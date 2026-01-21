20.01.2026, 13:20 11471
Президент РК высказался о налоговой реформе
Он поручил внимательно изучить все предложения бизнеса и при необходимости внести коррективы
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о новом Налоговом кодексе.
Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный "фискальный транзит". Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей", - подчеркнул президент.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Осенью прошлого года представители бизнеса запустили петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако она не прошла модерацию.
Автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким также направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
20.01.2026, 11:55 12706
Видео с банкоматов в Казахстане будут хранить полгода
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года банки будут хранить видео с банкоматов 180 дней. Других требований к фиксации лиц, снимающих наличные средства через банкоматы, вне зависимости от частоты и суммы наличности в законодательстве не содержится. Об этом заявили в центре по борьбе с дезинформацией СЦК.
Для повышения безопасности в банкоматах установлены камеры. Они помогают предотвратить преступления (мошенничество или кражи) и могут использоваться для расследования инцидентов, фиксируя действия клиентов и возможных злоумышленников. Хранение видеозаписей обеспечивает доказательства в случае спорных ситуаций или правонарушений, а также помогает защитить как клиентов банков, так и финансовые учреждения от различных рисков. Эти требования закреплены еще в 2016 года постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 31 августа № 205. Постановление обязывает банки устанавливать в банкоматах не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. В целях унификации сроков хранения изображений банками с 1 января 2026 года информация хранится не менее 180 календарных дней", - сообщает центр.
При этом отмечается, что "в стране не формируются реестры по факту снятия наличных".
Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение информации о якобы создании государством базы лиц, снимающих наличные денежные средств через банковские терминалы (банкоматы). Данная информация является манипулятивной и не соответствует действительности", - уточнили в центре.
20.01.2026, 11:33 13686
Как предпринимателям выбрать налоговый режим
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов до трех. Комитет государственных доходов Минфина РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения.
По данным правительства, новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.
В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима. Первый - специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Второй - специальный налоговый режим для самозанятых. Третий - специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств", - отметил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.
Что нужно знать предпринимателям:
СНР на основе упрощенной декларации
Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.
Подать уведомление можно через:
кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе "Подать документы" - "Уведомление о применяемом режиме налогообложения");
специальное мобильное приложение "E-Salyq Business" ("сервис" - "смена налогового режима ИП");
УГД по месту нахождения на бумажном носителе;
приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе "госуслуги" - "изменение реквизитов и налогового режима ИП").
Переход на режим для самозанятых
С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.
Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно.
Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима. При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении "e-Salyq Business".
Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)
Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.
Как отметили в правительстве, в рамках нового Налогового кодекса осуществляется переход к сервисной модели оказания государственных услуг. Она предполагает отказ от избыточных административных мер и фокус на удобстве, цифровизации и сопровождении предпринимателей.
Сервисная модель оказания государственных услуг - это современный подход к взаимодействию государства с гражданами и бизнесом, ориентированный на удобство, качество и доступность услуг", - пояснил руководитель управления государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК Думан Кансеитов.
Основная цель модели - переход от административного к клиентоориентированному формату, при котором услугополучатель находится в центре внимания.
Какие изменения предусмотрены новым Налоговым кодексом
• Автоматическое формирование нулевой отчетности
Если налогоплательщик не представил налоговую отчетность в установленный срок, система автоматически сформирует нулевую отчетность. Это позволит избежать выставления уведомлений за непредставление отчетности, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", тем самым снижая карательные меры для бизнеса.
При выявлении оборотов со стороны органов государственных доходов применяются нормы административной ответственности. В то же время при самостоятельном выявлении налогоплательщиком незаявленных доходов и представлении дополнительной налоговой отчетности меры ответственности не применяются.
• Сокращение форм налоговой отчетности
Количество форм налоговой отчетности сокращено более чем на 30% - с 41 до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.
• Внедрение сервисных групп налоговых органов
Приказом министра финансов утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.
Сервисная группа - это выездная группа должностных лиц налоговых органов, оказывающая государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц.
Поддержка оказывается следующим категориям налогоплательщиков:
- лица с инвалидностью первой или второй группы;
- лица с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;
- престарелые лица старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе;
- физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.
Подача заявки на приезд сервисной группы осуществляется через Единый контакт-центр по номеру 1414.
