Пропускная способность аэропортов Астаны и Алматы существенно увеличится
Фото: Depositphotos
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством президента доложил о принимаемых мерах по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и повышению транзитного потенциала страны, сообщили в пресс-службе правительства.
В этом году мы завершим строительство двух железнодорожных линий протяженностью 475 км и модернизацию 2,9 тысячи км путей. Это позволит увеличить объем транзитных перевозок на 60%, а скорость транзитных контейнерных поездов достигнет 50 км в час. К примеру, срок доставки грузов от границы КНР до Каспийского моря к концу этого года сократится с 84 часов до 55 часов. Будут проведены работы по строительству и реконструкции 11 тысяч километров дорог", - доложил Олжас Бектенов.
При этом обозначен ряд факторов, сдерживающих динамичное развитие транзитного потенциала. Одним из них остается высокий уровень износа железнодорожной инфраструктур. В связи с этим реализация комплексной программы по модернизации магистральной железнодорожной сети находится под постоянным контролем правительства.
Также уделено внимание развитию авиационной отрасли, включая инфраструктуру.
В этом году начнем строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны. Ввод в эксплуатацию второй полосы позволит приступить к капитальному ремонту первой, который не проводился более 20 лет. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта столицы в 4 раза, до 40 млн пассажиров. В июле текущего года завершится реконструкция внутреннего терминала аэропорта Алматы. Пропускная способность увеличится с 14 млн пассажиров до 19 млн. Начнутся строительно-монтажные работы по модернизации взлетно-посадочной полосы", - сообщил премьер-министр.
Также отмечается, что по поручению президента созданы условия для формирования рыночной цены авиатоплива. В результате цена авиационного топлива снизилась с 1,2 тысячи долларов до примерно 950 долларов США. Это позволило повысить привлекательность воздушного пространства Казахстана для иностранных авиакомпаний.
Напомним, что Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году. На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет Boeing 737 MAX 8, поставленные в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.
Мурат Нуртлеу назначен специальным помощником по вопросам инвестиций
Фото: akorda.kz
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе заседания правительства, сообщил о назначении Мурата Нуртлеу на должность специального помощника, который будет заниматься вопросами инвестиций, информирует Акорда.
Я назначил специального помощника, который будет заниматься вопросами инвестиций. Иностранные и отечественные инвесторы могут обращаться по всем возникающим вопросам к Мурату Нуртлеу как к Focal point. Что касается международных финансовых институтов, то за постоянную связь с ними будет отвечать председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам - советник президента Асет Иргалиев", - заявил глава государства.
По его словам, привлечению качественных инвестиций препятствуют сложившиеся подходы к работе с инвесторами, которые усиливают бюрократию и ведут к дублированию функций.
В прошлогоднем послании я особо остановился на этом вопросе. Необходимо отказаться от неэффективных практик. Следует сформировать цельную и согласованную систему взаимодействия между ведомствами на базе единого центра координации и принятия решений. Процесс принятия решений должен быть оперативным и подконтрольным. Инвестиционный штаб эффективно работает благодаря Роману Скляру. Здесь многое зависит от первых руководителей, которые обязаны обеспечить эффективную реализацию инвестиционных проектов. Важно сопровождать деятельность инвесторов и после запуска проектов через регулярный мониторинг и устранение административных барьеров", - сказала Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана подчеркнул, что одним из ключевых инструментов реализации инвестпроектов является механизм долгосрочных офтейк-контрактов.
Однако из-за отсутствия единых и понятных правил заключения таких контрактов и пассивной позиции госорганов срывается реализация стратегических инвестпроектов. Поручаю правительству и Агентству по защите и развитию конкуренции принять эффективные меры в этом направлении", - добавил он.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что особого внимания требует исполнение инвестиционных договоренностей, достигнутых в ходе зарубежных визитов и встреч с инвесторами.
