая ее как один из драйверов устойчивого экономического роста и инструментов международного взаимодействия.
В свою очередь, представители армянской стороны выразили готовность в расширении сотрудничества в сфере туризма, в том числе посредством формирования совместных проектов, направленных на популяризацию достопримечательностей стран Центральной Азии и Южного Кавказа.
Председатель Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения Лусинэ Геворгян, выражая интерес к углублению межведомственных связей, поделилась впечатлениями об участии армянской стороны в 23-й Казахстанской международной выставке "Туризм и Путешествия" (KITF 2025) и подчеркнула важность установления прямых контактов между туроператорами, чему может способствовать более активное участие в специализированных мероприятиях и выставках, проводимых в Казахстане и Армении.
По мнению президента Федерации туризма Армении Мехака Апресяна, важным элементом в эффективной реализации потенциала двух стран является наличие удобных транспортно-логистических условий.
Отдельный интерес вызвали отзывы лауреата 10-го юбилейного международного конкурса для иностранных журналистов "Казахстан глазами зарубежных СМИ" в номинации "Туризм", корреспондента информационного агентства "АрмИнфо" Марианны Мкртчян о туристических возможностях Казахстана.
В ходе дискуссии участники отметили ключевую роль транспортной доступности и цифровых инструментов в расширении туробменов. По итогам мероприятия подтверждена заинтересованность сторон в дальнейшем углублении партнерства, которое отвечает взаимным интересам и открывает новые возможности для расширения связей между Казахстаном и Арменией.
29.12.2025, 13:42 93146
Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере
Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил с презентационной лекцией перед студентами и профессорско-преподавательским составом Университета имени Святого Климента Охридского в городе Битола, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В своем выступлении посол рассказал о текущем развитии Казахстана, проводимых политических и социально-экономических реформах в нашей стране, достижениях во внешней политике, геополитической роли РК в современном мире, различных инициативах Астаны по укреплению глобальной и региональной безопасности, а также результатах казахстанско-македонского сотрудничества.
Особый интерес аудитории вызвал показ видеороликов и фото слайдов, рассказывающих о Казахстане, его традициях и людях.
Дипломат проинформировал слушателей о современном развитии казахстанской системы высшего образования, международных академических и образовательных программах. Посол Буршаков обратил внимание на положительный опыт по линии программ "Болашак" и филиалов ведущих мировых вузов в нашей стране.
В ходе встречи с вице-ректором университета Гораном Илики посол Буршаков обсудил возможности и перспективы углубления сотрудничества в сфере образования. Достигнута договоренность о развитии межвузовского взаимодействия двух стран, а также партнерства между научными центрами Казахстана и Северной Македонии.
Илики выразил признательность за возможность глубже ознакомиться с казахстанской системой высшего образования и подчеркнул глубокую заинтересованность в установлении практических связей с образовательными учреждениями нашей страны, акцентировав внимание на перспективах академического обмена, совместных проектов и расширения научно-образовательного взаимодействия.
Университет имени Святого Климента Охридского основан в Битоле в 1979 году и входит в состав European University Association (EUA), International Association of Universities (IAU). Количество студентов составляет свыше 15 тысяч человек.
В Университете имеются следующие факультеты: экономики, права, туризма, технический факультет, а также сельскохозяйственных, медицинских и социальных наук. В состав ВУЗа входят два уникальных в своем роде научно-исследовательских подразделения в стране: Институт древнеславянской культуры (город Прилеп) и Гидробиологический институт (город Охрид).
29.12.2025, 13:35 93701
Казахстан укрепляет техническое сотрудничество с МАГАТЭ
По инициативе постоянного представительства РК при международных организациях в Вене состоялся визит казахстанской делегации для участия в координационной встрече с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В состав делегации вошли представители Министерства иностранных дел РК, Агентства РК по атомной энергии, а также Национального научного онкологического центра (ННОЦ).
В ходе встречи с заместителем Генерального директора МАГАТЭ Хуа Лиу были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Агентством, в том числе планы взаимодействия в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ. Казахстанской стороной был представлен проект Дорожной карты сотрудничества, который предусматривает комплекс приоритетных направлений, включая безопасное развитие атомной энергетики и укрепление национальной системы ядерного и радиационного регулирования, развитие человеческого капитала, расширение применения ядерных технологий в медицине и др.
На встрече с руководством департамента по охране здоровья человека МАГАТЭ особое внимание было уделено вопросам развития ядерной медицины в Казахстане. С учетом высокого научно-технического и кадрового потенциала ННОЦ, стороны обсудили возможности расширения регионального сотрудничества и оказания поддержки странам Центральной Азии под эгидой МАГАТЭ.
