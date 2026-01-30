Казахстан усиливает контроль в сфере охранной деятельности и оборота оружия

Усиливаются требования к владельцам гражданского и служебного оружия

Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование охранной деятельности, оборота оружия и жилищных выплат силовым структурам.





Главное нововведение - переход к более гибкому регулированию. Из закона исключаются избыточно детализированные нормы с их переносом на уровень актов правительства, что повышает оперативность и управляемость регулирования. Усиливаются требования к владельцам гражданского и служебного оружия, включая обязательный контрольный отстрел и сдачу оружия на хранение при приостановлении деятельности соответствующих компаний", - проинформировал руководитель аппарата сената Максим Споткай.





В сфере охранной деятельности вводится обязательная отчетность, уведомительный порядок при приостановлении и возобновлении работы, а также единые требования к руководящему составу частных охранных организаций.





Впервые на законодательном уровне закрепляется статус военизированной железнодорожной охраны, которой предоставляется право оказывать услуги по охране грузов и объектов на территориях терминалов, задействованных в транзитных железнодорожных перевозках.





Одновременно совершенствуется порядок жилищных выплат. Правительству передаются полномочия по их регулированию, при этом для получателей исключается обязательная государственная регистрация договоров найма жилья.