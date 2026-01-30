Скляр выразил обеспокоенность инцидентами на Тенгизе на встрече с руководством "Шеврон"

Фото: правительство

Рассказать друзьям

Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с управляющим директором евразийского подразделения корпорации "Шеврон" Дереком Магнессом. Участие в ней также приняли министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с управляющим директором евразийского подразделения корпорации "Шеврон" Дереком Магнессом. Участие в ней также приняли министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, сообщили в пресс-службе правительства.





В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Особое внимание было уделено проекту "Тенгиз", который является флагманом казахстанско-американского энергетического сотрудничества.





Дерек Магнесс отметил, что благодаря инвестиционному климату в Казахстане Тенгизским проектом достигнуты значительные производственные показатели. Представитель "Шеврон" подчеркнул предсказуемость регуляторной среды и конструктивное взаимодействие с государственными органами, создающие условия для долгосрочных инвестиций.





Вместе с тем Роман Скляр выразил обеспокоенность в связи с произошедшими инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи. Руководство "Шеврон" проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство "Шеврон" заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов.





Кроме этого, обсуждены вопросы развития геологоразведочных работ. "Шеврон" сообщил о заинтересованности по ряду геологоразведочных проектов. В завершение встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, а также готовность к конструктивному диалогу по всем направлениям взаимодействия.





Как сообщалось ранее, Минэнерго РК начало проверку инцидента на Тенгизе, работает спецкомиссия.





Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. Оператором было принято решение о временной приостановке добычи.



