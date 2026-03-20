Парогазовую установку мощностью 160 МВт построят Актау

Рассказать друзьям

Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем экспорта предприятий, получивших содействие холдинга "Байтерек", в 2025 достиг 1,9 трлн тенге, что вдвое превышает показатель 2024 года, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.





В ходе заседания совета директоров АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" председатель правления Рустам Карагойшин заявил, что в 2025 году объем финансирования несырьевых отраслей экономики через дочерние организации составил 8 трлн тенге, что на 96% выше уровня предыдущего года. Кроме того, поддержка на сумму 7,1 трлн тенге была направлена порядка 75 тысяч компаний и организаций.





Внимание уделено поддержке агропромышленного комплекса. В 2025 году финансирование АПК составило 1,4 трлн тенге, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом. При содействии холдинга приобретено свыше 11,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. В результате деятельности холдинга создано более 10 тысяч новых рабочих мест", - заявили в правительстве.





Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего наращивания поддержки реального сектора экономики, развития несырьевых направлений и обеспечения максимальной отдачи от инструментов холдинга. По итогам заседания также утверждены консолидированный отчет по рискам за IV квартал 2025 года, результаты исполнения плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и результаты оценки деятельности совета директоров за 2025 год.





Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщил, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана составил $306 млрд.





Как отметил глава государства, это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона. Благодаря этому в нынешнем году РК вошла в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП страны достигнет 320 млрд долларов.