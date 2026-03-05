Более 1,2 млн предпринимателей перешли на упрощенку, 346 тыс. казахстанцев применяют режим для самозанятых

Тех, кто не подал уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта, автоматически перевели на общеустановленный режим

Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта 2026 года завершен переходный период по выбору режима налогообложения. Более 1,2 млн предпринимателей выбрали специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, сообщили в Комитете государственных доходов РК.





Как отметили в комитете, это самый востребованный режим среди малого и среднего бизнеса. Данный режим походит предпринимателям с годовым доходом до 600 000 МРП (примерно 2,6 млрд тенге).





По этому режиму:





нет ограничений по численности работников, что способствует легализации занятости;

единая ставка КПН/ИПН - 4% (маслихаты могут снижать или повышать ставку до 50%);

освобождение от НДС;

декларация и уплата налога 2 раза в год.





Кроме того, по данным КГД, 346 тыс. граждан применяют специальный режим для самозанятых, из них 265 тыс. новые участники.





Это значит, что 265 тыс. человек вышли из "теневой" занятости и теперь работают официально", - отметили в комитете.





Кто может применять режим для самозанятых:





доход до 300 МРП в месяц (около 1,3 млн тенге);

нет наемных работников;

не зарегистрированы как ИП;

осуществляют разрешенные виды деятельности (40 видов);

граждане РК и кандасы, ранее работавшие по патенту или через спецмобильное приложение.





При этом режиме не требуется регистрация ИП, предусмотрено освобождение от ИПН, единственный соцплатеж 4% от дохода, который включает пенсионные, социальные и медицинские взносы.





Режим позволяет работать официально, формировать пенсионные накопления и получать социальную защиту", - уточнили в КГД.





Напомним, предпринимателей , не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта, автоматически перевели на общеустановленный режим.





Стоит отметить, что бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового Налогового кодекса, который вступил в силу 1 января 2026 года. Осенью прошлого года предприниматели инициировали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.





Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.





Ранее 31 канал сообщал, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%.