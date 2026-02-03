02.02.2026, 17:39 34326

В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества

В Ташкенте состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны отметили итоги прошедшего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, а также планы по реализации достигнутых договоренностей и исполнению поручений, принятых по его итогам.

Особое внимание было уделено графику мероприятий на текущий год, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества, с акцентом на мониторинг хода реализации достигнутых договоренностей.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней торгово-экономической повестки, включая состояние и перспективы развития взаимной торговли между странами, а также инвестиционное сотрудничество и практические меры по стимулированию взаимных инвестиций.

Отдельно рассмотрен ход исполнения совместной программы по увеличению двустороннего товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году, включая реализацию конкретных проектов и механизмов поддержки торгово-экономических связей. В этом контексте обсуждены вопросы развития международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", а также деятельность совместной торговой компании UzKazTrade как одного из ключевых инструментов продвижения взаимной торговли.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимного признания оценок соответствия продукции, подчеркнув значимость устранения технических барьеров и гармонизации регуляторных подходов в целях дальнейшего наращивания товарооборота.

В рамках встречи рассмотрены организационные вопросы проведения первого заседания Совета глав регионов, а также очередного заседания Казахстанско-Узбекского делового совета.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную нацеленность на дальнейшее углубление стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном.
 

02.02.2026

Казахстан проинформировал страны СНГ о ключевых инициативах конституционных реформ

Посол Казахстана в Беларуси, постоянный представитель Казахстана при уставных органах СНГ Тимур Жаксылыков принял участие в первом заседании совета постоянных полномочных представителей государств - участников при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба МИД.

Казахский дипломат информировал членов совета о важных инициативах будущего развития Казахстана и предстоящих конституционных преобразованиях в Казахстане, предложенных президентом Касым-Жомартом Токаевым на состоявшемся 20 января в Кызылорде Национальном Курултае.

В частности, были изложены взгляды главы государства к наименованию, структуре и полномочиям будущего парламента, а также его предложения по реформированию общественно-политических и государственных институтов власти.

Было подчеркнуто, что решение о проведении конституционных реформ будет принято народом Казахстана на предстоящем общенациональном референдуме.
 
02.02.2026

Армянские эксперты рассматривают конституционную реформу Казахстана как важнейший этап устойчивого развития страны

Состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с представителями армянского экспертного сообщества - председателем армянской ассоциации политологов Миграном Шахзадеяном, координатором Евразийского экспертного клуба, руководителем общественной организации "Интеграция и развитие", политическим аналитиком Арамом Сафаряном и основателем армянского фонда "Ануш" А.Климчуком, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией, а также расширения взаимодействия между экспертными и аналитическими сообществами двух стран. Армянские эксперты были ознакомлены с ключевыми положениями конституционной реформы, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым, и направленной на формирование новой архитектуры государственной системы и дальнейшее укрепление демократических институтов, а также институционализацию диалога между государством и обществом. Участники сошлись во мнении, что данные преобразования имеют ключевое значение для устойчивого развития страны.

Представителями экспертного сообщества была особо отмечена последовательная политика Казахстана по укреплению доверия в региональном и международном измерениях. Было подчеркнуто, что внешнеполитический курс Астаны способствует созданию условий для дальнейшего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Арменией.

Учитывая важность системного диалога, армянские политологи выступили с инициативой организовать в Ереване экспертный круглый стол в целях обмена мнениями и выработки совместных предложений и рекомендаций по актуальным вопросам двусторонних отношений.
 
30.01.2026

Казахстан представил энергетические приоритеты и реформы на Афинском энергетическом саммите

Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин принял участие в международном форуме Athens Energy Summit - 2026, который собрал свыше 3000 представителей государственных органов, энергетических компаний, международных организаций, аналитических центров и дипломатических кругов. Среди участников - представители Министерства окружающей среды и энергетики Греции, Европейской комиссии, Международного энергетического агентства, а также руководители ведущих энергетических компаний и профильных ассоциаций, сообщает МИД РК.

В своем выступлении посол подчеркнул, что энергетика является ключевым элементом устойчивого развития Казахстана и важной составляющей глобальной энергетической безопасности. Он отметил, что Казахстан последовательно выступает за стабильность и предсказуемость мировых энергетических рынков, а также остается надежным и ответственным партнером для Европы в условиях растущих геополитических и климатических вызовов.

