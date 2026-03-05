04.03.2026, 11:30 5166
Более 1,2 млн предпринимателей перешли на упрощенку, 346 тыс. казахстанцев применяют режим для самозанятых
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта 2026 года завершен переходный период по выбору режима налогообложения. Более 1,2 млн предпринимателей выбрали специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Как отметили в комитете, это самый востребованный режим среди малого и среднего бизнеса. Данный режим походит предпринимателям с годовым доходом до 600 000 МРП (примерно 2,6 млрд тенге).
По этому режиму:
- нет ограничений по численности работников, что способствует легализации занятости;
- единая ставка КПН/ИПН - 4% (маслихаты могут снижать или повышать ставку до 50%);
- освобождение от НДС;
- декларация и уплата налога 2 раза в год.
Кроме того, по данным КГД, 346 тыс. граждан применяют специальный режим для самозанятых, из них 265 тыс. новые участники.
Это значит, что 265 тыс. человек вышли из "теневой" занятости и теперь работают официально", - отметили в комитете.
Кто может применять режим для самозанятых:
- доход до 300 МРП в месяц (около 1,3 млн тенге);
- нет наемных работников;
- не зарегистрированы как ИП;
- осуществляют разрешенные виды деятельности (40 видов);
- граждане РК и кандасы, ранее работавшие по патенту или через спецмобильное приложение.
При этом режиме не требуется регистрация ИП, предусмотрено освобождение от ИПН, единственный соцплатеж 4% от дохода, который включает пенсионные, социальные и медицинские взносы.
Режим позволяет работать официально, формировать пенсионные накопления и получать социальную защиту", - уточнили в КГД.
Напомним, предпринимателей, не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта, автоматически перевели на общеустановленный режим.
Стоит отметить, что бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового Налогового кодекса, который вступил в силу 1 января 2026 года. Осенью прошлого года предприниматели инициировали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.
Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.
Ранее 31 канал сообщал, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%.
новости по теме
27.02.2026, 11:46 25771
В 2026 году планируют собрать более 4 трлн тенге налогов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году поставлена задача обеспечить поступление свыше 4 трлн тенге налогов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе расширенной коллегии Министерства финансов РК.
При этом администрирование должно оставаться справедливым, основанным на цифровых инструментах и исключать избыточное давление на бизнес", - отметил вице-премьер.
Серик Жумангарин подчеркнул, что цифровая трансформация финансового блока достигла системного уровня: создана аналитическая база Smart Data Finance, внедрена система прослеживаемости деятельности налогоплательщиков. Все цифровые решения должны функционировать бесперебойно, поскольку новая модель налогового администрирования напрямую связана с качеством цифровых сервисов.
Также в ходе коллегии отмечено, что для плавной адаптации бизнеса к новому Налоговому кодексу реализуется акция "Чистый лист", вопросы внедрения новых норм Налогового кодекса еженедельно обсуждаются в рамках проектного офиса.
Микро- и малый бизнес до 1 апреля 2026 года может воспользоваться возможностью списания пени и штрафов при условии погашения основного долга. Дополнительно аннулируются штрафы за несвоевременную постановку на учет по НДС за периоды до 2026 года. Кроме того, утверждены правила упрощенной ликвидации для отдельных категорий налогоплательщиков.
В рамках перезапуска налоговых отношений:
- приостановлен камеральный контроль по отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по обязательствам за периоды до 1 января 2026 года;
- приостановлены налоговые проверки и административные взыскания по налоговым периодам до 1 января 2026 года;
- прекращена подача исков о признании недействительными сделок и регистраций, заключенных до 1 января 2026 года.
Эти меры направлены на повышение добровольности уплаты налогов и формирование новой модели взаимодействия государства и бизнеса", - отметил Жумангарин.
По его словам, в 2026 году продолжится цифровизация налоговой системы. Запланированы автоматизация упрощенной декларации, предзаполнение форм налоговой отчетности, внедрение ИИ-сервисов для налогоплательщиков, интеграция баз данных Комитета госдоходов с другими ведомствами. Для юридических лиц будет внедрен механизм "Налогового кошелька" с возможностью автоматического списания платежей.
Продолжится интеграция ключевых информационных систем в рамках проекта "Цифровой НДС". В сфере государственных закупок планируется запуск пилотного проекта с использованием цифрового тенге.
В настоящее время органы государственных доходов оказывают 42 вида услуг, из которых 39 (92%) переведены в электронный формат. Полностью автоматизированы 13 услуг, 37 доступны на портале eGov.kz. Работа по переходу к проактивной сервисной модели сопровождения бизнеса будет продолжена.
