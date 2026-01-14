13.01.2026, 20:55 9646
Срочник ранил себя во время учебной стрельбы
Фото: Кадр из видео
Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий срочной службы допустил огнестрельное саморанение, сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии Республики Казахстан.
13 января в рамках плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части 5571 проводились учебные стрельбы. В результате нарушения мер безопасности военнослужащий срочной службы призыва 2-2025 допустил касательное огнестрельное саморанение левой ноги из автомата АК-74", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в Нацгвардии, на месте происшествия солдату была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он в экстренном порядке был госпитализирован в городскую больницу Конаева. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены.
В пресс-службе уточнили, что причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту проводится служебное расследование.
13.01.2026, 17:23 17171
На терминале КТК танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке беспилотников
Фото: depositphotos.com
Москва. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - На терминале Каспийского трубопроводного консорциума танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке беспилотников, сообщает национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз".
Судно "Матильда" зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". Загрузка танкера казахстанской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате произошел взрыв без последующего горения", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что пострадавших среди экипажа нет.
По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаки серьезных конструктивных повреждений на момент первоначального осмотра не обнаружены. Ведется оценка качества", - добавили в КМГ.
Как ранее сообщал Reuters со ссылкой на источники, "в Черном море четыре нефтяных танкера, принадлежащие греческой компании, были атакованы беспилотниками по пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума у российского побережья". Сообщалось, что один из танкеров, по информации источников, должен был загрузить нефть казахстанского производства.
Ранее в Министерстве энергетики Республики Казахстан сделали заявление об отгрузке нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
13.01.2026, 16:10 19146
Комиссию создают для расследования инцидента с двумя самолетами иностранных авиакомпаний в небе над Казахстаном
Фото: Depositphotos
Шымкент. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта создает комиссию для расследования инцидента с двумя самолетами иностранных авиакомпаний в небе над Казахстаном, сообщает пресс-служба ведомства.
В зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент, во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково - Самарканд авиакомпании "Победа" и рейса UZB9609 по направлению Термез - Москва авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие (...) авиационное событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент, подлежащий расследованию полномочным органом по расследованию. Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента", - говорится в сообщении.
Уточняется, что срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ.
Ранее самолет Air Astana совершил экстренную посадку.
13.01.2026, 11:36 27141
Женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области
Туркестан. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мать и двое детей отравились угарным газом в селе Шубарсу Туркестанской области. Их уже бездыханные тела в частном доме нашли коллеги погибшей. Они выломали двери и успели спасти третьего ребенка, сообщает телеканал КТК.
По данным телеканала, 38-летняя воспитательница детского сада снимала небольшой дом, где жила с тремя сыновьями. С мужем они были в разводе. Соседи рассказывают, что незадолго до случившегося женщина собиралась почистить дымоход. Но не успела. Тревогу забили коллеги, когда женщина утром не пришла на работу. Вместе с ней мертвыми нашли мальчиков пяти и семи лет. Всех троих уже похоронили.
В живых остался только ее 13-летний сын. Его жизни сейчас ничего не угрожает.
Кроме того, по информации КТК, мужчина и двое малышей погибли в страшном пожаре в ауле Майбалык СКО. К приезду первых расчетов пожарных камышитовый дом уже полностью горел, у него обвалилась крыша. Из объятого огнем строения чудом выбралась хозяйка. Спасти ее супруга и двоих малышей не удалось. Тело 37-летнего мужчины и трехлетнего мальчика нашли на пепелище сразу. Годовалую девочку обнаружили под завалами спустя почти 12 часов.
13.01.2026, 10:22 30061
Казахстанцы пострадали при крушении катера в Таиланде
Фото: thairath.co.th
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана пострадали в результате столкновения туристического катера с рыболовным судном в Андаманском море.
На борту катера находились восемь граждан Казахстана. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время три гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией", - проинформировали в МИД РК.
Отмечается, что консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие.
По информации тайских СМИ, авария произошла утром 11 января между Пхукетом и островами Пхи-Пхи. Пострадали не менее 22 человек, один человек погиб. Среди пострадавших граждане России, Великобритании, Польши, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
12.01.2026, 09:14 74116
Скончался пострадавший в результате взрыва газа в Кентау
Фото: Depositphotos
Кентау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в кафе в городе Кентау погиб второй пострадавший, сообщает OTYRAR.
Молодой человек во время ЧП получил ожоги 90 процентов тела.
Напомним, 1 января в городе Кентау в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб один человек, четыре человека были госпитализированы, из них двое находились в реанимации.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
11.01.2026, 10:27 99731
Пожар в мебельном цехе потушили в Алматинской области
Фото: Кадр из видео
Конаев. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные ликвидировали пожар в мебельном цехе в селе Булакты-2 в Карасайском районе Алматинской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Пожарные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия. На месте пожара был развернут оперативный штаб, территория оцеплена, электричество обесточено, организовано освещение с использованием световой башни. Распространение огня не допущено. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.
Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС и МИО. Причина пожара устанавливается.
10.01.2026, 17:36 117431
Смерть солдата-срочника прокомментировали в Нацгвардии
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Шымкент. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная гвардия опубликовала на странице в Instagram видеосообщение по факту смерти военнослужащего воинской части 6506.
Военнослужащий прибыл в воинскую часть 9 декабря 2025 года. Впервые за медицинской помощью он обратился 17 декабря. С этого момента ему оказывалась необходимая медицинская помощь, были назначены анализы, проведены обследования. Он находился под наблюдением медицинских специалистов. 29 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья возникла необходимость в госпитализации, и он был направлен в одно из лечебных учреждений города Шымкента. К сожалению, 6 января 2026 года, несмотря на все принимаемые меры и оказываемую медицинскую помощь, была констатирована остановка сердца. Предварительный диагноз - острый лейкоз", - говорит спикер на видео.
По данным Нацгвардии, по данному факту военно-следственным департаментом возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия. Ход расследования находится на контроле военной прокуратуры", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, солдат-срочник скончался в Шымкенте 6 января.
08.01.2026, 20:51 166961
Срочник в Жамбылской области нанес себе травму, возбуждено уголовное дело
Со слов пострадавшего, данное действие совершено по личным причинам
Тараз. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области солдат срочной службы нанес себе травму пальцев. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службы Сухопутных войск РК.
В одной из воинских частей гвардейского гарнизона произошел инцидент с участием военнослужащего срочной службы. В ходе утреннего осмотра перед казармой военнослужащий нанес себе травму пальцев левой руки металлическим предметом. (…) Со слов пострадавшего, данное действие совершено по личным причинам и не связано с прохождением военной службы, а также действиями командиров или должностных лиц воинской части", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что информация о том, что травма была получена после замечания со стороны непосредственного начальника, не соответствует действительности.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Гвардейским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что пострадавшего оперативно доставили в военный госпиталь, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь. Состояние военнослужащего стабильно, угрозы его жизни и здоровью нет. Он продолжает находиться под наблюдением врачей.
Ранее в Шымкенте скончался солдат-срочник.