Тимур Султангожин проинформировал участников, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая обозначил приоритетные направления модернизации энергетической политики страны. В их числе - развитие традиционной угольной и газовой генерации, рациональное использование водных ресурсов, а также диверсификация маршрутов экспорта энергоресурсов, включая продвижение Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры. Посол подчеркнул, что устойчивость и защищенность энергетических объектов имеют критическое значение для сохранения бесперебойных поставок и стабильности международных рынков.

Отмечалось, что Казахстан занимает ведущие позиции в мире по запасам и добыче угля, а также по производству урана, активно развивает возобновляемые источники энергии и приступил к реализации проектов в сфере атомной энергетики. Страна также придает приоритетное значение цифровизации энергетической инфраструктуры и развитию трансграничной транспортной связанности как фактору укрепления региональной и глобальной энергетической устойчивости.

В ходе выступления посол проинформировал участников форума о масштабных политических и экономических реформах, реализуемых в Казахстане, направленных на укрепление институциональной устойчивости, технологическую модернизацию и формирование справедливой и сбалансированной экономической модели.

В завершение Тимур Султангожин выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в энергетической сфере, подчеркнув, что Казахстан рассматривает Грецию как важного партнера на пространстве Европейского Союза и Восточного Средиземноморья.
 
30.01.2026

В Казани обсудили развитие казахской национально-культурной автономии и планы на 2026 год

Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков встретился с активистами Региональной общественной организации "Национально-культурная автономия казахов Татарстана "Казахстан", сообщили в МИД РК.

Казахский дипломат поздравил председателя Кусаина Исмагулова с назначением, отметив его многолетний опыт и личный вклад в укрепление межнационального согласия в республике. В ходе встречи стороны обсудили деятельность организации, вопросы сохранения родного языка, проведения курсов обучения игры на домбре и наметили план мероприятий на 2026 год, в том числе по совместному проведению культурно-гуманитарных мероприятий.

Подчеркнута ключевая роль Сагита Джаксыбаева в становлении автономии казахов и создания Ассоциации национально-культурных организаций республики, в которой он руководил с 1993 по 2007 годы, и важность организации по увековечиванию его имени.

В ходе встречи также было отмечено, что особую значимость в объединении казахских диаспор приобретает деятельность фонда "Отандастар", содействующий сохранению национальной идентичности казахов за рубежом на основе укрепления культурно-гуманитарных связей.
 
30.01.2026

Испанским парламентариям представлен курс конституционных реформ Казахстана

Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с председателем комитета по экологическому переходу сената Хосе Анхелем Алонсо и членом комитета Ракель Мараньон, сообщает МИД РК.

В ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по укреплению межпарламентских связей между Казахстаном и Испанией. Испанская сторона выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с Казахстаном и подчеркнули важную роль межпарламентского взаимодействия в углублении казахско-испанских отношений.

Посол проинформировал о ключевых приоритетах социально-экономического развития Казахстана и предстоящих конституционных реформах, озвученных президентом Касым-Жомартом Токаевым. Представители испанского сената дали положительную оценку данным инициативам, отметив их направленность на укрепление институциональных основ и модернизацию политической системы страны.

Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической повестки, включая обеспечение устойчивого развития энергетического сектора, процессы энергоперехода, повышение энергоэффективности и внедрение современных технологических решений. Также был отмечен интерес Испании к развитию диалога с Казахстаном в энергетической сфере и представлен опыт страны в области "зеленой" энергетики и укрепления энергетической безопасности.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение совершенствовать практические механизмы взаимодействия в обозначенных направлениях и договорились продолжить работу по выработке совместных инициатив.
 
30.01.2026

Кувейт заинтересован в поставках мясной продукции из Казахстана

Посольство Казахстана в Кувейте организовало визит представителей казахстанской компании "Eurasia Agro Semey" в Кувейт, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Компания реализует проект по строительству крупнейшего мясоперерабатывающего комбината в Казахстане.

