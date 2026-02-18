17.02.2026, 12:15 46716
Когда построят новый НПЗ в Казахстане Дополнено
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе заседания правительства рассказал, когда построят новый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане, передает корреспондент агентства.
В рамках исполнения поручения главы государства предусмотрены в 2026-2033 годах работы по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству и пуску нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год с доведением перерабатывающих мощностей в стране до 40 млн тонн нефти год. На сегодня министерством, как координатором проекта, начата подготовка исходных данных по источникам сырья и линейки продукции нового НПЗ в зависимости от прогнозов спроса и потенциальных рынков сбыта горюче-смазочных материалов", - заявил он.
По словам вице-министра, в дальнейшем это позволит выбрать конфигурацию завода, лицензиара технологии и местоположение нового завода.
Такая комплексная работа потребует времени, и, следовательно, результаты будут представлены дополнительно в течение нескольких месяцев. Реализация проектов расширения и строительства нового НПЗ позволит поэтапно снизить нехватку нефтепродуктов на внутреннем рынке. В 2028-2030 годах за счет трех НПЗ снизится нехватка авиакеросина с 500 до 300 тыс. тонн/год и будет исключен дефицит дизтоплива. В 2033 году за счет 4-го НПЗ будет исключен дефицит авиакеросина и начнется экспорт дизтоплива и бензинов в соседние страны. Глубина переработки нефти на действующих НПЗ увеличится с 89% до 94%, а на новом заводе составит 95%, также повысится качество топлив с класса К4 до К5", - добавил Кайырхан Туткышбаев.
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе заседания правительства рассказал о проектах нефтегазохимической отрасли в Казахстане, передает корреспондент агентства.
По проекту Карбамид в декабре 2025 года завершена разработка технико-экономического обоснования. В настоящее время ведется работа по созданию нового совместного предприятия между "СНПС-Актобемунайгаз" и KMG PetroChem, завершение которой планируется до конца 2 квартала. Проект по производству бутадиена и его производных находится на стадии проектирования. В настоящее время ведется отбор ЕРС-подрядчика на первый технологический блок. По проекту Полиэтилен ведутся активные строительные работы и размещены заказы на оборудование длительного цикла. Общий прогресс по EPC-договору по установки пиролиза составляется 35,2%, по установке полимеризации 6,9%", - добавил он.
В кулуарах правительства Кайырхан Туткышбаев озвучил примерную стоимость строительства нового НПЗ.
Предварительно это будет 10-миллионник, то есть он будет в год перерабатывать порядка 10 млн тонн нефти. Предварительная стоимость составляет порядка 10 млрд долларов", - сказал спикер.
Ранее вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в кулуарах мажилиса рассказал, где могут построить четвертый казахстанский нефтеперерабатывающий завод.
