02.02.2026, 12:42 84081
Из России в Акмолинскую область завезли 4300 коров калмыцкой породы
Планируется завоз еще 5 тысяч голов племенного маточного поголовья
Рассказать друзьям
Кокшетау. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинскую область завезено 4300 коров калмыцкой породы, планируется завоз еще пяти тысяч голов из Российской Федерации, сообщили в акимате области.
Как сообщили в ведомстве, в селе Торгай Ерейментауского района для реализации инвестиционного проекта - мясного кластера создан консорциум ТОО "Торгай", "Соколинки и К" и "Агрофирма НОМАД". На сегодняшний день завезено 4300 голов племенного маточного поголовья калмыцкой породы - скот мясного направления с высокой продуктивностью и устойчивостью к климатическим условиям.
Планируется завоз еще 5 тысяч голов племенного маточного поголовья из Российской Федерации. До 2031 года планируется увеличить поголовье КРС в племенных репродукторах до 22,5 тыс. голов и повысить мощности откормочного комплекса до 30 тыс. голов", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области Нурбек Бадыраков.
В акимате подчеркнули, что в Ерейментауском районе сосредоточены наибольшие площади пастбищных угодий, что создает значительный потенциал для развития сельского хозяйства. На сегодняшний день в районе также действуют крупные откормочные площадки "Жана Береке репродуктор" и "Ерейментау - Астык 2014", функционирует ряд средних и крупных мясных ферм от 100 до 550 голов.
Ранее сообщалось, что Кувейт заинтересован в поставках мясной продукции из Казахстана.
новости по теме
02.02.2026, 16:26 49796
"Казатомпром" нарастил производство урана на 11% в 2025 году
Фото: Казатомпром
Рассказать друзьям
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" нарастила производство урана на 11% в 2025 году, передает корреспондент агентства.
В частности, согласно информации опубликованной на сайте компании, объем производства урана в 2025 году вырос до 25 839 тысяч тонн.
Объемы производства "Казатомпрома" на 2026 год на 100% основе и пропорционально доле участия ожидаются на уровне 27 500 - 29 000 тонн урана и 14 500 - 15 500 тонн урана соответственно при условии доступности серной кислоты", - заявили в компании.
Ранее в "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы.
02.02.2026, 15:01 59066
"Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года, сообщает пресс-служба центра.
Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года. В указанный период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов. Со 2 марта 2026 года центр возобновит работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами.
02.02.2026, 14:29 63016
В январе тенге укрепился на 0,9% - Нацбанк
Рассказать друзьям
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января курс тенге укрепился на 0,9%, до 501,24 тенге за доллар США, сообщили в Национальном банке Республики Казахстан.
По данным ведомства, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 359 млн долларов США до 306 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,8 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 350 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более 18,5 млн долларов США в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства, в феврале ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 350 до 450 млн долларов США", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в рамках операций зеркалирования в январе было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение февраля в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 206 млн долларов США. В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в январе. Покупка валюты в феврале также не запланирована", - рассказали в ведомстве.
Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос, может ли курс доллара вырасти до 1500 тенге.
Напомним, по итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%.
02.02.2026, 13:15 72921
Годовой уровень инфляции в январе составил 12,2%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в январе 2026 года составила 12,2%, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана.
Согласно статданным, по итогам января цены на продовольственные товары за год выросли на 12,9%, платные услуги - на 12%, непродовольственные товары - на 11,7%.
При этом уточняется, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,4 процентного пункта), транспорт (1,1 процентного пункта), личный уход, социальная защита и прочие товары и услуги, одежда и обувь (1 процентный пункт).
Из продуктов питания больше всего подорожало мясо и птица (+23%) и мясные продукты (+19%), а также масла (+12%) и безалкогольные напитки (+16,8%). Цены на бензин в годовом выражении показали рост на 16,8%.
Напомним, с января 2026 года Бюро национальной статистики РК внедряет обновленный подход к расчету индекса потребительских цен - инфляции.
31.01.2026, 12:35 249631
На Тенгизе возобновили добычу нефти
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области на месторождении Тенгиз возобновили добычу нефти, сообщает Министерство энергетики Республики Казахстан.
Сегодня в 03.35 была успешно открыта первая скважина. Технологические установки запущены и функционируют в штатном режиме. На данный момент в работу введены уже 5 скважин. Технические службы "Тенгизшевройл" ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки. Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов", - заявили в министерстве.
Также, по данным ведомства, был запущен завод второго поколения, работа которого обеспечивается сырьем с уже функционирующего Королевского месторождения.
Ситуация находится на постоянном контроле, приоритетом остается соблюдение строгих норм промышленной безопасности", - заверили в пресс-службе.
Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. В компании позже сообщили о полной ликвидации пожара и отсутствии пострадавших среди персонала.
31.01.2026, 11:43 252281
"Нацфонд - детям": сколько денег начистили на счета юным казахстанцам
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько денег начистили юным казахстанцам в рамках программы "Нацфонд - детям", рассказали в Национальном банке Казахстана.