Какую помощь получит бизнес в рамках сервисной модели
КГД внедряет модель мягкого сопровождения бизнеса - от момента регистрации налогоплательщика до завершения его деятельности. Подход основан на человекоцентричности и предусматривает:
- упрощенную налоговую регистрацию через мобильные приложения;
- предзаполнение и автоматическое декларирование;
- оплату налогов в один клик;
- передачу части услуг в госкорпорацию "Правительство для граждан" и финансовый сектор;
- электронные сервисы информирования налогоплательщиков, включая мобильные приложения банков второго уровня;
- повышение налоговой и таможенной грамотности молодежи;
- расширение открытых API-сервисов.
В рамках этих мероприятий разработан функционал предварительного анкетирования будущих предпринимателей в виде "Калькулятора". Этот онлайн-инструмент позволяет получить рекомендации на основе введенных параметров и помогает определить оптимальную организационно-правовую форму бизнеса, режим налогообложения, перечень отчетности, сроки ее представления и уплаты налогов, а также способы регистрации и исполнения налоговых и таможенных обязательств.
По итогам анкетирования налогоплательщику формируется Памятка с конкретным перечнем отчетности, сроками ее представления и уплаты, налоговыми ставками, информацией по использованию ККМ, приостановлению и прекращению деятельности.
Сервис планируется реализовать в Кабинете налогоплательщика ИСНА, на портале КГД и в системе "Единый личный кабинет" с возможностью тиражирования через API на различных интернет-платформах, включая мобильные приложения банков.
Кроме того, в этом году в кабинете налогоплательщика ИСНА планируется создание единого цифрового сервиса, обеспечивающего сопровождение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на всех этапах жизненного цикла - от регистрации до прекращения деятельности. Система будет не только принимать отчетность и контролировать исполнение обязательств, но и предоставлять персонализированные подсказки, уведомления и предзаполненные формы.
Сотрудничество с банками второго уровня
Комитет государственных доходов активно использует возможности банковских экосистем, имеющих больше точек контакта с налогоплательщиками. На платформах банков второго уровня создается прототип мобильного Кабинета налогоплательщика, обеспечивающего доступ к востребованным электронным сервисам и государственным услугам без применения мер фискального контроля.
В результате интеграции сервисов КГД с банковскими экосистемами уже реализовано более 20 услуг - от подачи налоговой отчетности до получения уведомлений о задолженности. Ведется работа по созданию мобильного кабинета налогоплательщика на банковских платформах, а также по интеграции контрольно-кассовых машин с POS-терминалами банков, что позволит бизнесу сопровождать весь жизненный цикл без избыточного контроля.
16.01.2026, 11:44 33251
Портфель кредитов микрофинансовых организаций РК составил 1,5 трлн тенге
"Токсичные" микрокредиты в отдельных МФО продолжают концентрироваться
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Портфель кредитов микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец октября 2025 года составил 1,5 трлн тг, увеличившись за месяц всего на 0,3%. В годовом выражении наблюдался рост на 0,9%, однако этот показатель частично объясняется переходом двух крупных МФО в банковскую систему летом прошлого года, сообщают аналитики finprom.kz.
Существенный объем микрокредитов традиционно пришелся на физических лиц: 1,3 трлн тг - на 3,6% больше, чем годом ранее, однако за месяц рост составил лишь 0,2%. Их доля в портфеле за год выросла с 83,7% до 85,9%. На фоне укрепления розничного сегмента портфель микрокредитов индивидуальных предпринимателей за год сократился на треть, до 123 млрд тг, тогда как за месяц наблюдался незначительный рост на 0,3%. Микрокредиты юридическим лицам, напротив, показали заметный рост: за год - на 65%, до 72,2 млрд тг, за месяц - на 3,7%, однако их доля в портфеле осталась небольшой. В целом структура рынка постепенно смещается в сторону физлиц, тогда как корпоративный сегмент сохраняет ограниченное влияние.
Объем микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней на конец октября 2025 года составил 92,9 млрд тг. За месяц он сократился на 5%, а за год - на 27,3%. В результате доля "токсичных" микрокредитов уменьшилась с 8,6% до 6,2% от всего портфеля. Сокращение объема проблемной задолженности было обеспечено преимущественно за счет физических лиц: общая сумма их просроченных микрокредитов уменьшилась сразу на 30,4%, до 82,5 млрд тг, а доля - с 9,6% до 6,4%.
