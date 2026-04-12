11.04.2026, 18:22
В столичном аэропорту частично закроют взлетно-посадочную полосу
Пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева частично закроют взлетно-посадочную полосу из-за плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.
В период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10.00 до 18.00 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ. Обращаем внимание, что пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме, без ограничений", - говорится в сообщении.
Для комфортного прохождения всех предполетных процедур и во избежание возможного скопления в зонах регистрации и досмотра в авиакомпании просят прибывать в аэропорт заранее:
• не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам;
• не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам.
Ранее сообщалось, что пропускная способность аэропортов Астаны и Алматы существенно увеличится.
11.04.2026, 16:20
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Иерусалим. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, передает корреспондент агентства.
Схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2026 году Пасху встретят 12 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
11.04.2026, 12:15
Личные данные студентов КазНУ вновь утекли в Сеть: прокуратура начала проверку
Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы начала проверка по факту распространения персональных и медицинских данных студентов КазНУ имени аль-Фараби, сообщает телеканал КТК.
В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение сохранности данных на предмет соблюдения ими закона РК", - заявили в прокуратуре мегаполиса.
В ректорате КазНУ имени аль-Фараби также прокомментировали ситуацию.
У нас служба ситуационного управления постоянно и круглосуточно мониторит все, что происходит, включая вызовы скорой помощи. Может быть, какие-то правонарушения среди студентов. И все это мы получаем в виде мониторинговой информации. Это закрытая информация - только для узкого круга людей, с тем чтобы мы могли оперативно и адекватно отреагировать на ту или иную ситуацию", - подчеркнул первый проректор КазНУ имени аль-Фараби Еркин Дуйсенов.
В администрации отметили, что доступ к данным студентов есть не только у сотрудников службы ситуационного управления, но и у врачей, которые оказывают медпомощь учащимся.
Напомним, КазНУ не впервые сталкиваются с утечкой информации. Два года назад в соцсети попали врачебные тайны студенток вуза. Как пояснил глава Миннауки, был некий список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - рассказал Саясат Нурбек.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
Нужно завести уголовное дело по этому факту, разобраться, кто это сделал, и, соответственно, если будет доказана вина самого государственного учебного заведения, то, естественно, должны быть приняты меры со стороны Министерства науки и высшего образования по руководящему составу данного университета. Это честь наших девочек. Такого вообще ни в коем случае допускать нельзя", - отметила сенатор.
По словам Булавкиной, меры должны быть приняты не только по отношению к медсестре.
Меры в любом случае будут приняты. Но не по отношению к медсестре, как к самой крайней, как у нас обычно это бывает. Должна быть этика в первую очередь. У каждого госслужащего есть этика поведения, определенные регламенты и нормативы. У каждого руководителя, несмотря на то частное это предприятие или государственное, тоже должна быть своя этика", - заявила депутат.
Говоря о ректоре университета Жансеите Туймебаеве, сенатор считает, что ему лучше сложить полномочия.
Чисто по-человечески, да, лучше ему уйти", - сказала она.
Позже на брифинге в правительстве министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек рассказал, что что часть сотрудников была уволена, а некоторые были привлечены к административной ответственности.
10.04.2026, 17:43
"Отвратительное лицемерие" - казахстанцы предложили убрать памятник спасению собаки из-за законопроекта об "эвтаназии" животных
Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы, обсуждая одобренный мажилисом резонансный законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает "эвтаназию"* бездомных собак, предложили убрать памятник спасению собаки, передает корреспондент агентства.
Неделю назад на весь мир прославились памятнику людям спасающим собачку, а сегодня мажилис одобрил закон убивающий десятки тысяч несчастных животных не по своей воле оказавшихся на улице", - пишет в Сети пользователь rinat_balgabaev.
Отвратительное лицемерие", - отметил lyudmilasim777.
А зачем памятник то ставили ? Потом эту собаку спасенную отвезли усыпить ?" - заявила photo_stavitskaya.
Я за снос памятника лицемерию", - написала top_zhir.
Моя мама работает за городом, она и ряд сотрудниц подкармливают этих брошенных собак около работы, что за бесчеловечность бросать таких собак на произвол судьбы? Что за ужас? Я не хочу и не буду своими налогами покрывать это насилие", - отметила zlata_yakovchuk.