Также, по словам вице-премьера, одним из приоритетов 2026 года станет всесторонний пересмотр бюджетных программ с целью выявления и оптимизации неэффективных расходов.
Как сообщалось ранее, сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана.
24.02.2026, 09:37 40886
Сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Органы госдоходов не смогли собрать миллиарды НДС в первый месяц 2026 года - план по сбору НДС в январе исполнен лишь на 80,2%, сообщает "Курсив".
Министерство финансов опубликовало отчет об исполнении республиканского бюджета на 1 февраля. Согласно документу, налоговые поступления составили 941,8 млрд тенге при плане в 851,3 млрд (+10,6%). Корпоративный подоходный налог (КПН) принес в казну 436,4 млрд тенге (+4,2% к плану, 418,7 млрд), а вот налог на добавленную стоимость (НДС) - всего 249,9 млрд тенге (-19,8% от прогноза в 311,8 млрд).
Неналоговые поступления сформировались на уровне 23 млрд тенге (+2,5% к плану). Трансферты из Национального фонда оказались ниже планируемых - 230 млрд вместо 400 млрд тенге. В итоге доходы бюджета фактически составили 1,27 трлн тенге при плане в 1,34 трлн (-5,8%).
При этом затраты бюджета также отстают от плана на 17,1% - до 1,33 трлн тенге. Благодаря этому дефицит бюджета оказался ниже ожидаемого - 60,5 млрд тенге против 260 млрд тенге. Ненефтяной дефицит (без учета нефтяных доходов) составил 315,2 млрд тенге (ожидалось 666 млрд тенге). Поступление займов также сократилось с 666 до 313 млрд тенге.
Исполнение республиканского бюджета отражает традиционно сдержанный старт года: доходы в целом близки к плану, налоговые поступления демонстрируют перевыполнение, а расходы еще не вышли на проектную мощность. Дефицит остается умеренным и соответствует сезонной динамике. Однако структурные риски уже просматриваются. Недоисполнение по НДС на фоне крайне амбициозного годового плана создает повышенные ожидания по администрированию и экономической активности. Таким образом, текущая картина - это не индикатор устойчивости, а лишь начальная точка фискального цикла", - прокомментировал экономист Руслан Султанов.
По его словам, реальная оценка сбалансированности бюджета станет возможной после разгона расходов во втором и третьем кварталах, когда станет ясно, способна ли доходная база поддержать заявленные параметры.
Как сообщалось ранее, по оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.
19.02.2026, 11:29 62631
КГД напомнил предпринимателям о необходимости выбора налогового режима до 28 февраля
Тех, кто до 1 марта не выберет режим, автоматически переведут на общеустановленный режим
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для выбора специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации необходимо подать уведомление по 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК.
Заявление можно подать через:
- приложение e-Salyq Business,
- приложение банков (Kaspi, Halyk Bank, БЦК),
- кабинет налогоплательщика,
- на бумаге в УГД по месту регистрации.
Если до этого времени не выбрать режим "упрощенная декларация", то налогоплательщика автоматически переведут на общеустановленный режим начиная с 1 января", - пояснили в КГД.
18.02.2026, 09:58 69261
Средний размер пенсии в Казахстане составляет порядка 157 тыс. тенге
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 395 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 395,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 131,3 млрд тенге, солидарной пенсии - 263,9 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2026 года численность пенсионеров составляет 2 млн 538 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 103 931 тенге, базовой пенсии - 53 912 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
16.02.2026, 09:48 79431
Минфин утвердил правила списания пени и штрафов предпринимателям
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан приняло приказ "Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов".
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года", - говорится в документе.
Правила определяют порядок списания субъектам микро- и малого предпринимательства следующих сумм:
1) пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, за период с 1 января 2026 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;
2) штрафа, наложенного органами государственных доходов за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП), числящегося по состоянию на 1 января 2026 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;
3) пеней и штрафов, в случае исполнения до 1 апреля 2026 года налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 января 2026 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
4) штрафа, наложенного органами государственных доходов в соответствии с КоАП, за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, и числящегося в лицевом счете налогоплательщика.
Обязательным условием списания сумм пени и штрафов, предусмотренных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, является полная уплата в период с 1 января по 31 марта 2026 года субъектами микро- и малого предпринимательства суммы недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, установленным Налоговым кодексом Республики Казахстан, числящейся по состоянию на 1 января 2026 года.
Отмечается, что положения правил распространяются на субъекты микро- и малого предпринимательства, относящиеся к таковым по состоянию на 1 января 2026 года.
