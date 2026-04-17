16.04.2026, 20:28
Казахстан наращивает экспорт экологически чистого продовольствия в КНР: мед и зерно бьют рекорды
Аграрный сектор Казахстана и Китая демонстрирует высокую взаимодополняемость, при этом особый акцент делается на поставках экологически чистой продукции из РК, которая пользуется повышенным спросом у китайских потребителей, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Через "зеленый коридор" Синьцзяна в Китай сегодня активно поставляются казахстанская пшеница, ячмень, семена льна и подсолнечное масло. Мы видим огромный потенциал в экспорте готовой продукции, такой как натуральный мед и свежие фрукты", - резюмировал спикер.
По его словам, в обратном направлении налажен стабильный экспорт китайских орехов, сухофруктов и томатной пасты, что формирует сбалансированный и качественный товарообмен.
Ключевым фактором роста аграрного экспорта стало упрощение фитосанитарного контроля и создание лабораторий на границе, которые признают сертификаты обеих стран. Казахстанская пшеница и мука ценятся в Китае за высокое содержание клейковины и отсутствие ГМО, что позволяет позиционировать их в премиальном сегменте. В свою очередь казахстанский мед из Восточного Казахстана и Алматинской области стал настоящим брендом в крупных городах КНР.
Эксперты подчеркивают, что развитие агрологистики на Хоргосе позволяет фермерам сокращать путь до прилавка. Создание "умных" складов и холодильных терминалов обеспечивает сохранность продукции, что особенно важно для скоропортящихся товаров. Участники встречи отметили, что такая "продовольственная связка" не только выгодна бизнесу, но и напрямую влияет на продовольственную безопасность и стабильность цен в регионе.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали об агропромышленном взаимодействии, в частности, было особо отмечено успешное создание экологически чистых производственных цепочек.
17.04.2026, 11:28 4421
Автопутешествия из Китая в Центральную Азию стали новым драйвером трансграничного туризма
Упрощение визового режима и масштабное развитие приграничного сервиса вызвали взрывной рост популярности трансграничных автомобильных туров по маршрутам Великого шелкового пути, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Благодаря Синьцзяну самостоятельные автопутешествия в Центральную Азию становятся новым модным трендом среди китайских туристов. При этом древний город Кашгар, руины города Цзяохэ и другие достопримечательности становятся окнами взаимного познания цивилизаций", - отметил спикер.
По его словам, вследствие упрощения визового режима большой популярностью стали пользоваться трансграничные туристические маршруты, позволяющие путешественникам вторично пройти по Великому шелковому пути.
Популярность автотуризма поддерживается созданием сети современных кемпингов, сервисных центров и зон отдыха вдоль основных магистралей СУАР. Благодаря действующему безвизовому режиму поездки через границу стали массовым явлением: путешественники ценят возможность увидеть уникальное сочетание древней архитектуры и футуристических городов. Особое внимание уделяется развитию трансграничных маршрутов, которые объединяют природные достопримечательности Казахстана и культурные объекты Китая в единые туристические пакеты, способствуя реальному "сближению сердец".
Участники медиасалона подчеркнули, что туризм становится важнейшим инструментом гуманитарной интеграции. Ожидается, что в 2026 году поток автотуристов через пункты пропуска Хоргос и Алашанькоу обновит исторические максимумы, что даст дополнительный стимул для развития малого и среднего бизнеса в приграничных районах обеих сторон.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о новых трендах в сфере туризма, в частности было особо отмечено стратегическое значение культурной интеграции.
16.04.2026, 14:31 19591
Россия впервые установила национальный павильон в рамках CICPE
Фото: Синьхуа
Россия впервые установила национальный павильон на шестом Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров, которое проходит с 13 по 18 апреля в городе Хайкоу провинции Хайнань, сообщает "Синьхуа".
В рамках национального павильона 14 российских компаний представили свои уникальные потребительские товары, включая продукты питания, товары для здоровья, лечебную и уходовую косметику, ювелирные изделия и предметы искусства.
