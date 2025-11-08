Казахстанская авиакомпания купит 18 современных Boeing 787-9

Казахстан по-прежнему остается одной из стран с самыми низкими тарифами на газ для населения

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на поэтапное повышение оптовых цен на товарный газ, Казахстан по-прежнему остается одной из стран с самыми низкими тарифами на газ для населения, заявил на на заседании общественного совета фонда АО "Самрук-Казына" глава АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов.





По словам главы нацкомпании, даже с учетом недавно проведенной корректировки на 33% уровень ежегодных субсидий на внутреннем рынке сохраняется на уровне 200 млрд тенге.





Он обратил внимание, что доля газа в коммунальных расходах казахстанцев за последнее десять лет снизилась с 6,4% до 5,2%.





Чтобы обеспечивать стабильные поставки газа, реализовывать инвестпроекты и развивать инфраструктуру, необходимо постепенно довести оптовую цену до уровня себестоимости. Такая мера позволит укрепить энергетическую безопасность страны и гарантировать надежное газоснабжение для всех регионов страны", - пояснил Жамауов.



