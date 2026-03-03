02.03.2026, 12:45 30366
В феврале курс тенге укрепился на 0,7%
Нацбанк планирует продать от 400 до 500 млн долларов Национального фонда
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам февраля курс тенге укрепился на 0,7%, до 497,69 тенге за доллар, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.
Продажи валюты из Национального фонда за февраль составили 400 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более 20 млн долларов в день", - говорится в сообщении.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов.
В рамках операций зеркалирования в феврале было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение марта в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Валютные интервенции в феврале Национальным банком не проводились", - заявили в банке.
Также по данным банка, объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 284 млн долларов.
Ранее курс доллара опустился ниже отметки в 500 тенге на KASE.
02.03.2026, 15:57
ЕАБР и "Кселл" объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации Казахстана
Фото: ЕАБР
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО "Кселл" (с брендами Kcell и activ) заключили кредитное соглашение в тенге на сумму, эквивалентную $100 млн. Сотрудничество направлено на содействие цифровой трансформации Казахстана: расширение покрытия мобильной сети и внедрение высокоскоростного интернета в городских и сельских населенных пунктах страны, сообщили в ЕАБР.
Как национальный оператор с масштабной инфраструктурой и широкой абонентской базой, "Кселл" играет ключевую роль в развитии цифровой экосистемы Казахстана. Привлеченное финансирование позволит ускорить реализацию запланированных проектов по расширению сети и внедрению современных технологических решений, направленных на повышение доступности и качества связи для населения и бизнеса.
Мы благодарим ЕАБР за доверие и стратегическое партнерство. Привлечение финансирования со стороны многостороннего банка развития подтверждает устойчивость бизнес-модели Кселл и стратегическую значимость компании для цифрового развития Казахстана. Как национальный оператор и технологический лидер по скорости передачи данных, мы продолжаем инвестировать в развитие инфраструктуры. Подписанное соглашение позволит ускорить реализацию ключевых проектов и повысить качество цифровых услуг для наших клиентов", - сообщил главный финансовый директор, член правления АО "Кселл" Сабигат Рахметов.
Старший управляющий директор - руководитель проектного блока ЕАБР Азамат Тюлеубай отметил, что масштабирование телекоммуникационной инфраструктуры имеет важное значение для цифрового развития и обеспечения доступа к современным услугам связи, как для граждан, так и для бизнеса.
Наше стратегическое партнерство создает дополнительные возможности для дальнейшего ускорения внедрения передовых цифровых технологий и устойчивого роста телекоммуникационной отрасли", - сказал Азамат Тюлеубай.
В пресс-службе подчеркнули, что объединяя усилия, ЕАБР и "Кселл" создают условия для появления на рынке инновационных цифровых решений и качественных услуг связи, содействуя цифровой трансформации в Казахстане, достижению целей устойчивого развития, а также развитию технологичных компаний и перспективных проектов на евразийском пространстве.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности ЕАБР руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
АО "Кселл" (с брендами Kcell и activ) - казахстанский оператор по предоставлению цифровых телекоммуникационных услуг: мобильной связи и конвергентных услуг фиксированной связи (FMC), передачи данных и доступа в интернет, финансовых сервисов, цифровых сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), сбора и обработки больших данных и облачных вычислений. Лидирующий оператор в Казахстане по предоставлению сервиса "смартфон+тариф". "Кселл" входит в группу компаний АО "Казахтелеком", занимающую ключевую позицию на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг, является диверсифицированным телекоммуникационным оператором в Казахстане, сочетающим классические услуги мобильной и фиксированной связи с быстрорастущими цифровыми направлениями, обеспечивающим цифровую связанность страны более 27 лет.
02.03.2026, 12:10
Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в апреле
Фото: Depositphotos
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+, включая Казахстан, увеличат добычу нефти в апреле 2026 года, сообщает пресс-служба организации.
Ввиду стабильных глобальных экономических перспектив и здоровых рыночных показателей, отраженных в низких запасах нефти, восемь стран-участниц решили возобновить сворачивание дополнительных добровольных корректировок на 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года, и согласовали корректировку добычи на 206 тыс. баррелей в сутки. Эта корректировка будет реализована в апреле 2026 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что страны будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились приостановить увеличение добычи нефти в феврале-марте 2026 года.
02.03.2026, 11:06
Казахстан значительно увеличит добычу угля
Фото: Depositphotos
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэнерго прошло совещание с крупнейшими угледобывающими компаниями страны, в ходе которого обсудили разработку нового национального проекта по развитию угольной генерации, который призван закрепить роль угля как стратегического актива Казахстана, сообщили в ведомстве.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая отметил, что Казахстан обладает запасами более 33 млрд тонн угля. Он поручил правительству придать развитию угольной генерации статус Национального проекта. Данный вопрос кабмин должен решить до 20 марта.
