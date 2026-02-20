19.02.2026, 11:29 8081
КГД напомнил предпринимателям о необходимости выбора налогового режима до 28 февраля
Тех, кто до 1 марта не выберет режим, автоматически переведут на общеустановленный режим
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для выбора специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации необходимо подать уведомление по 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК.
Заявление можно подать через:
- приложение e-Salyq Business,
- приложение банков (Kaspi, Halyk Bank, БЦК),
- кабинет налогоплательщика,
- на бумаге в УГД по месту регистрации.
Если до этого времени не выбрать режим "упрощенная декларация", то налогоплательщика автоматически переведут на общеустановленный режим начиная с 1 января", - пояснили в КГД.
новости по теме
18.02.2026, 09:58 14651
Средний размер пенсии в Казахстане составляет порядка 157 тыс. тенге
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 395 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 395,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 131,3 млрд тенге, солидарной пенсии - 263,9 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2026 года численность пенсионеров составляет 2 млн 538 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 103 931 тенге, базовой пенсии - 53 912 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
16.02.2026, 09:48 24821
Минфин утвердил правила списания пени и штрафов предпринимателям
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан приняло приказ "Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов".
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года", - говорится в документе.
Правила определяют порядок списания субъектам микро- и малого предпринимательства следующих сумм:
1) пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, за период с 1 января 2026 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;
2) штрафа, наложенного органами государственных доходов за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП), числящегося по состоянию на 1 января 2026 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;
3) пеней и штрафов, в случае исполнения до 1 апреля 2026 года налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 января 2026 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
4) штрафа, наложенного органами государственных доходов в соответствии с КоАП, за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, и числящегося в лицевом счете налогоплательщика.
Обязательным условием списания сумм пени и штрафов, предусмотренных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, является полная уплата в период с 1 января по 31 марта 2026 года субъектами микро- и малого предпринимательства суммы недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, установленным Налоговым кодексом Республики Казахстан, числящейся по состоянию на 1 января 2026 года.
Отмечается, что положения правил распространяются на субъекты микро- и малого предпринимательства, относящиеся к таковым по состоянию на 1 января 2026 года.
Списание сумм осуществляется по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений органов государственных доходов о наложении административных взысканий, произведенной комиссией по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов.
Инвентаризация лицевых счетов производится Комиссией со дня ее создания по 31 марта 2026 года и предусматривает отбор налогоплательщиков, уплативших в полном объеме сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 января 2026 года, в том числе путем проведения зачетов в порядке, определенном статьей 122 Налогового кодекса, у которых на указанную дату в лицевом счете числилась задолженность по пени и (или) штрафу по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка, а также налогоплательщиков, не исполнивших постановления о наложении административного взыскания по части пятой статьи 275 КоАП за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года", - уточняется в правилах.
Не подлежат списанию суммы:
- пени, образованных по налоговым обязательствам физического лица, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики;
- штрафа, наложенного органами государственных доходов на физических лиц по нарушениям налогового законодательства, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
13.02.2026, 12:05 36936
90 тысяч ИП перешли в режим самозанятости
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Около 90 тысяч индивидуальных предпринимателей прекратили деятельность и перешли в статус самозанятых. При этом открыто 44 тысячи новых ИП. Об этом сообщил руководитель управления государственных услуг департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Думан Кансеитов в эфире радио Jibek Joly.
По его данным, на сегодняшний день в статусе самозанятых зарегистрировались более 225 тысяч человек, из которых порядка 180 тысяч - новые налогоплательщики.
Это самый простой режим. Гражданин регистрируется в приложении, выбирает вид деятельности, пробивает чек и уплачивает 4% социальных платежей. Налог с дохода не взимается. Таким образом, люди могут легально оказывать услуги без регистрации ИП", - цитирует Думана Кансеитова Kazinform.
Ранее "31 канал" сообщал, что с изменениями в Налоговом кодексе заметно увеличились затраты работодателей. Теперь предприниматель платит до 42% дополнительных отчислений с зарплаты сотрудников. В связи с этим некоторые работодатели стали переводить сотрудников в разряд самозанятых.
Напомним, на расширенном заседании правительства президент РК высказался о налоговой реформе. Он сообщил, что, по данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.
Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес. Считаю, что значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании. Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", - заявил Токаев.
04.02.2026, 17:36 76666
Курс доллара опустился ниже отметки в 500 тенге на KASE
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился ниже отметки в 500 тенге за доллар, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 4 февраля средневзвешенный курс доллара составил 498,46 тенге. Между тем средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге.
