24.02.2026, 09:37 5871
Сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана
Фото: Depositphotos
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Органы госдоходов не смогли собрать миллиарды НДС в первый месяц 2026 года - план по сбору НДС в январе исполнен лишь на 80,2%, сообщает "Курсив".
Министерство финансов опубликовало отчет об исполнении республиканского бюджета на 1 февраля. Согласно документу, налоговые поступления составили 941,8 млрд тенге при плане в 851,3 млрд (+10,6%). Корпоративный подоходный налог (КПН) принес в казну 436,4 млрд тенге (+4,2% к плану, 418,7 млрд), а вот налог на добавленную стоимость (НДС) - всего 249,9 млрд тенге (-19,8% от прогноза в 311,8 млрд).
Неналоговые поступления сформировались на уровне 23 млрд тенге (+2,5% к плану). Трансферты из Национального фонда оказались ниже планируемых - 230 млрд вместо 400 млрд тенге. В итоге доходы бюджета фактически составили 1,27 трлн тенге при плане в 1,34 трлн (-5,8%).
При этом затраты бюджета также отстают от плана на 17,1% - до 1,33 трлн тенге. Благодаря этому дефицит бюджета оказался ниже ожидаемого - 60,5 млрд тенге против 260 млрд тенге. Ненефтяной дефицит (без учета нефтяных доходов) составил 315,2 млрд тенге (ожидалось 666 млрд тенге). Поступление займов также сократилось с 666 до 313 млрд тенге.
Исполнение республиканского бюджета отражает традиционно сдержанный старт года: доходы в целом близки к плану, налоговые поступления демонстрируют перевыполнение, а расходы еще не вышли на проектную мощность. Дефицит остается умеренным и соответствует сезонной динамике. Однако структурные риски уже просматриваются. Недоисполнение по НДС на фоне крайне амбициозного годового плана создает повышенные ожидания по администрированию и экономической активности. Таким образом, текущая картина - это не индикатор устойчивости, а лишь начальная точка фискального цикла", - прокомментировал экономист Руслан Султанов.
По его словам, реальная оценка сбалансированности бюджета станет возможной после разгона расходов во втором и третьем кварталах, когда станет ясно, способна ли доходная база поддержать заявленные параметры.
Как сообщалось ранее, по оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.
19.02.2026, 11:29 27616
КГД напомнил предпринимателям о необходимости выбора налогового режима до 28 февраля
Тех, кто до 1 марта не выберет режим, автоматически переведут на общеустановленный режим
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для выбора специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации необходимо подать уведомление по 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК.
Заявление можно подать через:
- приложение e-Salyq Business,
- приложение банков (Kaspi, Halyk Bank, БЦК),
- кабинет налогоплательщика,
- на бумаге в УГД по месту регистрации.
Если до этого времени не выбрать режим "упрощенная декларация", то налогоплательщика автоматически переведут на общеустановленный режим начиная с 1 января", - пояснили в КГД.
18.02.2026, 09:58 34246
Средний размер пенсии в Казахстане составляет порядка 157 тыс. тенге
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 395 млрд тенге
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 395,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 131,3 млрд тенге, солидарной пенсии - 263,9 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2026 года численность пенсионеров составляет 2 млн 538 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 103 931 тенге, базовой пенсии - 53 912 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
16.02.2026, 09:48 44416
Минфин утвердил правила списания пени и штрафов предпринимателям
Фото: Depositphotos
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан приняло приказ "Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов".
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года", - говорится в документе.
Правила определяют порядок списания субъектам микро- и малого предпринимательства следующих сумм:
1) пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, за период с 1 января 2026 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;
2) штрафа, наложенного органами государственных доходов за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП), числящегося по состоянию на 1 января 2026 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;
3) пеней и штрафов, в случае исполнения до 1 апреля 2026 года налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 января 2026 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
4) штрафа, наложенного органами государственных доходов в соответствии с КоАП, за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, и числящегося в лицевом счете налогоплательщика.
Обязательным условием списания сумм пени и штрафов, предусмотренных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, является полная уплата в период с 1 января по 31 марта 2026 года субъектами микро- и малого предпринимательства суммы недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, установленным Налоговым кодексом Республики Казахстан, числящейся по состоянию на 1 января 2026 года.
Отмечается, что положения правил распространяются на субъекты микро- и малого предпринимательства, относящиеся к таковым по состоянию на 1 января 2026 года.
Списание сумм осуществляется по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений органов государственных доходов о наложении административных взысканий, произведенной комиссией по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов.
Инвентаризация лицевых счетов производится Комиссией со дня ее создания по 31 марта 2026 года и предусматривает отбор налогоплательщиков, уплативших в полном объеме сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 января 2026 года, в том числе путем проведения зачетов в порядке, определенном статьей 122 Налогового кодекса, у которых на указанную дату в лицевом счете числилась задолженность по пени и (или) штрафу по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка, а также налогоплательщиков, не исполнивших постановления о наложении административного взыскания по части пятой статьи 275 КоАП за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года", - уточняется в правилах.
Не подлежат списанию суммы:
- пени, образованных по налоговым обязательствам физического лица, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики;
- штрафа, наложенного органами государственных доходов на физических лиц по нарушениям налогового законодательства, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
13.02.2026, 12:05 56531
90 тысяч ИП перешли в режим самозанятости
Фото: Depositphotos
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Около 90 тысяч индивидуальных предпринимателей прекратили деятельность и перешли в статус самозанятых. При этом открыто 44 тысячи новых ИП. Об этом сообщил руководитель управления государственных услуг департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Думан Кансеитов в эфире радио Jibek Joly.
