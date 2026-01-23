Дефицит пастбищ остается критическим, несмотря на возврат миллионов гектаров - сенатор

Рассказать друзьям

Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Сакен Арубаев заявил, что возвращенные земли не решают проблему, в стране сохраняется дефицит пастбищ.





По словам Сакена Арубаева, несмотря на масштабную работу по возврату неиспользуемых и незаконно предоставленных земель в государственную собственность, пастбищный вопрос по-прежнему остается острым и напрямую влияет на развитие животноводства и социальную устойчивость сельских территорий.





В своем депзапросе он сообщил, что на сегодняшний день в собственность государства возвращено 14,3 млн гектаров земель, из которых 12,7 млн га составляют пастбищные угодья. При этом 8,5 млн га уже повторно вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Однако в ряде регионов дефицит пастбищ сохраняется в критических объемах.





В Мангистауской области дефицит пастбищ составляет 2,3 млн гектаров, в Туркестанской - более 531 тыс. гектаров, в Алматинской - 758,8 тыс. гектаров, в Кызылординской - 403,2 тыс. гектаров, в Костанайской - 379 тыс. гектаров. При этом часть возвращенных пастбищных угодий расположена на значительном удалении от населенных пунктов, не обеспечена водными источниками и инфраструктурой либо непригодна для полноценного использования с учетом природно-климатических условий", - отметил Сакен Арубаев.





Отдельное внимание в запросе уделено проблеме перевода части сельскохозяйственных земель в категорию государственного лесного фонда. В ряде регионов, включая Жамбылскую область, пастбища, традиционно использовавшиеся для сезонного выпаса скота, оказались недоступными, несмотря на то что многие из этих участков фактически не выполняют лесоразведочную функцию.





В этой связи сенатор предложил разработать специальную государственную программу по инвентаризации удаленных пастбищных угодий и развитию необходимой инфраструктуры, провести комплексные научные и геоботанические исследования с формированием единой цифровой базы пастбищ, а также создать правовые механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот земель, формально относящихся к государственному лесному фонду, но пригодных для использования в животноводстве.