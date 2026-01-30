Казахстан расширяет сотрудничество с Фондом международного развития ОРЕС

Ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику

Рассказать друзьям

Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС. Об этом - Сенаторы ратифицировали рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС. Об этом сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.





Ключевым результатом реализации соглашения станет формирование устойчивой правовой основы для прямого финансирования частного сектора с использованием займов, гарантий и других инструментов фонда ОРЕС.





Закрепляется самостоятельность фонда при принятии решений о финансировании проектов, а также предусматриваются долгосрочные и льготные условия заимствования, ориентированные на устойчивое экономическое развитие.





Фонду ОРЕС предоставляется полная правосубъектность на территории Казахстана, гарантируются защита инвестиций, свободная конвертация и перевод средств, а также освобождение активов и доходов от прямых налогов.





В целом ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику РК.