Общая стоимость коммерческих соглашений только в прошлом году составила около 75 млрд долларов. Затягивание реализации и срыв подписанных соглашений недопустимы. Ответственность за выполнение этой работы возлагается и на администрацию президента. Откровенно говоря, у нас сложилась такая негативная тенденция: ведется очень интенсивная работа в ходе подготовки переговоров на высшем уровне, однако по их завершении вся последующая активность сводится на нет. Пора прекратить практику бесконечных межведомственных согласований. Правительство просило самостоятельности и получило ее. Теперь на практике надо правильно использовать полученные возможности. Каждый подписанный документ должен быть качественно и заблаговременно проработан, иметь четкие сроки с контролем исполнения. Первые руководители будут нести персональную ответственность за конечный результат", - заявил глава государства.
Ранее был назначен заведующий отделом внутренней политики администрации президента РК.
Национальный центр трансформации профессий создадут в Казахстане
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с ведущими компаниями создать национальный центр трансформации профессий по модели государственно-частного партнерство, сообщает Акорда.
Профессии трансформируются быстрее, чем учебные программы и стандарты. В этих условиях недостаточно просто увеличивать выпуск IТ-специалистов или обучать общим цифровым навыкам. Казахстану нужны профессионалы в каждой отрасли, способные применять ИИ и повышать производительность на конкретных рабочих местах. Поручаю правительству совместно с ведущими компаниями создать национальный центр трансформации профессий по модели ГЧП. Управление этим центром следует передать консорциуму негосударственных компаний, поскольку бизнес быстрее адаптируется и лучше знает требования рынка. В свою очередь задача государства - определить правила, обеспечить прозрачность, поддержать спрос и масштабирование решений", - заявил глава государства на расширенном заседании правительства.
Также, по его словам, следует продолжить "экономизацию" сферы образования с фокусом на кардинальное повышение эффективности государственного финансирования на всех уровнях - от детских садов до университетов.
Подготовка кадров не поспевает за темпами стремительного распространения искусственного интеллекта и новых технологий в реальном секторе экономики", - добавил он.
Ранее сообщалось, что 2026 год станет Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта.
Токаев поручил разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент, сообщает Акорда.
По моим наблюдениям, правительство остыло к отечественному продукту - мессенджеру Aitu, его продвижение даже среди госслужащих остановилось. Следует разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент - eGov AI, который постепенно заменит центры обслуживания населения. Кроме того, нужно определить единую цифровую платформу социальной защиты в качестве базовой инфраструктуры управления мерами социальной поддержки", - добавил он.
По его словам, масштабные утечки персональных данных, онлайн-мошенничество, применение искусственного интеллекта в преступных схемах - это новые реалии как за рубежом, так и в РК.
В Казахстане силами Агентства по финансовому мониторингу, других правоохранительных органов реализуются конкретные меры по борьбе с киберпреступлениями и мошенничеством. Благодаря работе Национального антифрод-центра предотвращены мошеннические действия в отношении 90 тысяч наших граждан. Поручаю правительству совместно с профильными структурами на комплексной основе тщательно изучить подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан", - заявил глава государства на расширенном заседании правительства.
Также, по его словам, критически важной задачей остается цифровизация социальной сферы.
По итогам прошлого года в эту отрасль было направлено порядка 40% всех расходов республиканского бюджета. Однако по эффективности их использования есть большие вопросы. Поэтому правительство должно сформировать социальные цифровые профили домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки. Все формы поддержки от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье, образование следует предоставлять через "Социальный кошелек", интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой ", - сказал президент.
Она заявил, что правительству совместно с акиматами необходимо масштабировать применение данного инструмента и обеспечить его ускоренное внедрение до конца текущего года.
Дополнено 10.02.2026, 12.47
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, отметил, что вопрос качественного цифрового развития следует рассматривать в тесной взаимосвязи с частным сектором, сообщает Акорда.
Правительству необходимо предусмотреть отдельный пакет мер поддержки для стимулирования активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса. Цифровизация госуслуг и интеграция государственных баз пока не дали существенного повышения качества управления государственными данными, положительная тенденция все еще не набрала необходимые обороты. Важно внедрить единые стандарты и перейти к управлению данными как стратегическим ресурсом государства. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, Национальным банком поручается сформировать до конца текущего года целостную систему управления данными государства", - сообщил президент.