Генеральный представитель Российского экспортного центра в КНР Евгений Бажов заявил, что российская сторона впервые открыла национальный павильон на CICPE, чтобы системно представить национальный бренд "Сделано в России", способствовать выходу на китайский рынок кластеров высококачественных российских потребительских товаров и точно соответствовать тенденции повышения потребительского спроса в Китае.
Евгений Бажов отметил, что Китай обладает крупнейшим и самым динамичным потребительским рынком в мире. Российские предприятия имеют уникальные преимущества в области природных ресурсов, научно-исследовательского потенциала и высокой ценовой доступности своей продукции, что в полной мере соответствует китайскому рынку.
Стоит отметить, что 6-е CICPE является первой организованной подобной выставкой после запуска режима независимых таможенных операций в декабре прошлого года на всей территории Хайнаньского порта свободной торговли.
На текущей выставке российские компании-участницы единодушно отметили высокую эффективность и бесперебойность таможенного оформления ввозимых экспонатов, точность и результативность деловых контактов на месте, а также значительное повышение узнаваемости бренда "Сделано в России" благодаря общему имиджу национального павильона России.
По словам Евгения Бажова, после запуска режима независимых таможенных операций на всей территории Хайнаньского ПСТ на острове были приняты некоторые политические меры, содействующие созданию институциональной среды с низкими барьерами входа и высокой эффективностью для иностранных предприятий, что позволило снизить издержки при выходе на китайский рынок и сократить логистические циклы.
14.04.2026, 23:58 38846
Опубликован план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии
Фото: Жэньминь жибао/ Го Пэнцзе
Автономный район Внутренняя Монголия обладает стратегически важным географическим положением. Расположенная на севере Китая, эта территория связывает три ключевых макрорегиона страны - Северо-Восток, Север и Северо-Запад, граничит с восемью административными единицами провинциального уровня и обеспечивает сухопутный выход на рынки Европы и Азии.
Недавно Государственный совет КНР утвердил и опубликовал генеральный план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии. С ее появлением общее число ЗСТ в Китае достигло 23, что способствует дальнейшему совершенствованию их национальной сети и расширению открытости страны.
Помощник министра коммерции КНР Юань Сяомин пояснил, что генеральный план направлен на полную реализацию географического преимущества ЗСТ Внутренней Монголии и эффективное использование как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов.
По его словам, в документе определены семь приоритетных направлений, включая создание значимых торговых узлов, повышение качества двустороннего инвестиционного сотрудничества, углубление внутренней и внешней интеграции, а также содействие свободному перемещению факторов производства.
Кроме того, предложено 19 реформаторских и инновационных мер, среди которых - поддержка качественного роста товарной торговли и усиление функций международной логистики. Конечная цель - превратить ЗСТ в "пять центров", связывающих внутренние и внешние рынки и оказывающих влияние на прилегающие территории: центр обмена информацией, транспортно-логистический центр, центр распределения факторов производства и ресурсов, центр технологических инноваций в ключевых отраслях и центр промышленного сотрудничества.
ЗСТ во Внутренней Монголии призвана способствовать расширению северного коридора с целью наращивания международного товарооборота. В 2025 году объем грузоперевозок через сухопутные пункты пропуска Внутренней Монголии достиг 132 млн тонн, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим годом; третий год подряд этот показатель превышает 100 млн тонн.
Генеральный план предусматривает модернизацию пограничной инфраструктуры, совершенствование международных логистических услуг в сфере авиасообщения, почтовых отправлений и железнодорожных маршрутов Китай - Европа, а также создание новых интеллектуальных трансграничных транспортных коридоров с применением беспилотных технологий.
Формирование новой ЗСТ придаст мощный импульс повышению открытости экономики и укреплению внутреннего рынка региона. В 2025 году через Внутреннюю Монголию проследовало 9 557 грузовых поездов по маршруту Китай - Европа, что на 16,9% превышает показатель 2024 года. Таким образом, на долю региона приходится почти половина общенационального объема перевозок по данному направлению.
ЗСТ во Внутренней Монголии обладает значительным потенциалом для развития внутреннего рынка, перехода от транзитной экономики к экономике транспортного хаба и оптимизации промышленного производства.
