В Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

Фото: Кадр из видео

Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий срочной службы допустил огнестрельное саморанение, - Военнослужащий срочной службы допустил огнестрельное саморанение, сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии Республики Казахстан.





13 января в рамках плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части 5571 проводились учебные стрельбы. В результате нарушения мер безопасности военнослужащий срочной службы призыва 2-2025 допустил касательное огнестрельное саморанение левой ноги из автомата АК-74", - проинформировали в пресс-службе.





Как отметили в Нацгвардии, на месте происшествия солдату была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он в экстренном порядке был госпитализирован в городскую больницу Конаева. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены.





В пресс-службе уточнили, что причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту проводится служебное расследование.