Согласно данным сайта kurs.kz, курс продажи американской валюты в обменниках Алматы к настоящему времени колеблется в пределах 499-503 тенге за доллар. Курс покупки - 496-499 тенге за доллар.
Ранее глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал возможность роста курса доллара до 1500 тенге.
04.02.2026, 14:07 79161
С какой суммы налоговой задолженности могут заблокировать счета в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД Кайсар Арын рассказал, с какой суммы задолженности будут блокироваться счета казахстанцев в 2026 году.
Так как дифференцированный подход мы применили, в случае превышения налоговой задолженности в 20 МРП начисляется пеня, направляется уведомление, потом по сроку направляется - приостановление расходных операций по банковским счетам, а также по кассе и инкассовым распоряжениям", - сказал Кайсар Арын.
По его словам, до 45 МРП меры воздействия ограничиваются этими способами и мерами взыскания.
А когда задолженность превышает 45 МРП, озвученные меры остаются. В последующем отработка будет дебиторской задолженности, составление акта описи имущества, реализация и выпуск акций, вплоть до признания налогоплательщика в случае непогашения банкротом по решению суда", - сообщил он.
Напомним, размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане с 1 января 2026 года составляет 4325 тенге.
04.02.2026, 13:04 80231
Антифрод-центр Нацбанка заблокировал транзакции с признаками мошенничества на 2,8 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 января 2026 года антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Благодаря работе антифрод-центра своевременно заблокировано 2,8 млрд тенге, более полумиллиарда тенге возвращено гражданам, пострадавшим от действий мошенников", - проинформировал финрегулятор.
Отмечается, что в 2025 году Национальный банк провел масштабную работу по расширению функционала и повышению эффективности работы антифрод-центра.
Принят пакет законодательных поправок, который предусматривает:
- упрощение процедуры возврата пострадавшим заблокированных денег;
- интеграцию антифрод-центра с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) и базами операторов связи для выявления номеров, участвующих в мошенничестве, а также требования по их блокировке;
- расширение функционала антифрод-центра за счет подключения дополнительных баз данных для противодействия иным противоправным операциям (в сфере наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и других);
- возможность получения ограниченного перечня финансовых услуг лицами, включенными в базы данных антифрод-центра (доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам в рамках выплаты пенсий, стипендий, пособий и зарплаты).
В августе 2025 года Национальный Банк и Генеральная прокуратура завершили первый этап интеграции антифрод-центра с информационной системой "Единый реестр досудебного расследования" (Единый реестр). Это упростило процедуру регистрации и документирования правонарушений, усилило надзор Генеральной прокуратуры за неправомерными операциями, а также ускорило реагирование на инциденты. Также ведется работа по интеграции с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития", - говорится в сообщении.
В рамках нового закона о банках и сопутствующего закона приняты поправки, направленные на усиление борьбы с мошенничеством на финансовом рынке и защиту прав потребителей финансовых услуг.
В частности, расширен круг участников антифрод-центра - включены кредитные бюро. Для них установлена обязанность оперативно передавать в антифрод-центр информацию о случаях, когда физическое лицо в течение одного часа подает заявления на получение потребительского банковского займа или микрокредита в две или более финорганизации.
Кроме того, введена ответственность финансовых и платежных организаций с обязанностью возмещения денег потерпевшим в случаях, если платеж или перевод был осуществлен:
- в пользу бенефициара, который на момент осуществления платежа или перевода денег находился в базе данных антифрод-центра;
- с нарушением требований по идентификации отправителя денег при наличии вступившего в законную силу судебного акта по факту мошенничества.
По данным Нацбанка, в рамках пилотных проектов будут использованы инструменты искусственного интеллекта для поведенческого анализа и прогнозирования мошеннических угроз.
27.01.2026, 19:23 119716
В аэропорту Алматы выявили незаконную выплату дивидендов на 6,8 млрд тенге
Рассказать друзьям
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе профилактического контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выявил нарушение в финансовой деятельности Международного аэропорта Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверкой установлены факты незаконной выплаты дивидендов на сумму 6,8 млрд тенге юридическому лицу, которое не имело статуса акционера, тем самым повлияло на финансовую стабильность стратегического объекта, потенциально снижая его активы и возможности для развития", - проинформировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства.
