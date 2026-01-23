В Москве обсудили сотрудничество в аграрной сфере

В московском деловом центре "Крокус-Сити", в рамках крупнейшей международной выставки AGRAVIA, состоялся форум "Потенциал сферы сельского хозяйства в сотрудничестве Казахстана и России", организованный посольством Казахстана в России при содействии российской выставочной компании ООО "Агрос Экспо Групп", сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе мероприятия были представлены экспортные и инвестиционные возможности агропромышленного комплекса (АПК) Казахстана, обсуждены перспективы расширения сотрудничества и реализации совместных проектов в аграрной сфере.
Открывая встречу, ее модератор, академик РАН, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ Петр Чекмарев отметил, что на сегодня Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом в развитии сельского хозяйства и производстве продовольствия. По его оценке, обе страны располагают большими площадями для расширения посевов, имеют возможности по увеличению объемов продукции растениеводства и животноводства.
Со своей стороны, посол Казахстана в России Даурен Абаев напомнил, что Казахстан обладает уникальным ресурсным потенциалом - 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место по площади посевных угодий.
За последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства в Казахстане вырос более чем в 2,5 раза - с 7 млрд долларов до 18 млрд долларов. Казахстан ставит перед собой амбициозную, но реалистичную цель - к 2030 году удвоить этот показатель", - подчеркнул посол.
Он отметил, что аграрное сотрудничество с Россией занимает особое место, и призвал наращивать взаимодействие.
В сотрудничестве АПК двух стран большую роль играет кадровая составляющая, обратил внимание член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов.
Современное сельское хозяйство требует специалистов, владеющих не только агрономическими и зоотехническими знаниями, но цифровыми технологиями, системами автоматизации, GPS-навигации и инновационными биотехнологиями. Сотрудничество в сфере аграрного образования - это не просто обмен знаниями, это инвестиции в будущее. Двусторонняя кооперация в этом направлении последовательно развивается и углубляется. В настоящее время Казахстан занимает второе место по числу студентов в аграрных вузах России", - рассказал сенатор.
Советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова напомнила, что Казахстан ведет серьезную работу по развитию АПК, и Россия может здесь оказать существенное содействие. В частности, она привела пример казахской белоголовой породы коров.
Часть этой породы сосредоточена на территории РФ. С точки зрения совместного развития наших животноводческих отраслей нам неплохо бы сформировать стратегию развития этой породы, так как Казахстану необходимо комплектовать свои стада качественным поголовьем для обеспечения воспроизводства", - предложила она.
Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Айбол Аргынгазинов в своем выступлении рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана и потенциале агропромышленного комплекса в контексте развития кооперации со странами ЕАЭС.
Для инвесторов принципиальное значение имеют предсказуемые условия, стабильная регуляторная среда и долгосрочные правила работы. Сегодня в Казахстане такие параметры уже сформированы. В сочетании с возможностями единого рынка ЕАЭС это позволяет рассматривать страну как удобную платформу для расширения производственной кооперации, в том числе с российскими компаниями", - отметил Айбол Аргынгазинов.
В ходе форума также выступили представители бизнес-сообщества и агропромышленных компаний двух стран, в том числе, руководители отраслевых ассоциаций из Казахстана, представляющих молочные, масло-жировые и животноводческие отрасли. Были обсуждены конкретные предложения, проекты и планы по активизации взаимодействия в АПК.
Как отметили участники мероприятия, современные экономические реалии требуют новых подходов к кооперации, внедрения передовых технологий, адаптации к глобальным трендам. По их мнению, деловые круги Казахстана и России должны сделать всё возможное для наращивания потенциала сотрудничества в АПК и, в то же время, проявлять гибкость в реагировании на возникающие проблемы в условиях серьезных глобальных вызовов. По итогам встречи была выражена уверенность, что слаженное взаимодействие, оперативный обмен опытом и успешный поиск взаимоприемлемых решений будут способствовать поднятию экономических отношений на новый качественный уровень.