По итогам 2025 года начислено по 130,71 доллара на счет каждого ребенка. При этом на конец 2025 года общее количество участников программы составило 6 918 656 детей", - проинформировали в банке.
В пресс-службе напомнили, что программа "Нацфонд - детям" стартовала с 1 января 2024 года.
В 2024 году сумма начисления на каждого ребенка составила 100,52 доллара. В 2025 году начислено по 129,38 доллара", - добавили в банке.
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми - гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее.
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.
31.01.2026, 11:11 253436
В ЕЭК обнулили таможенную пошлину на импорт в Казахстан сахара-сырца
Фото: Pixabay.com
Рассказать друзьям
Москва. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета Евразийской экономической комиссии принято решение об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт в Казахстан сахара-сырца в объеме до 100 тысяч тонн сроком до конца 2026 года, сообщает пресс-служба правительства.
Данная мера направлена на обеспечение загрузки казахстанских сахарных заводов сырьем и производство доступного по цене сахара для внутреннего рынка", - заявили в пресс-службе.
По данным правительства, в настоящее время основной объем сахара в Казахстане производится из тростникового сырца.
При этом в рамках комплексного плана развития сахарной отрасли предусмотрена поэтапная диверсификация производства, включая строительство новых мощностей по переработке сахарной свеклы. С учетом длительности этого процесса импорт тростникового сырца остается необходимым условием стабильной работы отрасли", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, до конца 2026 года от уплаты ввозной таможенной пошлины освобождается импорт в Казахстан штейна медного и меди цементационной в совокупном объеме до 2,5 тысячи тонн.
Решение принято в целях поддержки предприятий цветной металлургии за счет оптимизации затрат на приобретение сырья и повышения конкурентоспособности готовой продукции", - говорится в сообщении.
Также принято решение об обнулении сроком на три года ввозных таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых в Казахстан и другие страны ЕАЭС, предназначенных для обработки текстильных материалов, кожи, меха и других материалов химической промышленности.
Помимо этого, на совете ЕЭК договорились до 15 мая 2026 года освободить от таможенных пошлин ввоз в Казахстан вишни, абрикосов, черешни, сливы.
Участники заседания совета ЕЭК договорились оказывать финансовую поддержку для совместных кооперационных проектов в сфере АПК. Такая возможность будет доступна для сельскохозяйственных предприятий стран-участниц ЕАЭС после внесения необходимых поправок в право ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.
Ранее в ЕАЭС установили порог беспошлинного ввоза в 200 евро для онлайн-покупок.
30.01.2026, 17:49 242191
Два новых энергоблока введут в эксплуатацию к 2030 году на Экибастузской ГРЭС
Это позволит обеспечить прирост электрической мощности станции до 2,1 ГВт
Рассказать друзьям
Экибастуз. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На строительной площадке Экибастузской ГРЭС-2 премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с ходом реализации проекта расширения и реконструкции станции, сообщили в пресс-службе правительства.
Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов доложил премьеру, что ввод в эксплуатацию третьего и четвертого энергоблоков будет обеспечен в сентябре 2028 и сентябре 2030 года соответственно. Суммарный объем инвестиций для реализации проекта расширения превышает 1,2 трлн тенге.
На сегодня установленная мощность составляет 1 ГВт. Строительство энергоблоков № 3 и № 4 позволит обеспечить прирост электрической мощности станции до 2,1 ГВт", - отметили в правительстве.
По проекту строительства ГРЭС-3 отмечено, что планируется создание новой угольной генерации общей мощностью 2,64 ГВт на основе технологии "чистого угля" с поэтапным вводом мощностей.
Запуск дополнительных энергоблоков ГРЭС-2 и начало строительства ГРЭС-3 - это сигнал для всей экономики. Мы постепенно идем к устранению энергодефицита и предоставлению необходимых энергомощностей как для нашего бизнеса, так и для инвесторов", - подчеркнул Бектенов.
Ранее в кулуарах мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал риски нехватки сырья для вновь вводимых ТЭЦ.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.02.2026, 12:42Из России в Акмолинскую область завезли 4300 коров калмыцкой породы 02.02.2026, 13:1572831Годовой уровень инфляции в январе составил 12,2% 02.02.2026, 11:3563041Назначен аким Турксибского района Алматы 02.02.2026, 14:2962926В январе тенге укрепился на 0,9% - Нацбанк 02.02.2026, 11:5460711Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати 28.01.2026, 17:02406626В Атырауской области уволили акима из-за попытки вырубки деревьев в парковой зоне 28.01.2026, 16:17Жители Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа: в QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы алматинцев398676Жители Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа: в QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы алматинцев 30.01.2026, 13:30382661В Мехико отметили Всемирный день тюркских языков 28.01.2026, 12:45372751Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане 30.01.2026, 19:44369226Кувейт заинтересован в поставках мясной продукции из Казахстана 06.01.2026, 12:47638131Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:45586641В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42574016Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:41571651Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 12.01.2026, 18:45547631Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?