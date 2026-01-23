В Москве обсудили сотрудничество в аграрной сфере

Рассказать друзьям

В рамках рабочей поездки в провинцию Пхукет Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провёл встречу с Губернатором провинции Пхукет Ниратом Понгситтаворном.





В ходе встречи стороны отметили высокий уровень и поступательное развитие казахско-таиландских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Было подчёркнуто, что двустороннее сотрудничество активно развивается в таких сферах, как туризм, торгово-экономические связи, инвестиции и гуманитарные контакты. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как на национальном, так и на региональном уровнях.





Казахский дипломат отметил особое значение провинции Пхукет для граждан Казахстана как одного из наиболее популярных туристических направлений. По его словам, в 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч туристов из Казахстана, значительная часть которых выбрала Пхукет.





В этой связи было проинформировано об открытии Консульства Казахстана в Пхукете, призванного обеспечить защиту прав и интересов казахстанских граждан и содействовать развитию двусторонней кооперации.





Губернатор провинции был приглашён принять участие в церемонии официального открытия консульского учреждения.





В свою очередь, Н. Понгситтаворн отметил, что открытие консульства Казахстана в провинции Пхукет будет способствовать не только дальнейшему развитию туристического обмена и повышению уровня консульской поддержки граждан, но и созданию благоприятных условий для расширения инвестиционного сотрудничества и деловых контактов.





Стороны обсудили перспективы развития практического сотрудничества между Казахстаном и провинцией Пхукет, включая реализацию совместных проектов в сфере туризма, культурного обмена, бизнеса, инвестиций и цифровизации.





Подчёркнута готовность Посольства и Консульства Казахстана оказывать содействие в установлении прямых контактов и поддержке взаимовыгодных инициатив.





Отдельное внимание было уделено вопросам транспортной связанности. Отмечено, что в настоящее время между Казахстаном и Таиландом осуществляется 34 прямых авиарейса в неделю, включая 21 рейс в Пхукет, что способствует росту туристических потоков, развитию деловых связей и расширению гуманитарных контактов.





Казахстанская сторона выразила признательность властям провинции Пхукет за усилия по обеспечению безопасности и благоприятных условий пребывания иностранных туристов, включая граждан Казахстана.





Подчёркнута важность поддержания тесного взаимодействия и оперативной коммуникации с местными органами власти, в том числе в чрезвычайных ситуациях.





По итогам встречи стороны выразили уверенность, что открытие Консульства Казахстана в Пхукете станет дополнительным импульсом для укрепления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом, а также расширения связей с провинцией Пхукет.





Пхукет является одним из ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии и одним из наиболее популярных направлений международного туризма.





Ежегодно Таиланд посещают порядка 35 млн иностранных туристов, из которых около 12 млн приходится на остров Пхукет. В 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч казахстанцев.





Население провинции составляет около 450 тыс. человек, при этом с учётом временно пребывающих туристов общее количество находящихся на территории региона может достигать до 2 млн человек. Валовой региональный продукт провинции оценивается примерно в 7,5 млрд долларов США. Основу экономики Пхукета формирует туристическая отрасль, обеспечивающая значительную долю доходов региона.





Дополнительными ключевыми секторами экономики являются транспорт и логистика, торговля и сфера услуг, а также недвижимость и строительство.