Питер Фостер покинет должность главы АО "Эйр Астана" в конце марта 2026 года

Алматы. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет директоров АО "Эйр Астана" - Совет директоров АО "Эйр Астана" сообщает , что Питер Фостер покинет должность главного исполнительного директора и состав совета директоров АО "Эйр Астана" в конце марта 2026 года.





Господин Фостер продолжит сотрудничество с группой авиакомпаний в качестве старшего советника совета директоров", - отметили в авиакомпании.





На должность главного исполнительного директора будет назначен исполнительный директор по финансам Ибрахим Жанлыел.





Совет директоров выражает искреннюю благодарность Питеру Фостеру за его выдающиеся достижения в руководстве компанией на протяжении 20 лет - от этапа становления до нынешнего статуса ведущей авиакомпании Казахстана и Центральной Азии, а также признанного бренда в мировой авиационной индустрии. Совет директоров приветствует назначение Ибрахима Жанлыела на должность главного исполнительного директора. Господин Жанлыел работает в группе компаний Air Astana с 2003 года, занимая сначала руководящие должности в коммерческих направлениях, а затем - должность исполнительного директора по финансам, которую он занимает с 2017 года. Его вклад в развитие компании огромен, и он обладает богатым опытом как в деятельности группы, так и в авиационной отрасли в целом. Совет директоров выражает полную уверенность в том, что под его руководством компания продолжит рост и достигнет новых успехов", - заявил председатель совета директоров АО "Эйр Астана" Нурлан Жакупов.





Питер Фостер возглавлял Air Astana с 2005 года.





Для справки





Группа Air Astana является крупнейшей группой авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по объему выручки и размеру воздушного флота. Группа эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 61 самолетов, распределенный между АО "Эйр Астана", авиакомпанией полного цикла, которая выполнила свой первый рейс в 2002 году, и бюджетным перевозчиком АО "FlyArystan", созданным в 2019 году.





Группа обеспечивает регулярные, прямые и транзитные, ближнемагистральные и дальнемагистральные пассажирские и грузовые авиаперевозки на внутренних, региональных и международных маршрутах по Центральной Азии, Кавказу, Дальнему Востоку, Ближнему Востоку, Индии и Европе.





АО "Эйр Астана" четырнадцать раз была признана "Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ" и в девятый раз была награждена за "Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ" по версии Skytrax World Airline Awards. FlyArystan трижды признан Skytrax "Лучшим бюджетным перевозчиком в Центральной Азии и СНГ". Также АО "Эйр Астана" имеет пятизвездочный̆ рейтинг в категории крупнейших авиакомпаний от APEX.





Ценные бумаги компании прошли листинг на Казахстанской фондовой бирже, Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже (тикер: AIRA).