В рамках визита компания "Eurasia Agro Semey" подписала меморандум о сотрудничестве с кувейтской компанией "ALMARAI National Co.". Документ предусматривает намерения сторон по развитию сотрудничества в сфере поставок мясной продукции после ввода предприятия в эксплуатацию в августе 2026 года.

Подписание документа стало важным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кувейтом и направлено на расширение присутствия казахстанской агропромышленной продукции на рынках стран Ближнего Востока.

В период визита также были организованы встречи руководства казахстанской компании с кувейтской компанией "Al-Yasra", крупной торговой группой по дистрибуции продуктов питания, а также "The Sultan Center", одной из крупнейших сетей супермаркетов в Кувейте.

В ходе встреч стороны обсудили перспективы установления взаимовыгодного сотрудничества и возможные форматы поставок казахстанской экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Кувейта.

 "Eurasia Agro Semey" реализует свой проект на территории, исторически связанной с Семипалатинским мясокомбинатом имени Калинина - одним из крупнейших предприятий отрасли советского периода.

В настоящее время компания строит современный высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс, соответствующий международным стандартам и сохраняющий преемственность производственных традиций региона.
 
30.01.2026

В Мехико отметили Всемирный день тюркских языков

В столице Мексики состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню тюркских языков, организованное Институтом имени Юнуса Эмре в Мексике при участии дипломатических представительств тюркских государств - Казахстана, Турции и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков, а также послы Турецкой Республики и Азербайджанской Республики Мурат Салим Есенли и Сеймур Фаталиев.

В своем выступлении посол Казахстана А.Турганбеков подчеркнул, что тюркские языки являются неотъемлемой частью общего историко-культурного наследия тюркских народов и важным фактором сохранения их самобытности и духовной идентичности.

Особое внимание А.Турганбеков уделил возрастающей роли гуманитарного и культурного сотрудничества между тюркскими государствами, а также деятельности Организации тюркских государств (ОТГ) как ключевой платформы для сохранения и популяризации тюркских языков и культуры. Посол отметил активный вклад Казахстана в реализацию инициатив ОТГ, направленных на укрепление культурных связей и расширение международного диалога тюркского мира со странами Латинской Америки.

В рамках мероприятия состоялась лекция профессора, доктора наук Мехмета Неджати Кутлу на тему развития и взаимосвязи тюркских языков. В ходе своего выступления профессор подробно рассказал об истории происхождения тюркских языков, их прото-тюркских корнях, уходящих к орхоно-енисейским письменным памятникам, ставшим одними из первых зафиксированных источников тюркской письменной традиции.

Кроме того, М.Неджати Кутлу отметил значимость Всемирного дня тюркских языков, который отмечается 15 декабря и был учрежден решением генеральной конференции ЮНЕСКО, принятом в ноябре 2025 года в Самарканде. Профессор подчеркнул, что данная инициатива способствует укреплению языкового и духовного единства тюркского мира, а также созданию условий для расширения взаимного общения народов тюркских стран и их культурной интеграции.
 
30.01.2026

В Вашингтоне обсудили вопросы сотрудничества с США в сфере ядерной энергетики

В столице США прошел Nuclear Fuel Supply Forum, организованный при поддержке АО "НАК "Казатомпром" и прошедший на площадке Nuclear Energy Institute - ведущей отраслевой организации США в сфере политики и технологий коммерческой ядерной энергетики, сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие посол Республики Казахстан в США Магжан Ильясов и главный директор по коммерции АО "НАК "Казатомпром" Владислав Байгужин.

Форум был посвящен обсуждению актуальных вопросов и перспектив развития глобального ядерного топливного цикла, а также обеспечению устойчивости и надежности поставок данного стратегического сырья.

В своем выступлении посол отметил высокий уровень казахско-американских отношений, которые в текущем году отмечают 35-летие со дня установления. Он подчеркнул роль Казахстана как крупнейшего в мире производителя урана, на долю которого приходится около 40% мировой первичной добычи, а также его значение как одного из основных поставщиков на рынок США.

Кроме того, в рамках форума Владислав Байгужин представил обзор текущего положения компании на мировом рынке урана и обозначил ее долгосрочные планы и приоритеты развития.

В работе форума также приняли участие более 100 гостей из США и других стран, включая представителей ключевых сегментов ядерного топливного цикла, государственных органов США и прикладных экспертов.
 