По его данным, на сегодняшний день в статусе самозанятых зарегистрировались более 225 тысяч человек, из которых порядка 180 тысяч - новые налогоплательщики.
Это самый простой режим. Гражданин регистрируется в приложении, выбирает вид деятельности, пробивает чек и уплачивает 4% социальных платежей. Налог с дохода не взимается. Таким образом, люди могут легально оказывать услуги без регистрации ИП", - цитирует Думана Кансеитова Kazinform.
Ранее "31 канал" сообщал, что с изменениями в Налоговом кодексе заметно увеличились затраты работодателей. Теперь предприниматель платит до 42% дополнительных отчислений с зарплаты сотрудников. В связи с этим некоторые работодатели стали переводить сотрудников в разряд самозанятых.
Напомним, на расширенном заседании правительства президент РК высказался о налоговой реформе. Он сообщил, что, по данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.
Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес. Считаю, что значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании. Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", - заявил Токаев.
04.02.2026, 17:36 96261
Курс доллара опустился ниже отметки в 500 тенге на KASE
Фото: pexels.com
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился ниже отметки в 500 тенге за доллар, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 4 февраля средневзвешенный курс доллара составил 498,46 тенге. Между тем средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге.
Согласно данным сайта kurs.kz, курс продажи американской валюты в обменниках Алматы к настоящему времени колеблется в пределах 499-503 тенге за доллар. Курс покупки - 496-499 тенге за доллар.
Ранее глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал возможность роста курса доллара до 1500 тенге.
04.02.2026, 14:07 98756
С какой суммы налоговой задолженности могут заблокировать счета в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД Кайсар Арын рассказал, с какой суммы задолженности будут блокироваться счета казахстанцев в 2026 году.
Так как дифференцированный подход мы применили, в случае превышения налоговой задолженности в 20 МРП начисляется пеня, направляется уведомление, потом по сроку направляется - приостановление расходных операций по банковским счетам, а также по кассе и инкассовым распоряжениям", - сказал Кайсар Арын.
По его словам, до 45 МРП меры воздействия ограничиваются этими способами и мерами взыскания.
А когда задолженность превышает 45 МРП, озвученные меры остаются. В последующем отработка будет дебиторской задолженности, составление акта описи имущества, реализация и выпуск акций, вплоть до признания налогоплательщика в случае непогашения банкротом по решению суда", - сообщил он.
Напомним, размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане с 1 января 2026 года составляет 4325 тенге.
04.02.2026, 13:04 99826
Антифрод-центр Нацбанка заблокировал транзакции с признаками мошенничества на 2,8 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 января 2026 года антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Благодаря работе антифрод-центра своевременно заблокировано 2,8 млрд тенге, более полумиллиарда тенге возвращено гражданам, пострадавшим от действий мошенников", - проинформировал финрегулятор.
Отмечается, что в 2025 году Национальный банк провел масштабную работу по расширению функционала и повышению эффективности работы антифрод-центра.
Принят пакет законодательных поправок, который предусматривает:
- упрощение процедуры возврата пострадавшим заблокированных денег;
- интеграцию антифрод-центра с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) и базами операторов связи для выявления номеров, участвующих в мошенничестве, а также требования по их блокировке;
- расширение функционала антифрод-центра за счет подключения дополнительных баз данных для противодействия иным противоправным операциям (в сфере наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и других);
- возможность получения ограниченного перечня финансовых услуг лицами, включенными в базы данных антифрод-центра (доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам в рамках выплаты пенсий, стипендий, пособий и зарплаты).
В августе 2025 года Национальный Банк и Генеральная прокуратура завершили первый этап интеграции антифрод-центра с информационной системой "Единый реестр досудебного расследования" (Единый реестр). Это упростило процедуру регистрации и документирования правонарушений, усилило надзор Генеральной прокуратуры за неправомерными операциями, а также ускорило реагирование на инциденты. Также ведется работа по интеграции с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития", - говорится в сообщении.
В рамках нового закона о банках и сопутствующего закона приняты поправки, направленные на усиление борьбы с мошенничеством на финансовом рынке и защиту прав потребителей финансовых услуг.
В частности, расширен круг участников антифрод-центра - включены кредитные бюро. Для них установлена обязанность оперативно передавать в антифрод-центр информацию о случаях, когда физическое лицо в течение одного часа подает заявления на получение потребительского банковского займа или микрокредита в две или более финорганизации.
Кроме того, введена ответственность финансовых и платежных организаций с обязанностью возмещения денег потерпевшим в случаях, если платеж или перевод был осуществлен:
- в пользу бенефициара, который на момент осуществления платежа или перевода денег находился в базе данных антифрод-центра;
- с нарушением требований по идентификации отправителя денег при наличии вступившего в законную силу судебного акта по факту мошенничества.
По данным Нацбанка, в рамках пилотных проектов будут использованы инструменты искусственного интеллекта для поведенческого анализа и прогнозирования мошеннических угроз.
27.01.2026, 19:23 137136
В аэропорту Алматы выявили незаконную выплату дивидендов на 6,8 млрд тенге
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе профилактического контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выявил нарушение в финансовой деятельности Международного аэропорта Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверкой установлены факты незаконной выплаты дивидендов на сумму 6,8 млрд тенге юридическому лицу, которое не имело статуса акционера, тем самым повлияло на финансовую стабильность стратегического объекта, потенциально снижая его активы и возможности для развития", - проинформировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства.