При этом ситуация в корпоративном сегменте и у индивидуальных предпринимателей развивалась разнонаправленно. Сумма "токсичных" микрокредитов юрлиц за год выросла на 6,1%, до 2,3 млрд тг, однако их доля в портфеле уменьшилась с 4,9% до 3,1% за счет опережающего роста объемов выдачи. У индивидуальных предпринимателей, напротив, ухудшение качества портфеля оказалось наиболее выраженным: объем проблемных микрокредитов увеличился на 14%, до 8,1 млрд тг, а их доля выросла с 3,9% до 6,6%, что впервые сделало сегмент ИП самым проблемным в структуре микрокредитов МФО РК.
На конец сентября 2025 года в Казахстане работали 214 МФО, при этом у 13 из них доля микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней превышала 20% от кредитного портфеля.
Несмотря на общее улучшение качества микрокредитного портфеля по рынку, данные по отдельным МФО РК свидетельствуют о сохраняющейся концентрации крайне высоких кредитных рисков. Наличие компаний с почти полностью проблемным портфелем, включая относительно крупных игроков, указывает на структурные дисбалансы внутри сектора. Это говорит о том, что снижение "токсичности" в среднем по рынку во многом носит статистический характер и не исключает локальных очагов нестабильности, которые при ухудшении экономической ситуации могут быстро трансформироваться в системный риск для всего сегмента микрокредитования", - отмечают аналитики.
15.01.2026, 10:28 44171
Фонд "Самрук-Казына" в 2025 году направил на поддержку казахстанского бизнеса 2,2 трлн тенге
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем договоров фонда "Самрук-Казына" с отечественными компаниями превысил 1,1 трлн тенге. В 2025 году этот показатель вырос в два раза - почти до 2,2 трлн тенге, сообщили в пресс-службе фонда.
Фонд системно поддерживает отечественный бизнес и наращивает закупки внутри страны. Сегодня в правилах закупок "Самрук-Казына" действует более 16 мер поддержки казахстанских компаний, включая уникальные решения для регулируемых закупок. Отдельный акцент - на импортозамещение и запуск новых производств. Фонд заключает долгосрочные офтейк-контракты сроком до 20 лет и дает бизнесу стабильность и уверенность в спросе. В 2024 году было заключено 367 контрактов на 191 млрд тенге, а по итогам 2025 года их объем увеличился до 257,5 млрд тенге", - проинформировали в фонде.
Отмечается, что все закупки фонда проводятся через веб-портал закупок. Процедуры полностью автоматизированы и прозрачны.
Напомним, с 1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс. Для поддержки малого бизнеса принята единая программа "Іскер аймақ".
14.01.2026, 09:25 54441
В Казахстане порядка $500 млн выделят на геологоразведку
Фото: Depositphotos
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году правительство Казахстана приступает к новому этапу исследования недр в более детальном масштабе. На эти цели в ближайшие три года будет направлено 240 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.
С учетом поставленной задачи в прошлом году было разработано 20 проектов на проведение геологической съемки масштаба 1:50.000 на общей площади 100 тыс. квадратных километров с последующим ежегодным охватом по 30 тыс. квадратных километров наиболее перспективных участков. Для сравнения - прежний масштаб картирования, разработанный в советское время, составлял 1:200.000. В ближайшие три года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн. Для сравнения: за последние 15 лет было вложено $469 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ. При формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов.
Кроме того, планируется проведение сейсморазведочных работ в малоизученных нефтегазоперспективных бассейнах - Северо-Торгайском, Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском. Также в планах - модернизация лабораторно-аналитической базы и цифровизация геологических данных.
Переход к геологическому изучению недр в данном масштабе позволит существенно повысить точность геологических прогнозов, что соответствует международной практике стран Европейского союза, Канады, Австралии, Китая. Детальное региональное картирование является базовой основой для выявления перспективных территорий, снижения геологических и инвестиционных рисков и последующего привлечения частных инвестиций в геологоразведку и добычу полезных ископаемых.
10.01.2026, 18:05 87151
В Казахстане с начала года 66 тысяч самозанятых легализовали деятельность
Фото: Depositphotos
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - За первые 10 дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК.
Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур. Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года. Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда", - отметили в КГД.
Режим предназначен для тех, кто:
- не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;
- не использует наемных работников;
- занимается разрешенными видами деятельности;
- получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году - около 1,3 млн тенге).