В ходе встречи вице-министр энергетики Ерлан Акбаров подчеркнул, что проект не ограничится только генерацией, а охватит комплексное развитие отрасли: от привлечения инвестиций и модернизации топливно-логистической инфраструктуры до внедрения экологических технологий и укрепления кадрового потенциала.
Согласно прогнозам, потребность только в энергетическом угле для новых проектов к 2032 году превысит 19 млн тонн в год, что требует оперативного наращивания мощностей.
В ходе совещания ТОО "Богатырь Комир" представило планы по последовательному росту добычи с 42,7 млн тонн в 2024 году до 45,2 млн тонн к 2026 году с выходом на целевой показатель 56,5 млн тонн к 2032 году. Предприятие направит 360 млрд тенге до 2032 года на новое строительство объектов ЦПТ, закупку техники и масштабную модернизацию мощностей. Параллельно с техническим обновлением внедряются цифровые решения, включая систему MES ЦПТ и оптимизаторы грузопотоков, что обеспечит максимальную эффективность и безопасность добычи при выходе на новые производственные показатели.
Свою готовность к росту показателей подтвердило и АО "Шубарколь Комир", которое планирует увеличить добычу до 16,1 млн тонн в 2026 году. Инвестиционная стратегия компании на 2026-2032 годы предусматривает вложения в размере 95,5 млрд тенге, которые будут направлены на техническое переоснащение и внедрение цифровых технологий. План включает реализацию второго этапа строительства ЦПВК-2, масштабное обновление парка оборудования на 49,4 млрд тенге, а также запуск инновационных систем, таких как Hovermap для 3D-картографирования и роботизированные автосамосвалы для повышения эффективности добычи.
Ерлан Акбаров отметил необходимость синхронной работы по расширению парка полувагонов и модернизации железнодорожной инфраструктуры, что обеспечит бесперебойные поставки топлива для нужд растущей экономики и гарантирует энергетическую безопасность страны.
Ранее сообщалось, что шесть крупных энергообъектов могут построить в Казахстане в рамках национального плана по развитию угольной генерации до 2030 года.
Напомним, уголь в Казахстане подорожал на 9% за год.
02.03.2026, 10:06
Цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана
Трейдеры отыгрывают проблемы с поставками через Ормузский пролив
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель, сообщает РБК.
Цены на нефть открыли торги в понедельник, 2 марта, гэпом вверх. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 13,04% и на пике достигла $82,37 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:00 мск.
В предыдущий раз выше $82 за баррель нефть торговалась более года назад - 16 января 2025 года.
К 02.39 мск рост замедлился до 8,93%, нефть торговалась на уровне $79,38 за баррель.
Торги нефтью Brent на ICE Futures в выходные не проводятся, поэтому рынок отыгрывает события в Иране только сегодня.
Реакция участников рынка логична, учитывая риски перебоя поставок из Ирана. Кроме того, опасения вызывает и транзит через Ормузский пролив, по которому проходит около 20-25% мировых морских поставок нефти", - пишут аналитики "Альфа-Инвестиций".
1 марта Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив до последующего уведомления. В результате рядом с проливом образовалось скопление судов. Reuters пишет, что не менее 150 нефтяных танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до пролива.
The Financial Times со ссылкой на брокеров сообщали, что страховые компании аннулируют полисы страхования и повышают цены на гарантии для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
Даже с учетом текущего профицита на рынке полная остановка прохода судов через пролив может в моменте создать дефицит в районе 10 млн баррелей в сутки (10% потребления). Это может отправить котировки к значительно более высоким котировкам, чем сейчас, указывает старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко.
Хотя для обхода Ормузского пролива можно использовать некоторую альтернативную инфраструктуру, чистый эффект от его закрытия составит потерю от 8 до 10 млн баррелей нефти в сутки, даже после перенаправления части потоков через восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и трубопровод Абу-Даби, считает глава отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.
По словам Дональда Трампа, он ожидает, что военная операция продлится четыре недели.
Ормузский пролив не закрыт официально, но три танкера уже оказались под ударом, страховщики отменяют покрытие, нефтяные мейджоры и трейдеры приостановили отгрузки нефти, топлива и СПГ. Трафик через пролив упал на 38-50%, отмечает экономист Егор Сусин.
Частично нефть можно перенаправить, но это в пределах нескольких миллионов баррелей в день. Если исходить из того, что ситуация затянется на четыре недели, то потери 200-300 млн баррелей выглядят реалистичными", - подсчитал эксперт.