По его словам, в последнее время в работе государственных цифровых систем фиксируются сбои, которые во многом связаны с технологической отсталостью применяемых IT-решений и низким качеством управления.
Такие сбои напрямую отражаются на взаимодействии государства с бизнесом и гражданами, тормозят формирование эффективной цифровой среды. Поэтому основой цифровой трансформации должен стать платформенный подход на базе QazTech. Правительству придется решить очень важную задачу перехода на единую цифровую платформу. Дело в том, что ранее все ведомства занимались цифровизацией автономно, без единого контроля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств. На совещании в Генеральной прокуратуре представителем правительства была обнародована сумма средств, которая понадобится для объединения разрозненных систем. Сразу скажу, таких денег нет и не может быть. Как говорил один незабвенный чиновник-строитель: "С деньгами построить объект может и дурак, а вот выполнить эту задачу без денег - это уже мастерство". Покажите мастерство. Правительство должно дать мне план работы без получения огромных денег из бюджета", - добавил глава государства.
Дополнено 10.02.2026, 13.40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства обратил внимание на низкий спрос на национальную языковую модель KazLLM, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
У меня есть пару вопросов по программе KazLLM. Вы сказали, что она запущена, однако насколько я знаю, спрос на данную программу еще низок, потому что имеется много недоработок. Население в основном обращается к ChatGPT, не хочет переходить на KazLLM", - заявил президент.
Отвечая на вопрос главы государства о числе пользователей Kaz LLM, Мадиев сообщил, что, по имеющимся данным, сервисом пользуются свыше 600 тыс. человек. Что касается ChatGPT, то, по словам министра, аудитория сервиса насчитывает сотни миллионов пользователей в мире, а в Казахстане им пользуются около 13% населения, пишет zakon.kz.
Ранее сообщалось, что антифрод-центр Нацбанка заблокировал транзакции с признаками мошенничества на 2,8 млрд тенге.
Нужно прекратить сумасбродство - президент Казахстана поручил провести ревизию бюджетных программ
Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета, заявил Токаев
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до первого мая текущего года провести ревизию бюджетных программ, сообщает Акорда.
Нужно провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ для сокращения неэффективных государственных расходов. Это задача огромной важности. Не затягивайте ее выполнение. Министерство финансов и министерство экономики должны проявлять жесткость и принципиальность. Следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций. Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета или, что еще хуже, на основе субъективного, ангажированного выбора. Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство", - заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
По его словам, теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов.
Получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу нашим гражданам и способствующие развитию национальной экономики. Правительству до 1 мая текущего года поручается провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства. Это касается и квазигосударственного сектора", - сообщил президент.
Он отметил, что для повышения прозрачности бюджетных расходов, то есть для того, чтобы было понятно, куда, как и на что тратятся средства, необходимо расширить применение цифрового тенге.
В настоящее время этот инструмент уже эффективно используется в системе госзакупок, субсидировании, а также при финансировании крупных проектов из Национального фонда. Надо активнее масштабировать этот опыт и в другие сферы", - добавил глава государства.
Также он подчеркнул, что особое внимание следует уделить качеству бюджетного планирования в регионах.
В новом Бюджетном кодексе межбюджетные отношения пересмотрены с точки зрения предсказуемости и ответственности на всех уровнях бюджета. Теперь же надо в режиме реального времени посмотреть, как эти нормы работают в регионах. Если действующие инструменты неэффективны, их нужно откорректировать. Здесь никаких сомнений не должно быть, решения следует принимать быстро и смело. Новые правила не должны ограничивать финансовую самостоятельность регионов и, прежде всего, подрывать стимулы к наращиванию собственной доходной базы. Правительство обязано принять меры для укрепления финансовой устойчивости регионов. Это задача стратегического характера. Нельзя допустить размывания ответственности между разными уровнями управления", - добавил Токаев.
Закрепить в новой Конституции запрет на выселение из жилища без решения суда предложил Токаев
Фото: Акорда
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, предложил закрепить в новой Конституции запрет на выселение из жилища без решения суда, сообщает Акорда.