Списание сумм осуществляется по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений органов государственных доходов о наложении административных взысканий, произведенной комиссией по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов.
Инвентаризация лицевых счетов производится Комиссией со дня ее создания по 31 марта 2026 года и предусматривает отбор налогоплательщиков, уплативших в полном объеме сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 января 2026 года, в том числе путем проведения зачетов в порядке, определенном статьей 122 Налогового кодекса, у которых на указанную дату в лицевом счете числилась задолженность по пени и (или) штрафу по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка, а также налогоплательщиков, не исполнивших постановления о наложении административного взыскания по части пятой статьи 275 КоАП за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года", - уточняется в правилах.
Не подлежат списанию суммы:
- пени, образованных по налоговым обязательствам физического лица, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики;
- штрафа, наложенного органами государственных доходов на физических лиц по нарушениям налогового законодательства, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
13.02.2026, 12:05 91546
90 тысяч ИП перешли в режим самозанятости
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Около 90 тысяч индивидуальных предпринимателей прекратили деятельность и перешли в статус самозанятых. При этом открыто 44 тысячи новых ИП. Об этом сообщил руководитель управления государственных услуг департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Думан Кансеитов в эфире радио Jibek Joly.
По его данным, на сегодняшний день в статусе самозанятых зарегистрировались более 225 тысяч человек, из которых порядка 180 тысяч - новые налогоплательщики.
Это самый простой режим. Гражданин регистрируется в приложении, выбирает вид деятельности, пробивает чек и уплачивает 4% социальных платежей. Налог с дохода не взимается. Таким образом, люди могут легально оказывать услуги без регистрации ИП", - цитирует Думана Кансеитова Kazinform.
Ранее "31 канал" сообщал, что с изменениями в Налоговом кодексе заметно увеличились затраты работодателей. Теперь предприниматель платит до 42% дополнительных отчислений с зарплаты сотрудников. В связи с этим некоторые работодатели стали переводить сотрудников в разряд самозанятых.
Напомним, на расширенном заседании правительства президент РК высказался о налоговой реформе. Он сообщил, что, по данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.
Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес. Считаю, что значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании. Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", - заявил Токаев.
04.02.2026, 17:36 131276
Курс доллара опустился ниже отметки в 500 тенге на KASE
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился ниже отметки в 500 тенге за доллар, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 4 февраля средневзвешенный курс доллара составил 498,46 тенге. Между тем средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге.
Согласно данным сайта kurs.kz, курс продажи американской валюты в обменниках Алматы к настоящему времени колеблется в пределах 499-503 тенге за доллар. Курс покупки - 496-499 тенге за доллар.
Ранее глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал возможность роста курса доллара до 1500 тенге.
04.02.2026, 14:07 131561
С какой суммы налоговой задолженности могут заблокировать счета в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД Кайсар Арын рассказал, с какой суммы задолженности будут блокироваться счета казахстанцев в 2026 году.
Так как дифференцированный подход мы применили, в случае превышения налоговой задолженности в 20 МРП начисляется пеня, направляется уведомление, потом по сроку направляется - приостановление расходных операций по банковским счетам, а также по кассе и инкассовым распоряжениям", - сказал Кайсар Арын.
По его словам, до 45 МРП меры воздействия ограничиваются этими способами и мерами взыскания.
А когда задолженность превышает 45 МРП, озвученные меры остаются. В последующем отработка будет дебиторской задолженности, составление акта описи имущества, реализация и выпуск акций, вплоть до признания налогоплательщика в случае непогашения банкротом по решению суда", - сообщил он.
Напомним, размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане с 1 января 2026 года составляет 4325 тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.03.2026, 09:22Почти тысяча казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока 04.03.2026, 09:4162646В Казахстане 25 новых участков включат в геологоразведку в газовой отрасли 04.03.2026, 12:0058381Назначен руководитель департамента юстиции города Алматы 04.03.2026, 14:1750701Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств 04.03.2026, 11:0349656В Алматы задержали работника коррекционного центра 28.02.2026, 16:35299946Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком 28.02.2026, 15:21286331В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране 27.02.2026, 10:54283286Цифровой контроль на улицах: с 12 марта нарушения будут выявлять камеры 28.02.2026, 13:45268771Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке 26.02.2026, 18:27265141Казахстанка пропала в Польше, дело передано в розыск 03.02.2026, 11:582264161В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002263741Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022263321Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352261761В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262247816Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. При этом власти планируют запретить отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах, хотя проблему решило бы ограничение на въезд иногороднего автотранспорта. Поддерживаете ли вы такую меру?