26.01.2026, 09:56 128301
"Чистый лист": какие меры поддержки получит микро- и малый бизнес
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях поддержки экономики и предпринимательства правительством Республики Казахстан принято решение о корректировке налогового администрирования в отношении субъектов микро- и малого бизнеса. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Министерства финансов РК.
Согласно решению от 17 декабря 2025 года, предусматривается утверждение:
- правил ликвидации и прекращения деятельности субъектов микро- и малого бизнеса;
- правил списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2026 года и погашенной до 1 апреля 2026 года, а также штрафов за несвоевременную постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
Указанные проекты правил 12 января 2026 года опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Планируемый срок вступления в силу - начало февраля 2026 года.
Дополнительно предусмотрены организационно-оперативные меры:
1. Камеральный контроль
Камеральный контроль не будет проводиться в отношении налоговой отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2026 года, за исключением случаев:
- налогообложения доходов нерезидентов;
- представления после 17 декабря 2025 года дополнительной налоговой отчетности за указанные периоды;
- отзыва налоговой отчетности после 17 декабря 2025 года;
- подачи налогоплательщиком заявлений и (или) требований, предусмотренных налоговым законодательством, требующих проведения камерального контроля;
- в отношении поставщиков услугополучателя в рамках государственной услуги по возврату НДС из бюджета.
Ограничение установлено по дате 17 декабря 2025 года с целью минимизировать риски представления упрощенной декларации за 2-ое полугодие 2025 года и других деклараций за 4-ый квартал 2025 года без отражения налоговых обязательств", - уточнили в КГД.
2. Налоговые проверки
Налоговые проверки за налоговые периоды до 1 января 2026 года проводиться не будут, за исключением:
- проверок, назначенных до 1 января 2026 года;
- встречных налоговых проверок;
- проверок, назначаемых:
- в рамках уголовно-процессуального законодательства;
- по актам и требованиям органов прокуратуры;
- для определения взаиморасчетов с дебиторами;
- по исполнению распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе;
- в отношении недропользователей;
- по заявлениям и требованиям налогоплательщиков;
- по жалобам на результаты налоговых проверок;
- при представлении или отзыве налоговой отчетности после 17 декабря 2025 года;
- для подтверждения нарушений, выявленных камеральным контролем.
3. Судебные иски
Прекращается подача исков:
- о признании недействительными сделок, заключенных до 1 января 2026 года между субъектами микро- и малого предпринимательства;
- о признании недействительной регистрации (перерегистрации), осуществленной до 1 января 2026 года.
Исключение составляют иски, инициированные на основании материалов правоохранительных органов.
4. Административная ответственность
С 1 января 2026 года прекращается возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении субъектов микро- и малого предпринимательства:
- за несвоевременную постановку на учет по НДС;
- за обороты, совершенные в период непостановки на учет по НДС;
- за непредставление налоговой отчетности по обязательствам за периоды до 1 января 2026 года.
Реализация подхода "Чистый лист" направлена на снижение административной и фискальной нагрузки, поддержку микро- и малого бизнеса, создание условий для адаптации предпринимателей к проводимым налоговым и институциональным реформам", - пояснили в комитете.
Кроме того, "Министерством финансов в целях обеспечения плавной адаптации бизнеса к изменениям Налогового кодекса дополнительно прорабатываются вопросы по не начислению пени и штрафов микро- и малому бизнесу в течении 2026 года".
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, поручил внимательно изучить все конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы.
Среди основных просьб бизнес-сообщества был пересмотр отдельных норм Налогового кодекса, в том числе запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Также предприниматели просили отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.02.2026, 09:17Президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями американских компаний 20.02.2026, 10:494106В Казахстане мясо дороже, чем в ряде стран Европы и Ближнего Востока - аналитики 20.02.2026, 10:30Ущерб на 583 млн тенге: в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств2516Ущерб на 583 млн тенге: в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств 20.02.2026, 11:252361В Казахстане услуги такси подорожали на 17% 20.02.2026, 10:12Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина установила личный рекорд и вошла в топ-10 на Олимпийских играх1556Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина установила личный рекорд и вошла в топ-10 на Олимпийских играх 16.02.2026, 16:45513211Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 16.02.2026, 18:48371856Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм 16.02.2026, 18:27370461В ВКО этнокультурные объединения и молодежь поддержали проект новой Конституции 16.02.2026, 18:00363551В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана 13.02.2026, 19:30338281"Нацфонд - детям": свыше $35 млн использовали юные казахстанцы на жилье и образование 02.02.2026, 17:391330756В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:541258701В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561258281Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581257851В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001257431Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?