В проекте Конституции отдельное внимание уделено бережному отношению к природе, что, на мой взгляд, очень важно. Считаю нужным усилить уже наработанный массив поправок в этом направлении одной принципиальной нормой. В частности, в действующей Конституции есть положение, гласящее: "Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда". Полагаю, есть смысл добавить, что и "выселение из жилища" иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым. На мой взгляд, это важная социальная норма, которая в полной мере соответствует духу новой Конституции. Прошу членов конституционной комиссии рассмотреть это предложение", - заявил он.
В целом, отметил президент, проект нового Основного закона страны вобрал в себя все основные принципы и ценности, направленные на консолидацию народа и обеспечение динамичного прогресса Казахстана.
В конечном счете суть предлагаемых поправок сводится к одному: защите прав и свобод человека и гражданина. И это не просто набор деклараций, мы создаем единую систему, гарантирующую защиту прав человека и четко определяющую реальные пути их достижения. К примеру, по предложению адвокатского сообщества впервые вводится отдельная статья об адвокатуре. В проекте новой Конституции также подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования. На защиту традиционных ценностей направлена формулировка о том, что "брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины", - добавил лидер страны.
Ранее в проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка.
Основным приоритетом правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Основным приоритетом правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения. Этому будет способствовать комплекс системных мер, направленных на создание новых производств, развитие предпринимательских инициатив и открытие постоянных рабочих мест. Об этом заявил на расширенном заседании правительства под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов.
Он отметил, что рост уровня доходов граждан не успевает за темпами роста экономики. Доля заработной платы в валовом внутреннем продукте составляет 31%, что является высоким показателем для Центральной Азии. Цель - достичь уровня развитых стран от 40% и выше.
Темпы роста заработных плат отстают от динамики прибыли бизнеса, полученной как самостоятельно, так и за счет поддержки государства. В настоящее время правительство разрабатывает комплексные меры по повышению доходов населения. Предусматриваются финансовые, налоговые и иные стимулирующие меры по повышению заработных плат, увеличению рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию профессиональных навыков и квалификации, а также снижения финансовой нагрузки для граждан", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что будут усилены адресность и контроль в соцсфере. По его словам, значительное количество различных выплат, их разрозненность и отсутствие действенного контроля создали условия для необоснованного увеличения расходов. Это привело к распылению, неэффективному использованию, а в ряде случаев - к прямому хищению бюджетных средств. Только за последние два года предотвращено неэффективное использование средств на сумму порядка 288 млрд тенге.
Как было отмечено в вашем интервью газете Turkistan и выступлении на 5-м заседании Национального курултая, вся сфера нуждается в серьезном реформировании. Нами принимаются следующие меры: осуществляется процесс объединения и унификации разрозненных видов социальной помощи; оцифровываются процессы предоставления образовательных услуг - от строительства объектов до подушевого финансирования; переформатируется деятельность Фонда социального медицинского страхования путем интеграции с информсистемами Министерства финансов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Корректировка подходов затронула и вопросы миграционной политики. Отмечено, что несовершенство миграционного законодательства, механизмов социальной поддержки отдельных категорий иммигрантов также привели к проявлениям иждивенческих настроений. С начала этого года льготы и программы поддержки предоставляются селективно и только людям, направляющимся в трудодефицитные регионы.
Трансформация госполитики в образовании, здравоохранении, социальной защите, культуре и спорте позволит навести порядок в сферах, на которые из госбюджета выделяется около 18 трлн тенге. Правительство твердо придерживается принципа "помощь - только реально нуждающимся людям", - отметил он.
В свою очередь президент РК подчеркнул, что нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов.
Наша миссия понятна: увязать экономический рост с повышением доходов и улучшением качества жизни граждан. Другими словами, проценты роста ВВП должны найти свое отражение в реальных доходах наших граждан. В этом и заключается основная задача правительства", - сказал он.
Бектенов: в Казахстане сохраняется значительный дефицит электроэнергии Дополнено
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сохраняется энергодефицит, несмотря на снижение на 29% за прошлый год. Об этом на расширенном заседании правительства под председательством президента РК сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.
Он отметил, что дефицит электроэнергии сохраняется в пиковые часы, он покрывается за счет импорта.
