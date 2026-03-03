Один из крупнейших в мире производителей СПГ приостановил работу после удара Ирана

Фото: AFP

Рассказать друзьям

Доха. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранской атаки на ее предприятие, сообщает - Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранской атаки на ее предприятие, сообщает РБК со ссылкой на CNN.





В понедельник иранский беспилотник нанес удар по газовому объекту в Рас-Лаффане, а также по другому энергетическому объекту - в Месаиде", - пишет издание.





Отмечается, что Министерство обороны Катара начало расследование масштабов ущерба. По данным управления энергетической информации США, Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), на его долю приходится примерно 20% мирового экспорта.





Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.





В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.





Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.





Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz



