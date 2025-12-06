Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономикиГлава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики
В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Программа будет предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса.
В своем выступлении президент отметил, что программа поддержки малого бизнеса должна предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей.
Как показывает практика, акцент на локальном продукте, знаниях и современных технологиях дает ощутимый результат. В качестве примера можно привести проект "Одно село - один продукт", реализованный при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и национальной палаты "Атамекен". К нам поступает немало обращений с мест с разумными просьбами и предложениями. Например, о создании предприятий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в правительстве, ни со стороны бизнеса", - обратил внимание президент.
По его словам, правительству следует всесторонне поддерживать эффективное взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности. Это придаст дополнительный импульс развитию сел и малых городов.
Токаев обратил внимание, что, несмотря на работу по активизации предпринимательства и устранению барьеров для его развития, все еще остаются серьезные вызовы и нерешенные проблемы для малого бизнеса.
Прежде всего необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и способствовать их выходу на новый уровень. Это станет главным индикатором успешности политики развития предпринимательства", - подчеркнул президент.
Вена. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Австрию министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с представителями ведущих австрийских промышленных и инвестиционных компаний. Мероприятие объединило ключевые компании, работающие в сферах машиностроения, зеленой металлургии, транспорта, инноваций и высоких технологий, сообщили в пресс-службе МИД.
Во встрече приняли участие представители ÖBB, Lasselsberger Group, Primetals Technologies Austria GmbH, AVL List GmbH, Steyr Automotive, Rosenbauer International, Magnatech GmbH и других компаний, формирующих промышленный и технологический профиль Австрии.
Министр представил инвесторам обзор экономических тенденций Казахстана и подчеркнул значимость Австрии как надежного европейского партнера. Сегодня в Казахстане успешно работают около 170 компаний с австрийским участием, включая Lasselsberger Group, Liebherr, Andritz Hydro, Swarovski. Казахстан также является ключевым поставщиком нефти в Австрию - более 40% импорта нефти этой страны приходится на казахстанские поставки.
В ходе круглого стола стороны обсудили перспективы реализации новых проектов в сферах машиностроения, зеленой металлургии, модернизации транспортных систем, переработки сырья, внедрения интеллектуальных технологий. Отдельное внимание уделено возможностям укрепления экспортного потенциала Казахстана, в частности, в области агропромышленной продукции, металлургии, химической промышленности, машиностроения и IT-услуг.
Кроме того, австрийским компаниям были представлены новые возможности для размещения производств, локализации технологий, а также расширения присутствия на рынках Центральной Азии.
Австрийский бизнес традиционно демонстрирует высокое доверие к Казахстану. Наше партнерство основано на технологичности, долгосрочности и стремлении к совместному развитию. Казахстан предлагает устойчивую макроэкономическую среду, доступ к региональным рынкам и привлекательные условия для реализации промышленных проектов. Приглашаем австрийские компании активнее расширять свое присутствие и участвовать в новых инициативах", - заявил глава МИД Казахстана.
Кошербаев подчеркнул, что Казахстан остается лидером региона по привлечению прямых иностранных инвестиций. За годы независимости страна привлекла более $470 млрд, что подтверждает устойчивый международный интерес и высокий уровень доверия к казахстанской экономике.
Стороны договорились продолжить предметную проработку инвестиционных и индустриальных проектов, а также активизировать взаимодействие между профильными ведомствами и бизнесом двух стран.
05.12.2025, 15:32 161671
Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки
Подписан меморандум о взаимопонимании между Институтом ядерной физики и компанией "Росатом Технологии Сооружения"
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Институте ядерной физики стартовал семинар, посвященный вопросам проектирования и эксплуатации исследовательских ядерных установок. Мероприятие объединило ведущих специалистов Казахстана и России и стало площадкой для обсуждения развития научно-исследовательской ядерной инфраструктуры страны, сообщили в Агентстве по атомной энергии.
Как отметил в ходе мероприятия председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, строительство нового исследовательского реактора в Институте ядерной физики, а также аналогичного проекта в Национальном ядерном центре станет ключевым шагом в развитии атомной науки, подготовке специалистов и расширении технологических возможностей страны.
Казахстан открыт к различным технологическим решениям и готов рассматривать оптимальные конфигурации с учетом мирового опыта", - подчеркнул он.
В рамках семинара состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Институтом ядерной физики и компанией "Росатом Технологии Сооружения" (ООО "РТС", входит в госкорпорацию "Росатом"). Документ закрепляет намерение совместно проработать проект сооружения многоцелевого исследовательского реактора и комплекса лабораторий, а также расширять сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии.
В ходе семинара эксперты представили возможные конфигурации будущей установки, обсудили перспективные материалы, изотопные технологии и задачи, которые будет решать новый научный объект.