По его мнению, в целом это в пользу краткосрочного всплеска цен до $80-120 за баррель, но с непредсказуемой волатильностью процесса в зависимости от развития ситуации.
Согласно базовому сценарию аналитиков "СберИвестиций", в ближайшие дни рынок будет жить громкими заголовками, волатильность останется выше обычного. А защитные активы и сырье могут и дальше выглядеть лучше широкого рынка - до тех пор, пока геополитическая премия будет сохраняться в ценах, отмечают эксперты.
При дальнейшей эскалации конфликта фьючерсы Brent могут подняться до максимальных значений за полтора года и превысить $80 за баррель, прогнозируют эксперты "Альфа-Инвестиций". Впрочем, в случае деэскалации, нефть может быстро уйти в коррекцию, поскольку геополитическая премия будет снижаться, предупредили эксперты.
В случае перекрытия Ормузского пролива котировки могут преодолеть рубеж $100, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Кроме того, удары США и Израиля по Ирану усилили неопределенность на мировых рынках и спровоцировали рост цен на золото.
На торгах в понедельник, 2 марта, стоимость апрельского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 2,88% - до $5399 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 02.00 мск.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
27.02.2026, 16:35
Казахстан готов создать условия для работы сербских предпринимателей - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для средств массовой информации заявил что, республика готова создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей, сообщает Акорда.
На сегодняшний день в Казахстане успешно работают порядка 60 сербских компаний. Очевидно, что наши экономические возможности позволяют достичь большего. Мы нацелены на расширение объемов товарооборота и реализацию перспективных взаимовыгодных инвестиционных проектов. Считаю, что это должно стать приоритетным направлением работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - полагает он.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в состав делегации президента Александа Вучича вошли крупные сербские предприниматели, которые приняли участие в заседании казахстанско-сербского делового совета.
Подчеркнута необходимость укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. В целом Казахстан готов создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей. Отдельно мы обсудили расширение транспортно-логистических связей. В прошлом году было открыто прямое авиасообщение между Астаной и Белградом, что стало важным шагом на пути углубления двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров мы также рассмотрели возможности эффективного использования Транскаспийского международного транспортного коридора и запуска новых логистических маршрутов. Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в инфраструктурной сфере. Профильным ведомствам и операторам поручено определить конкретные форматы работы. Особый акцент делается на энергетике и промышленности. Мы договорились объединить усилия в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей промышленности", - сказал президент.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом в сфере атомной энергетики.
Отмечена стратегическая важность тотального внедрения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, подтверждена готовность к совместной работе в этом вопросе", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, значительный потенциал для укрепления связей имеется в сельском хозяйстве. Также президент пожелал успешного проведения выставки EXPO, которая в следующем году пройдет в Сербии. Кроме того, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.
В свою очередь сербский лидер сообщил, что с большим интересом следил за соревнованиями международного турнира UAE SWAT Challenge 2026, в котором принимали участие казахстанские и сербские команды. В этом контексте он попросил главу государства оказать содействие в подготовке сотрудников специальных подразделений.
Ранее в Акорде состоялись переговоры президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Сербия Александра Вучича с участием официальных делегаций двух стран.
27.02.2026, 15:55
Великобритания заключила с Казахстаном соглашение о поставках критически важных минералов
Фото: Depositphotos
Лондон. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о заключении соглашения с Казахстаном о поставках критически важных минералов на фоне стремления западных стран диверсифицировать свои цепочки поставок и снизить зависимость от Китая, сообщает politico.eu.
Центральная Азия является важным регионом с огромным потенциалом для стимулирования экономического роста", - заявила Купер.
По ее словам, эти соглашения работают на благо британского бизнеса, укрепляют экономическую безопасность и являются наглядной демонстрацией поддержки Великобританией независимости государств Центральной Азии.
Отмечается, что новый план действий позволит диверсифицировать цепочки поставок в Великобританию, поддерживая британские инвестиции в полезные ископаемые в Казахстане. Меморандум о взаимопонимании подписали вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков и министр торговли Великобритании Крис Брайант.
Мировой спрос на критически важное сырье быстро растет, что обусловлено технологиями чистой энергии, передовым производством и оборонной промышленностью", - написал Кошербаев в своей статье.
Он отметил, что Казахстан добывает 22 из 36 полезных ископаемых, определенных в стратегии Великобритании по критическим минералам в ноябре прошлого года, включая уран, титан, кремний и рений.
