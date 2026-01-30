В Алматы подросток скончался после падения с высоты

Рассказать друзьям

Караганда. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В карагандинской больнице скончались двое мужчин, которые получили сильнейшие ожоги при взрыве газового баллона в киоске, - В карагандинской больнице скончались двое мужчин, которые получили сильнейшие ожоги при взрыве газового баллона в киоске, сообщает телеканал КТК.





Оба пациента были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, с обширными ожогами. С момента поступления им была оказана вся необходимая специализированная помощь, в условиях реанимации с привлечением профильных специалистов. Несмотря на проведенный комплекс мероприятий, пациенты, к сожалению, скончались", - заявила руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина.





По данным телеканала, мощный хлопок случился в небольшом помещении рядом с супермаркетом. Взорвался 17-литровый газовый баллон. После этого начался пожар, который полностью уничтожил постройку. Внутри в тот момент находились четыре человека - это владелец заведения, который сам готовил бургеры и донеры, два курьера и клиент. Трое из них получили ожоги 65, 30 и 10% тела. Четвертого пострадавшего уже выписали из больницы. В реанимации остается еще один пациент.