Почему бы государству не дать возможность владельцам питомцев чипировать и стеризовать их бесплатно.?! Уже бы проблема с таким количеством бездомных животных была бы не такой глобальной. Выделять средства на эвтаназию значит могут, а на такое решение нет??!!!!" - подчеркнул пользователь deisy_leo_bostonterrier.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.
Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Напомним, сегодня мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
09.04.2026, 16:01
На развитие инфраструктуры побережья Алаколя выделят 10 млрд тенге
Семей. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На развитие инфраструктуры побережья Алаколя в Абайской области в 2026 году выделят 10 млрд тенге, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В рамках развития туристической отрасли региона до 2029 года планируется реализация 49 проектов. На развитие инфраструктуры побережья Алаколя в 2025 году выделено 1 млрд тенге, эти средства направлены на проведение берегоукрепительных работ, благоустройство и ремонт улиц. В 2026 году на эти цели предусмотрено 10 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.
Как пояснил аким области Берик Уали в ходе визита премьер-министра Олжаса Бектенова в регион, средства будут направлены на модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, а также внедрение цифровых решений, включая системы видеонаблюдения и обеспечение устойчивого мобильного интернет-покрытия.
В целях дальнейшего развития туристической зоны ведется работа по корректировке генерального плана, предусматривающая увеличение ее площади с 300 до 3 тыс. га и рост пропускной способности до 75 тыс. туристов в сутки. Завершить корректировку планируется к сентябрю текущего года. Также предусмотрены проекты по строительству линий электропередачи, систем водоснабжения и водоотведения, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры", - добавили в правительстве.
Напомним, в прошлом году Токаеву доложили об обновлении инфраструктуры побережья Алаколя.
09.04.2026, 15:28
В Алматинском зоопарке родились сразу три кенгуренка
Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском зоопарке родились сразу три кенгуренка у разных пар животных, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Два детеныша родились у серых кенгуру - у пар Лорд и Лара, а также Тик и Линда. Для Лары это уже шестой приплод, тогда как Линда впервые стала матерью. Еще один малыш появился у рыжих кенгуру Мартина и Марты - это самец", - заявили в пресс-службе.
По словам руководителя отдела "Хищные млекопитающие" Гаухар Сиргебаевой, рождение кенгурят проходит незаметно для наблюдателей.
Особенность кенгуру в том, что момент рождения практически невозможно увидеть. Детеныши появляются на свет очень маленькими - всего несколько сантиметров в длину. Сразу после рождения малыш самостоятельно перебирается в сумку матери, где закрепляется на соске и продолжает развиваться. О пополнении мы узнаем лишь тогда, когда кенгуренок подрастает и начинает выглядывать из сумки. Поэтому дата рождения определяется приблизительно", - пояснила она.
По информации пресс-службы, в настоящее время пол одного из малышей - детеныша рыжего кенгуру уже установлен. Пол двух серых кенгурят пока остается неизвестным.
Ранее в Алматинском зоопарке родились три амурских тигренка.
08.04.2026, 14:10
Умерщвление бездомных животных в Казахстане: мажилис одобрил законопроект
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", сообщает пресс-служба нижней палаты.
Предлагается ввести обязательную передачу отловленных животных в пункты временного содержания, чтобы исключить их повторный выпуск. Также исключается норма о вакцинации бродячих животных за счет государственного бюджета. Кроме того, предусматривается регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии в целях защиты здоровья населения и предотвращения распространения заболеваний. Эти функции закрепляются за местными исполнительными органами по отлову животных, полномочия которых расширяются", - говорится в сообщении.
Также документ предусматривает развитие системы учета домашних животных, включая обязательное введение чипирования, а также устанавливает требования к их разведению - только при наличии регистрации.
Отдельно закрепляется право общественного контроля - представители общественности смогут посещать приюты и пункты временного содержания животных. В ходе работы над законопроектом депутаты также внесли изменения в законы "О местном государственном управлении и самоуправлении" и "О ветеринарии". Поправки уточняют полномочия местных органов по регулированию численности животных, поддержке приютов и развитию социальной рекламы, направленной на передачу животных новым владельцам", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанцы запустили петицию против законопроекта по умерщвления (эвтаназии) бездомных животных.