По итогам визита выработаны рекомендации по приоритетным направлениям дальнейшего взаимодействия и согласованы планы проведения последующих встреч в рамках сотрудничества с агентством.
29.12.2025, 13:15 94306
Институт информационных наук Словении расширяет взаимодействие с Казахстаном в цифровой сфере
В рамках регионального визита Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев встретился с руководством Института информационных наук (IZUM - Institut informacijskih znanosti, Maribor) и предметно обсудил перспективы стратегического и инновационного сотрудничества, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Директор института Алеш Бошняк отметил, что в основе словенской суперкомпьютерной и ИИ инфраструктуры лежит интеграция исследовательской информационной и библиотечной информационной систем. Институт выполняет функции регионального центра ЮНЕСКО в области библиотечных информационных систем. Особую роль при этом играет кооперативная библиографическая система COBISS (Cooperative Bibliographic Information System), объединяющая 8 европейских стран.
Система основана на принципе единого каталога и метаданных, используется всеми библиотеками-участниками, что обеспечивает высокое качество данных, снижение затрат и полную совместимость. Достигнута принципиальная договоренность о налаживании сотрудничества COBISS с Национальной Библиотекой Казахстана.
Посол подробно ознакомился с функционалом словенского суперкомпьютера VEGA, который стартовал в рамках инициативы HPC RIVR (Research Infrastructure of the Eastern Region). VEGA производительностью 6,9 петафлопс предназначена для высоконагруженных вычислений в области сейсмологии, климата, прогноза погоды, физики высоких энергий и космоса, медицины и фармацевтики (поиск лекарств, моделирование заболеваний), инженерии и промышленного моделирования, искусственного интеллекта и машинного обучения. Словения смогла успешно интегрировать национальную суперкомпьютерную экосистему в объединенную национальную сеть суперкомпьютинга SLING.
В настоящее время в Словении реализуется новый масштабный проект VEGA-2 "Slovenian Artificial Intelligence Factory" на площади 3000 кв. метров с общим бюджетом порядка 150 млн евро, который состоит из двух взаимосвязанных частей: приобретения нового AI-ориентированного суперкомпьютера, а также создания AI-сервисов, исследований и индустриального внедрения. Проект реализуется в координации с "EuroHPC Joint Undertaking" и является частью общеевропейской AI-суперкомпьютерной экосистемы (ресурсы распределены по принципу: 50% вычислительных мощностей - европейские проекты, 50% - проекты, где лидером выступает Словения). Фокусные вертикали AI Factory включают зелёный переход, умные города, промышленный AI, агро- и food-tech (одна из сильнейших компетенций Словении).
По итогам встречи достигнута принципиальная договоренность о дальнейшем углублении двустороннего научно-технического взаимодействия и развития совместных инновационных проектов, способствующих укреплению технологического потенциала обеих стран, в частности, совместное проведение в Словении цифрового форума "Digital Bridge" и налаживание делового сотрудничества между Astana Hub и IZUM. Особое внимание было также уделено развитию сотрудничества в аэрокосмической сфере, включая совместные исследовательские инициативы, подготовку специалистов и обмен технологиями.
26.12.2025, 18:11 231701
Крупнейшие турецкие инвесторы продолжают успешную реализацию проектов в Казахстане
Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев и генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Нуриддин Аманкул провели ряд встреч с руководителями ведущих турецких инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В частности, состоялись содержательные и конструктивные переговоры с представителями Tiryaki Holding, приступившей к реализации проекта по глубокой переработке пшеницы и гороха в городе Астане, Nobel Pharmaceuticals, реализующей второй этап проекта по производству фармацевтической продукции в городе Алматы, Makyol Holding, успешно завершившей проект по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), TAV Havalimanları Holding, реализующей проект по расширению и модернизации Международного аэропорта города Алматы, Koton, владельцем сети магазинов одежды в Казахстане и Çalık Holding с потенциальным партнёром, осуществляющие проект по переработке зерновых культур в Костанайской области, а также с рядом потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность реализации проектов по разработке медных месторождений на территории Республики Казахстан.
В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и ход реализации действующих инвестиционных проектов, а также перспективы запуска новых инициатив в различных отраслях экономики Казахстана.
Кроме того, руководители указанных Холдингов выразили признательность правительству Республики Казахстан за проводимую политику по созданию благоприятного инвестиционного климата, а также за всестороннюю поддержку иностранных инвесторов.
