Иран представил нового верховного лидера страны

Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи - второй сын бывшего верховного лидера Ирана Али. Он погиб при ударе во время операции США и Израиля

Рассказать друзьям

Тегеран. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Второй сын погибшего верховного правителя Ирана Али Хаменеи 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером исламской республики, сообщает - Второй сын погибшего верховного правителя Ирана Али Хаменеи 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером исламской республики, сообщает РБК со ссылкой на госагенство Fars.





Моджтаба Хаменеи - шиитский священнослужитель, пользующийся огромным влиянием в иранских политико-религиозных кругах, долгое время занимал ключевые позиции в администрации верховного лидера и тесно сотрудничал с Корпусом стражей исламской революции.





Совет экспертов выбрал верховного лидера еще утром 8 марта. О том, что эксперты достигли согласия сообщал член совета Мохаммад Мехди Мирбагери.





Несмотря на сделанный выбор секретариат совета экспертов не стал сразу заявлять о новом преемнике погибшего после удара США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи.





Моджтаба Хаменеи - третий верховный руководитель Ирана или рахбара, он выбран на пожизненный срок. Согласно конституции Ирана, кандидат на должность верховного лидера страны может быть как политик, так религиозный деятель, однако он должен отвечать ряду требований: он должен быть честным и набожным, иметь управленческие способности и хорошую репутацию, исповедовать официальную религию страны, верить в принципы Исламской Республики.





Предыдущие руководители Ирана - это Рухолла Хомейни и Али Хаменеи. Первый пришел к власти после свержения власти шаха в стране в ходе исламской революции. Хомейни был лидером революционного движения и пользовался большой популярностью в стране. Он скончался в 1989 году.





Во время правления Хомейни Али Хаменеи, второй верховный лидер Ирана, был президентом страны - тогда эта должность скорее носила церемониальный характер, так как все полномочия по руководству исполнительной власти принадлежали премьер-министру.





Али Хаменеи получил должность верховного лидера в июне 1989 года и пробыл на ней почти 37 лет.





На должность нового верховного лидера Ирана претендовали несколько кандидатов. Cреди них был доверенное лицо Хаменеи Алирез Арафи, который занимает должность вице-председателя совета экспертов. Он также возглавляет иранскую систему религиозных учебных заведений и был членом Совета стражей Конституции, который проверяет кандидатов на выборах и законы, принимаемые парламентом.





Также на должность аятоллы претендовали Мохаммад Мехди Мирбагери - священнослужитель и член совета экспертов, представляющий наиболее консервативное крыло духовенства. Еще один претендент - Хасан Хомейни, внук основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни.





Кроме того, новым руководителем мог стать Хашем Бушехри - высокопоставленный священнослужитель, тесно связанный с институтами, отвечающими за преемственность власти, в частности с советом экспертов. В нем он занимает должность первого вице-председателя.





Среди других возможных кандидатов эксперты называли Садек Лариджани - сын аятоллы Хашема Амоли и брат спикера иранского парламента Али Лариджани, который является секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.