Как подчеркивается в петиции, анализ законодательных поправок показал, что они основаны на искаженных, недостоверных и устаревших данных и противоречат международным стандартам, включая нормы Всемирной организации охраны здоровья животных.
Ранее планируемые меры по убийству бродячих животных прокомментировал глава Минэкологии.
07.04.2026, 19:28
Полиция Алматы проводит масштабные рейды против нарушителей ПДД и общественного порядка
Фото: Depositphotos
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводится масштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп - нарушения", направленное на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
За шесть дней полицейскими пресечено свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержаны 96 водителей, не имевших права управления, 14 - ранее лишенных водительских прав, а также 50 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения", - проинформировали в полиции.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
Также, как сообщили в ДП, в городе стартовала оперативно-профилактическая отработка "Закон и порядок: безопасность города", направленная на обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности в городской среде.
В рамках мероприятия сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия в местах массового пребывания граждан - на пешеходных улицах, в парках, на перекрестках и вблизи объектов общественного питания. Особое внимание уделяется выявлению фактов навязчивого поведения, попрошайничества, а также иных правонарушений, создающих дискомфорт для жителей и гостей мегаполиса.
В ходе отработки устанавливаются личности граждан, проверяется законность их пребывания на территории Республики Казахстан, а также дается правовая оценка действиям родителей несовершеннолетних. При выявлении нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством: правонарушители привлекаются к ответственности, несовершеннолетние направляются в специализированные учреждения, а иностранные граждане, при наличии оснований, выдворяются за пределы страны по решению суда", - говорится в сообщении.
Ранее в Алматы задержали подростков за агрессивное поведение в общественных местах.
07.04.2026, 16:43
Прокуратура Алматы отменила ограничения на госпитализацию детей без прививки
Ограничительные меры не учитывали детей с медицинскими противопоказаниями к прививкам
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы опротестовала ограничения на госпитализацию детей без прививки от кори, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве напомнили, что в феврале текущего года главный санврач города ввел ограничения в части плановой госпитализации детей.
Как пояснили в пресс-службе, документ предусматривал допуск детей на плановую госпитализацию только при наличии вакцинации против кори без учета детей с медицинскими противопоказаниями к прививкам.
Ущемляющий права детей правовой акт прокуратурой опротестован, постановление приведено в соответствие с требованиями законодательства", - рассказали в прокуратуре.
В феврале текущего года на фоне роста заболеваемости корью в Казахстане приняли решение не проводить плановую госпитализацию детей в случае отсутствия у них прививки от кори, а также отстранить их в образовательных учреждениях.
Напомним, летом 2025 года широкий общественный резонанс получила история с выселением воспитанников детского дома № 1 в микрорайоне Баганашыл в Алматы. Ключевой проблемой стало системное игнорирование прав самих детей.
Решение о переселении было принято на уровне акимата Алматинской области: 9 июля 2025 года вышло соответствующее постановление, после чего начался поэтапный перевод воспитанников в новый детский дом в Конаеве. При этом речь шла о 171 ребенке, большинство из которых - сироты или дети в трудной жизненной ситуации.
Несмотря на заявления властей о "поэтапном" и организованном процессе, фактически выселение сопровождалось силовыми методами. К переселению были привлечены сотрудники полиции, а сами дети сопротивлялись переезду.
Очевидцы и общественные деятели публиковали видео, на которых видно, что действия проходили с применением силы. Подчеркивалось, что любые действия в отношении детей без их согласия являются нарушением как международных норм, так и законодательства Казахстана.
Более того, в ходе операции пострадали сами воспитанники: сообщалось об обмороке у выпускницы и травме у одного из детей.
На запросы журналистов о том, кто именно отдал приказ полиции участвовать в выселении, ни акиматы, ни департамент полиции Алматы не дали ответа.
Таким образом, ключевой вопрос, кто принял решение о силовом вмешательстве, остался без объяснений, а ответственность за произошедшее фактически не была обозначена.
Отдельные депутаты и общественные деятели прямо заявляли о нарушении прав детей. Подчеркивалось, что детский дом является для воспитанников единственным домом, а их принудительное перемещение - незаконно и недопустимо.