Генеральный план предусматривает углубление реформ в области интеграции внутренней и внешней торговли, содействие развитию приграничных территорий и повышение уровня жизни национальных меньшинств, проживающих в приграничных районах.
Новая ЗСТ способствует согласованному региональному развитию и достижению взаимовыгодной связанности. В генеральном плане заложена поддержка ускоренного внедрения модели "железнодорожного экспресса" в рамках схемы "море - суша", включая налаживание совместного использования ресурсов между пунктом пропуска Маньчжурия и портами Далянь, Циньхуандао и другими, а также оптимизацию структуры логистических маршрутов.
ЗСТ Внутренней Монголии будет содействовать развитию трансграничного сотрудничества с соседними государствами в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и охрана окружающей среды, а также формированию трансграничных и межрегиональных производственно-сбытовых цепочек.
Эта ЗСТ осуществит институциональные инновации с учетом особенностей своего приграничного положения и укрепит обмен и сотрудничество со странами - участницами инициативы "Пояс и путь" в таких сферах, как развитие инфраструктуры, взаимное признание правил и стандартов, а также гуманитарные связи.
Тем самым она будет выполнять роль важной площадки и плацдарма - форпоста страны на пути к расширению открытости в северном направлении.
В 2025 году внешнеторговый оборот автономного района Внутренняя Монголия вырос на 6,4%, а объем приграничной торговли с участием местных жителей увеличился на 65,4% в годовом выражении. Все это свидетельствует о том, что Внутренняя Монголия обладает прочной базой для развития торговли в качестве открытого приграничного региона", - заявил глава управления коммерции автономного района Внутренней Монголии Ло Цин.
Он также отметил, что генеральный план определяет направления институциональных реформ в области качественного роста товарной торговли, повышения динамики сферы услуг и инновационного развития приграничной торговли с участием местных жителей.
Природные ресурсы Внутренней Монголии поистине значительны. Но как задействовать это ресурсное богатство для развития современной промышленности?
Объем производства зерна во Внутренней Монголии второй год подряд превышает 40 млн тонн; по производству говядины, баранины и молока регион занимает первое место в стране.
С целью максимально реализовать потенциал региона как "житницы", "мясного и молочного региона", а также сформировать важную национальную базу производства агропромышленной продукции генеральный план включает меры по развитию экологически ориентированного сельского хозяйства и животноводства, продвижению сертификации экологически чистых продуктов питания и привлечению высококачественных семенных и племенных ресурсов.
Внутренняя Монголия лидируетв стране по установленной мощности введенных в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики, производственным мощностям по добыче угля, суммарной установленной мощности генерации, объему передачи электроэнергии в другие регионы, а также по разведанным запасам 20 видов полезных ископаемых. Технически освоенный потенциал ветровой энергетики составляет около 57% от общенационального показателя, а ресурсы солнечной энергии - около 21%.
Генеральный план нацелен на совершенствование политики потребления и использования возобновляемой электроэнергии, развитие торговли сертификатами "зеленой" электроэнергии, модернизацию системы стандартов утилизации и переработки оборудования, а также другие меры, направленные на повышение конкурентоспособности энергетического сектора.
Вместе с тем Внутренняя Монголия активно развивает перспективные отрасли будущего. Являясь национальным узловым элементом интегрированной сети вычислительных ресурсов, в 2025 году регион занял первое место в стране как по суммарному объему вычислительных мощностей, так и по мощности интеллектуальных вычислений.
Генеральный план определяет задачи по созданию периферийных центров обработки данных, обучению и применению крупных моделей искусственного интеллекта, расширению сфер использования "зеленых" вычислительных мощностей, а также поддержке ЗСТ Внутренней Монголии в предоставлении быстрых и эффективных вычислительных услуг более широкому кругу потребителей.