Казахстан является мировым лидером по добыче полезных ископаемых, поставляя более 40% мирового урана и лидируя в производстве титана. Страна также входит в десятку крупнейших экспортеров меди и цинка",- пишет издание.
Ранее в рамках визита в Лондон министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в круглом столе с представителями британского бизнес-сообщества. Участники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и Великобританией. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере критических минералов и редкоземельных металлов.
27.02.2026, 13:16
Глава Минэнерго прокомментировал сроки запуска строительства ГПЗ и четвертого НПЗ в Казахстане
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода может начаться в 2027-2028 годах после завершения предпроектной подготовки. По его словам, по ГПЗ на Карачаганаке пока ведется разработка документации, передает корреспондент агентства.
В кулуарах Акорды министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова спросили о предположительных сроках начала строительства четвертого НПЗ в Казахстане. Он ответил, что строительство может начаться в 2027-2028 годах.
Если проводить аналогию с расширением Шымкентского НПЗ, подготовка предпроектной документации занимает около двух лет", - сказал глава Минэнерго.
Министр также высказался о строительстве ГПЗ на Карачаганаке.
В этом году мы приступили к проектным документам (...) Но в этом году я сомневаюсь, что начнется физическое строительство", - прокомментировал Аккенженов.
Ранее вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев сообщил, что предварительная стоимость строительства нового НПЗ составляет порядка 10 млрд долларов.
27.02.2026, 12:12
За пять лет ЕАБР инвестировал $5,2 млрд в экономику Казахстана
Фото: правительство
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым. Обсуждены вопросы реализации проектов в приоритетных направлениях экономики и перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе встречи премьер-министр был проинформирован о проводимой работе по завершению очередного стратегического периода ЕАБР и реализации проектов в Казахстане. В накопленном портфеле банка - 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд. Только за 2022-2026 годы ЕАБР проинвестировал почти $9 млрд в экономики стран-участниц, из них $5,2 млрд инвестиционных обязательств пришлось на Казахстан, это сопоставимо с объемом инвестиций банка за предыдущие 15 лет.
За последние четыре года объем инвестиций в экономику РК ежегодно превышал $1 млрд, а в 2025 году достиг $1,5 млрд. Доля Казахстана в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР на сегодняшний день составила 64,9%. Инвестиции ЕАБР в страну распределены по ключевым секторам: порядка $2,1 млрд направлено на развитие промышленности, $1 млрд - в энергетику, $1 млрд - в транспортную инфраструктуру, $1 млрд - в финансовый сектор.
Среди знаковых проектов - финансирование строительства газоперерабатывающего завода ТОО "Силлено", газохимического комплекса KPI в Атырауской области, модернизации предприятий горно-металлургического комплекса, реконструкции ТЭЦ в городах Караганде, Алматы, Актобе и др. Банк активно поддерживает как развитие традиционной энергетики, так и возобновляемой. В частности, примерно каждый 8 кВт в Казахстане был произведен с участием ЕАБР. Это проекты в Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской и др. областях. В транспортной сфере профинансированы проекты по поставке локомотивов и грузовых вагонов для КТЖ и реконструкции автомобильных дорог. Через Фонд цифровых инициатив и механизмы технического содействия поддерживаются проекты в сфере ИИ и развития цифровых платформ.
В текущем году ЕАБР продолжит финансирование крупных проектов, в том числе в обрабатывающей промышленности, горнодобывающем секторе и др. В частности, продолжится начатая модернизация Усть-Каменогорской ТЭЦ, что позволит повысить надежность теплоснабжения города и снизить износ оборудования. Запланировано строительство двух солнечных электростанций в Туркестанской и Кызылординской областях с вводом новых генерирующих мощностей. Предусмотрены инвестиции в телекоммуникационной сфере на развитие инфраструктуры связи и цифрового покрытия. В промышленности намечена реализация проектов, направленных на увеличение производства и создание новых рабочих мест.
Председатель правления ЕАБР отметил готовность банка всесторонне содействовать развитию экономики страны и повышению качества жизни граждан. Николай Подгузов отметил, что проводимая в Казахстане Конституционная реформа в том числе будет способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата в стране.
Премьер-министр подчеркнул важность инвестирования в развитие базовой инфраструктуры, что соответствует текущим приоритетам государства. Также одним из ключевых направлений дальнейшего взаимодействия является цифровая повестка, которая активно продвигается как в Казахстане, так и в других странах. В этом направлении имеется значительный потенциал для совместной работы.
По итогам встречи отмечена важность дальнейшего укрепления конструктивного партнерства и расширения инвестиционного сотрудничества в интересах устойчивого развития экономики Казахстана.
