Стали реальной угрозой нацбезопасности - президент поручил усилить борьбу с мошенничеством
Токаев указал на масштабные злоупотребления в системе медицинского страхования, образовании
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на заседании Национального курултая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о росте мошенничества, угрожающего национальной безопасности, и поручил усилить борьбу с хищениями в социальной сфере, указав на масштабные злоупотребления в системе медицинского страхования, образовании.
Распоясавшиеся мошенники превратились в реальную угрозу национальной безопасности. В Фонде медицинского страхования разворовываются огромные средства, в это же время работники службы скорой помощи, фельдшеры по призыву мошенников выходят на акции протеста, выдвигают социальные требования. Наши граждане также становятся жертвами аферистов, теряют честно заработанные накопления, обманом втягиваются в преступные финансовые операции", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что в современном мире значительно обострилась и проблема иммиграционного мошенничества.
Вы видите, что происходит в Европе и США. Данный вопрос приобрел особую актуальность и в нашей стране, которая становится все более привлекательной для иностранных граждан в плане трудоустройства и проживания. Правоохранительные органы раскрыли преступные деяния аферистов, занимавшихся незаконной выдачей документов иностранцам с целью легализации их постоянного проживания на территории Казахстана. Борьбу против мошеннических преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить", - поручил глава государства.
По его словам, актуальной и первостепенной задачей становится привлечение к ответственности как мелких хулиганов, вандалов, так и представителей организованной преступности и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества.
В последнее время в мой адрес участились запросы граждан по механизму финансирования частных школ. По итогам аудита частных школ были выявлены нарушения, связанные с незаконными и необоснованными расходами, ставшими возможными из-за несовершенства методики подушевого финансирования (...) Схожие проблемы возникли и в здравоохранении. Комплексная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах. Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются", - высказался президент.
Президент поддержал решение правительства передать Фонд обязательного медицинского страхования в ведение Минфина.
То, что произошло в фонде, это результат отсутствия профессинализма руководителей социальной сферы, их безразличия к государственным интересам. Поэтому запрос на добропорядочность чиновников - по-прежнему актуальная задача общегосударственного характера", - добавил он.
Ранее о злоупотреблениях при финансировании частных школ и медучреждений высказалась министр культуры и информации РК Аида Балаева.