Параллельно активно осваиваются новые ниши, в том числе биопроизводство. Производительные силы нового качества развиваются с учетом местной специфики: географическое преимущество трансформируется в преимущество открытости, а политические стимулы - в реальные факторы роста.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ло Шаньшань
14.04.2026, 20:24 40956
Экспорт китайских электромобилей в страны Центральной Азии вырос на 330%
Фото: Цзоу Хун / China Daily
В структуре китайского экспорта в регион произошла масштабная трансформация в пользу высокотехнологичной продукции, экспорт товаров "новой тройки" вырос на рекордные 330,2% по сравнению с прошлым годом, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Происходит качественный переход от традиционных товаров к продукции машиностроения и "новой тройке": электромобилям, литиевым аккумуляторам и солнечным батареям", - проинформировал спикер.
По его словам, в 2025 году экспорт товаров данной категории вырос на рекордные 330,2% по сравнению с прошлым годом.
Стремительный рост поставок высокотехнологичной продукции обусловлен не только глобальным энергетическим переходом, но и развитием соответствующей инфраструктуры в странах Центральной Азии. Ключевым хабом для распределения этих потоков стал Синьцзян, где благодаря оптимизации логистических маршрутов и внедрению упрощенных процедур таможенного оформления для "зеленого" транспорта сроки доставки электромобилей сократились в несколько раз. Это позволило китайским брендам оперативно занять пустующие ниши на рынке Казахстана и соседних государств, предлагая конкурентные решения в области чистой энергии.
Помимо готовой продукции, стороны активно обсуждают перспективы локализации сервисного обслуживания и производства комплектующих. Участники экспертных встреч подчеркивают, что масштабный экспорт литиевых аккумуляторов и солнечных панелей закладывает основу для реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики. Это не только способствует снижению углеродного следа в регионе, но и открывает возможности для интеграции промышленных секторов Казахстана и Китая в рамках создания новых высокотехнологичных кластеров.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованного Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о технологических трендах экспорта, в частности было особо отмечено ключевое значение технологического обмена в рамках инициативы Шелкового пути.
14.04.2026, 13:17 43551
Песчаные земли превращаются в плодородные поля: на окраине пустыни Такла-Макан появились "зеленые круги"
Фото: информационная компания Урумчи
11 апреля на базе проекта освоения земель площадью 4920 гектаров в 224-м полку города Куньюй Синьцзяна 533,3 гектара озимой пшеницы вошли в ключевую стадию роста. Среди бескрайних желтых песков особенно выделяются "концентрические круги" разных оттенков зеленого. На месте применяется технология кругового дождевания с точным управлением, что позволяет реализовать режим "частого полива малыми объемами и синхронного внесения воды и удобрений", экономя по сравнению с традиционным заливным орошением 187,5-281,25 кубометра воды на гектар, сообщает информационная компания "Урумчи".
На базе за счет культур, таких как овес, люцерна и озимая пшеница, сформирована экосистема взаимного содействия и сосуществования. В настоящее время имеется 25 круглых полей диаметром 800 метров, а сельскохозяйственный цикл в течение года организован последовательно. От непрерывных песчаных дюн к сплошной зелени - эффективное водосберегающее сельское хозяйство постепенно превращает пустыню в плодородные земли.
Город Куньюй расположен у северного подножия Куньлуньских гор, на южной окраине пустыни Такла-Макан. Название связано с выражением "Куньган производит прекрасный нефрит", это новый город военного освоения у подножия Куньлуня.
Перевод: Равиль Будуков
13.04.2026, 20:48 15696
Образовательные проекты "Лу Бань": подготовка технических кадров нового поколения для стран региона
Подготовка высококвалифицированных технических кадров и молодежные обмены становятся фундаментом для технологического сближения Китая и Центральной Азии; ключевую роль в этом процессе играют международные профессиональные центры, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
В Казахстане, Таджикистане и других странах региона уже сегодня эффективно работают "Мастерские Лу Баня". Эти высокотехнологичные образовательные площадки являются важным связующим звеном в гуманитарных обменах и способствуют качественному сближению наших народов", - сообщил спикер.
По его словам, развитие таких проектов помогает молодежи стран региона получать востребованные навыки и адаптироваться к требованиям современной цифровой экономики.
