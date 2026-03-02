Прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации - МИД РК

Фото: МИД РК

Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне обострения военно-политической ситуации в странах Ближнего Востока прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу граждан РК из зон эскалации. Дополнительные разъяснения будут доводиться через официальные ресурсы МИД и загранучреждений РК, а также рассылку через приложение в Kaspi Travel. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.





Призываем граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к введенным ограничениям", - проинформировали в министерстве.





По данным ведомства, на сегодняшний день информация о пострадавших среди граждан Республики Казахстан не поступала.





Министерство иностранных дел Казахстана обеспечивает круглосуточное взаимодействие с компетентными государственными органами и властями зарубежных государств. Загранучреждения РК в соответствующих странах переведены на усиленный режим работы, на местах оказывается необходимая консульско-правовая помощь согражданам. Актуализируются списки находящихся в регионе граждан, включая транзитные зоны. Созданы оперативные чаты в мессенджерах, где соотечественники могут получить ответы на интересующие их вопросы и информацию по ситуации в стране, в т.ч. рекомендации.





В МИД и загранучреждениях РК открыты линии экстренной связи.





Продолжается сбор информации о количестве наших граждан, находящихся в зоне эскалации. При этом важно отметить, что точное количество граждан, находящихся в том числе в транзитных зонах, назвать затруднительно", - пояснили в МИД.





Сотрудниками диппредставительств РК совместно с туристическими компаниями оказывается содействие в вопросе размещения граждан, находящихся в аэропортах и транзитных зонах.





Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления. В этой связи настоятельно просим внимательно следить за официальными сообщениями на ресурсах МИД и загранучреждений РК", - отметили в министерстве.





Как сообщили в авиакомпании Air Astana, в связи с вынужденной приостановкой рейсов на Ближний Восток компания предпринимает комплекс мер по поддержке пассажиров, оказавшихся в этом регионе.





На текущий момент предоставлено временное размещение в гостиницах за счет авиакомпании следующему количеству пассажиров: Доха: 174 пассажира; Дели: 231 пассажир (рейс Алматы - Дубай); ⁠Дубай: 330 пассажиров", - проинформировали в авиакомпании, отметив, что обеспечено размещение пассажиров сроком на одни сутки.



