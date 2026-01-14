Женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области

Рассказать друзьям

Туркестан. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мать и двое детей отравились угарным газом в селе Шубарсу Туркестанской области. Их уже бездыханные тела в частном доме нашли коллеги погибшей. Они выломали двери и успели спасти третьего ребенка, - Мать и двое детей отравились угарным газом в селе Шубарсу Туркестанской области. Их уже бездыханные тела в частном доме нашли коллеги погибшей. Они выломали двери и успели спасти третьего ребенка, сообщает телеканал КТК.





По данным телеканала, 38-летняя воспитательница детского сада снимала небольшой дом, где жила с тремя сыновьями. С мужем они были в разводе. Соседи рассказывают, что незадолго до случившегося женщина собиралась почистить дымоход. Но не успела. Тревогу забили коллеги, когда женщина утром не пришла на работу. Вместе с ней мертвыми нашли мальчиков пяти и семи лет. Всех троих уже похоронили.





В живых остался только ее 13-летний сын. Его жизни сейчас ничего не угрожает.