Основные преимущества режима "самозанятые":
- не обязаны регистрироваться как ИП;
- не платят подоходный налог (ставка ИПН - 0%);
- уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% - ОПВ, 1% - ОПВР, 1% - социальные отчисления, 1% - ОСМС;
- освобождены от сдачи налоговой отчетности;
- работают через мобильное приложение e-Salyq Business, где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически рассчитываются социальные платежи;
- при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.
По данным КГД, датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении. Подавать уведомление о применении режима не требуется.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.
09.01.2026, 12:27 101041
Пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождены от ИПН
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года, согласно вступившему в силу новому Налоговому кодексу, доходы в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ освобождены от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Как было
Ранее все пенсионные выплаты, в том числе ЕПВ из ЕНПФ относились к доходу, который облагался ИПН по ставке 10% у источника выплаты. Пенсионные взносы перечислялись на индивидуальные пенсионные счета до налогообложения, ИПН удерживался при выплатах. При этом учитывались суммы корректировки и налоговых вычетов.
При использовании единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение также предусматривалось удержание ИПН. При этом существовало два способа его удержания на выбор получателя: сразу при получении ЕПВ или с отсрочкой до выплат по графику.
Как с 1 января 2026 года
ИПН не удерживается со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов.
При этом лица, относящиеся к социально уязвимым группам, имеют право на применение налоговых вычетов в пределах 882-кратного размера месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года к налогооблагаемому доходу в виде единовременных пенсионных выплат. Это лица с инвалидностью первой, второй или третьей групп, один из родителей или опекунов детей с инвалидностью, один из усыновителей (удочерителей), приемных родителей детей-сирот, ветераны боевых событий и другие категории. Полный перечень лиц - в 404 статье Налогового кодекса РК. Если получатели, относящиеся к данной категории, при использовании ЕПВ оплатили ИПН сразу, они могут обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими документами в ЕНПФ для применения перерасчета и возмещения ИПН согласно новому Налоговому кодексу в течение трех лет с даты получения ЕПВ.
Что еще изменится
Также изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранилась норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
Ранее ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на 2026 год.
09.01.2026, 09:18 99216
Казахстанцы стали массово использовать пенсионные на лучевую терапию
Фото: Depositphotos
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре 2025 года было исполнено 7154 заявления на единовременные пенсионные выплаты с целью оплаты радиохирургических методов лечения. Речь идет о формах лучевой терапии - таких методах, как гамма-нож и кибернож (с их помощью, к примеру, оперируют больных с опухолями). Общая сумма исполненных заявлений составила около 5,6 млрд тенге, сообщает аналитический канал Первого кредитного бюро Data Hub.
Показатели за один месяц оказались несравнимо более высокими, чем результаты за все время действия программы изъятий: к 1 декабря общий накопленный итог по этой категории выплат составлял всего 507 исполненных заявлений на 548 млн тенге. Причем активизация, хотя и не такая резкая, постепенно началась еще в ноябре: тогда было исполнено 236 заявлений на 204 млн, тогда как ранее в 2025 году среднемесячные значения обоих показателей не доходили и до отметки 10", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой всплеск по конкретной категории изъятий на медицинские цели уже не первый за последние месяцы. Напомним, что череда аномалий последовала за запретом единовременных выплат на стоматологические услуги, которые раньше традиционно составляли основной массив использования пенсионных на лечение. Этот запрет был введен в сентябре в связи с многочисленными случаями фальсификаций.
После прекращения "стоматологических" выплат казахстанцы стали активно изымать пенсионные средства с целью оплаты услуг офтальмологов. Вскоре обнаружилось, что и по этой категории идет подозрительная активность, и в самом начале декабря прием заявок на лечение глазных заболеваний тоже остановили.
Ноябрь отметился всплеском по еще одной категории - пластическим операциям. Это направление тоже уже притормозили, примерно с середины декабря.
По данным Data Hub, в итоге в перечне возможных оснований для выплат на лечение сейчас остались только весьма специфические категории, связанные с серьезными медицинскими проблемами. Помимо радиохирургии речь идет также о лечении орфанных заболеваний, радионуклидной и радиойодтерапии, протонной терапии. Нужно сказать, что определенный рост изъятий в декабре уже идет и по ним, хотя о тысячах и даже сотнях заявлений речи пока не идет.