Проект "Мастерские Лу Баня" представляет собой уникальную модель профессионального образования, где акцент сделан на практическом обучении. В Казахстане, например, такие мастерские специализируются на автомобильном транспорте, интеллектуальных системах и робототехнике. Китайская сторона оснащает центры современными стендами, симуляторами и диагностическим оборудованием, что позволяет студентам осваивать работу с техникой "будущего" - от электромобилей до автоматизированных производственных линий. Это создает необходимый кадровый резерв для обслуживания транспортно-логистических коридоров и совместных промышленных предприятий.
Помимо технического обучения, гуманитарное сотрудничество активно развивается через платформы Молодежного лагеря ШОС и форумы медиа-сообществ, которые углубляют взаимное доверие. Участники медиасалона подчеркнули, что инвестиции в образование молодежи сегодня закладывают основу для долгосрочного технологического суверенитета и устойчивого развития всего Шелкового пути.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о социальных проектах, в частности, было особо отмечено стратегическое значение молодежных обменов для укрепления добрососедства.
12.04.2026, 20:52 15416
Услуги цифровой медицины КНР: Хоргос становится ключевым хабом трансграничного здравоохранения
Китай и страны Центральной Азии расширяют взаимодействие в социальной сфере, внедряя современные форматы медицинского обслуживания для жителей приграничных и отдаленных территорий; рекордный рост посещаемости МЦПС "Хоргос" подтверждает востребованность совместных гуманитарных проектов, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Сегодня услуги цифровой медицины КНР активно распространяются на отдаленные районы стран Центральной Азии. Это позволяет жителям получать необходимую помощь и консультации, используя возможности современных коммуникаций", - отметил спикер.
По его словам, по итогам 2025 года пассажиропоток через МЦПС "Хоргос" достиг рекордной отметки в 10 млн человек, что делает площадку центра идеальным местом для развития трансграничных социальных сервисов.
Развитие цифрового здравоохранения в регионе опирается на мощную технологическую базу Синьцзяна. Сегодня в регионе развернута сеть сверхмощных вычислительных центров, способных мгновенно обрабатывать огромные массивы данных. Такая техническая оснащенность позволяет бесперебойно работать облачным медицинским платформам, обеспечивая передачу тяжелых диагностических снимков и организацию видео-консилиумов между врачами Китая и Центральной Азии в режиме реального времени. Участники медиасалона подчеркнули, что создание такой цифровой клиники без границ делает качественную помощь доступной даже в самых удаленных населенных пунктах, формируя надежный социальный мост между народами.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам представили возможности трансграничной медицины, в частности, было особо отмечено стратегическое значение цифровых платформ для сохранения здоровья жителей региона.
11.04.2026, 20:54 13951
Проект ЖД Китай - Кыргызстан - Узбекистан создаст кратчайший путь в Западную Азию
Развитие транспортной взаимосвязанности в регионе выходит на новый уровень благодаря реализации масштабных инфраструктурных проектов; железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан (ККУ) откроет новый кратчайший сухопутный коридор для выхода на мировые рынки, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Продвижение проекта железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан откроет новый сухопутный коридор, который гармонично дополнит Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)", - отметил спикер.
По его словам, Ляньюньганская база логистического сотрудничества продолжит выполнять функции стратегического "выхода к морю" для государств Центральной Азии, обеспечивая бесшовную логистику на всем протяжении маршрута.
Реализация этого проекта позволит сократить путь из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы примерно на 900 километров, что эквивалентно экономии семи-восьми суток в пути. Новая магистраль не только разгрузит существующие транспортные узлы, но и превратит внутренние районы стран Центральной Азии в ключевые транзитные хабы. Эксперты подчеркивают, что такая диверсификация маршрутов значительно повышает устойчивость глобальных цепочек поставок и создает новые возможности для промышленной кооперации вдоль всей ж/д линии.
Кроме того, интеграция этого маршрута в общую логистическую сеть Синьцзяна позволит максимально эффективно использовать потенциал "сухих портов" и зон свободной торговли. Это создает фундамент для формирования полноценного экономического коридора, где транспортная составляющая дополняется созданием производственных и распределительных центров, что критически важно для устойчивого развития экономики всего региона.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о перспективах логистических маршрутов, в частности, было особо отмечено развитие транспортной инфраструктуры для укрепления связей в регионе.