За прошлый год дефицит был снижен на 29%, но он остается значительным.
По его словам, в рамках реализации стратегического курса на обеспечение энергетического суверенитета и покрытие растущего дефицита мощности правительством в соответствии с поручением президента ведется комплексная работа по вводу до 2035 года более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, из которых ключевое значение отведено развитию атомной и "чистой" угольной генерации.
В текущем году в Казахстане будут введены 2,6 ГВт традиционной и возобновляемой энергии, что позволит в первом квартале следующего года решить вопрос энергодефицита.
Новая тарифная политика восстанавливает справедливые рыночные условия в регулируемых услугах. Сейчас предсказуемость тарифов снова привлекает частные инвестиции в сферу ЖКХ. К примеру, в энергетику за прошлый год привлечено 655 млрд тенге, в текущем году ожидается привлечение уже порядка 900 млрд. В целом объем выработки электрической энергии к 2029 году увеличится на 39 млрд киловатт-часов", - сказал Олжас Бектенов.
В свою очередь президент сообщил, что для покрытия внутреннего дефицита Казахстан вынужден ежегодно импортировать электроэнергию.
В прошлом году импорт составил 3,7 млрд киловатт-часов. Ситуацию усугубляет высокий уровень износа генерирующих мощностей и электросетей. За последние три года по программе "Tариф в обмен на инвестиции" в сферу энергетики направлено свыше одного триллиона тенге. Основная часть инвестиций, или более 900 млрд тенге, была затрачена на ремонт, и только 140 млрд - на ввод новой генерации. Этого явно недостаточно для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы. Дефицит энергии - большая преграда на пути прогресса нашей страны. Строить планы без учета этого важного фактора - значит ставить телегу впереди лошади", - сказал Токаев.
По его словам, в настоящее время в Казахстане производится 123 млрд киловатт-часов электроэнергии.
Для нашей страны это недостаточно. По заверениям правительства, до конца 2029 года будут введены 13,3 гигаватт новых мощностей, из которых 5,9 гигаватт приходится на возобновляемые источники энергии. Правительство также ожидает, что уже в 2027 году будут покрыты все потребности экономики в электроэнергии с профицитом в 1,3 млрд киловатт-часов. Но эти цифры имеют ценность только при одном условии - если принятые обязательства будут исполнены своевременно, а планы подкреплены финансированием. Кроме того, уже стало своего рода привычкой переносить сроки ввода мощностей. Например, сроки завершения модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, пересматривались неоднократно, работа продолжается до сих пор. Поэтому правительство обязано обеспечить полноценный ввод всех запланированных энергетических мощностей. О переносах сроков речи быть не может", - заявил Токаев.
Ранее сообщалось, что в 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии.
Зависимость местных бюджетов от республиканского сократится с 50% в 2025 году до 34% к 2028 году
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Зависимость местных бюджетов от республиканского сократится с 50% в 2025 году до 34% к 2028 году. Об этом заявил на расширенном заседании правительства под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов.
Принятые решения в налоговой, тарифной и бюджетной политике, цифровом и строительном секторах, а также социальной сфере нацелены на последовательное устранение структурных диспропорций, сдерживающих развитие экономики. Налоговая и бюджетная реформа, позволила сформировать трехлетний бюджет страны без целевых трансфертов из Нацфонда, с планомерным сокращением дефицита бюджета до 0,9% к ВВП к 2028 году. Снижается зависимость местных бюджетов от республиканского с 50% в 2025 году до 34% - в 2028 году", - сказал Олжас Бектенов.
Он отметил, что на фоне проведенных реформ по итогам 2025 года удалось сохранить устойчивый рост экономики. В стоимостном выражении увеличение ВВП составило $20,1 млрд.
В целом рост ВВП за 2025 год составил 6,5%. Экономическую динамику обеспечило ускоренное развитие ключевых отраслей: транспорт вырос на 17,8%, строительство - на 14,6%, горнодобывающая промышленность - на 17,4%, обрабатывающая промышленность - на 12,2%, торговля - на 26% и сельское хозяйство - на 5,9%.