05.12.2025, 14:50 170341
В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прогнозирует, что в текущем году ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Об этом он заявил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана".
Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов", - сказал глава государства.
По его словам, за последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли.
За последние годы инвестиции в основной капитал выросли на 70%. Производительность труда в реальном секторе увеличилась на 40%. Объем несырьевого экспорта продемонстрировал рост почти в два раза. В результате число экспортеров возросло в 3 раза, что позволило расширить географию поставок нашей продукции до 140 государств. Это наглядное подтверждение того, что отечественные товары находят свои ниши на зарубежных рынках", - сказал Токаев.
При этом он подчеркнул, что активное участие в этой работе принимает малый и средний бизнес, который динамично растет и развивается, а его доля в экономике достигла 40%.
За последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в полтора раза, а объем выпуска их продукции - в 2,5 раза. Сегодня в сфере бизнеса работает 4,5 млн человек, или почти половина всего занятого населения страны", - привел данные президент.
В своем выступлении глава государства также отметил, что к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому ВВП от 17 до 26 трлн долларов с созданием 78 млн рабочих мест.
А для Казахстана эффект от цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта может составить от 14 до 20 млрд долларов к ВВП. Такой подсчет имеется. Насколько он верен - жизнь покажет. Мы должны всецело воспользоваться открывающимися возможностями", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане примут программу поддержи малого бизнеса.
05.12.2025, 13:59 177646
Тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам нового Налогового кодекса поручил президент
Фото: Depositphotos
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса, сообщает Акорда.
Ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба", - подчеркнул глава государства.
Особое внимание, отметил он, надо уделить совершенствованию налогового администрирования. Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей.
Он также обратил внимание, что в следующем году будут внедрены реестр казахстанских товаропроизводителей и национальный каталог товаров. Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки.
Правительству совместно с палатой "Атамекен" до конца текущего года нужно обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу", - указал президент.
Также Токаев обозначил актуальные задачи, стоящие перед правительством, среди которых стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан. Для их решения недавно была принята программа совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026-2028 годы.
В послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене", - сказал глава государства.
Также он указал на еще одну полностью не решенную проблему - самообеспечение продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан.
Слишком много импортируем, это видно невооруженным взглядом. По ряду товарной номенклатуры сильно полагаемся на завозную продукцию. Для Казахстана это недопустимо, тем более в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 трлн тенге государственной поддержки, в то время как вся его продукция оценивается в 8,5 трлн тенге (по итогам 2024 года)", - высказался Касым-Жомарт Токаев.
05.12.2025, 13:40 179376
Задержание сотрудников "КазМунайГаза" в Грузии прокомментировали в компании
Ранее сообщалось о задержании трех граждан Казахстана по делу о крупной схеме незаконного сбыта нефти в обход грузинской таможни
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "КазМунайГаз" прокомментировала информацию о задержании своих работников на нефтяном терминале в Батуми, сообщает "Sputnik Казахстан".
Все работники Батумского нефтяного терминала находятся на рабочих местах, терминал осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Грузии, заявили в КМГ.
ООО "Батумский нефтяной терминал", как и КМГ, сообщил, что все работники терминала находятся на рабочих местах.
Терминал осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Грузии. Права и законные интересы терминала и его работников обеспечиваются в полном объеме", - сообщили в пресс-службе КМГ.
В компании отметили, что с учетом требования законодательства по сохранению тайны следствия ООО "Батумский нефтяной терминал" воздерживается от дополнительных комментариев.
Ранее сообщалось, что следственная служба грузинского Минфина задержала трех руководителей ООО "Батумский нефтяной терминал", граждан Казахстана, по делу о крупной схеме незаконного сбыта нефти в обход грузинской таможни.
Терминал в Грузии принадлежит оператору Казахстана по магистральным нефтепроводам - компании "КазТрансОйл", входящей в группу национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".
04.12.2025, 13:39 272016
В Минэнерго рассказали о ситуации с перекачкой нефти после атаки дронов на КТК
Фото: КТК
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр энергетики Ерлан Акбаров рассказал журналистам о ситуации с экспортом казахстанской нефти после атаки дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.
Акбаров отметил, что ситуация находится на особом контроле правительства, а транспортировка нефти идет в штатном режиме.
Один причал работает полноценно, по второму причалу проводится работа по его подключению к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет", - заверил вице-министр.
В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.
Также Акбарову задали вопрос о том, обращался ли Казахстан к Украине в связи с инцидентом.
Это компетенция МИД. Сейчас данный вопрос прорабатывается", - ответил Акбаров.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми.
МИД Казахстана выразило протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
04.12.2025, 11:30 281011
В Атырауской области появилась новая специальная экономическая зона
На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим
Атырау. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане постановлением правительства появилась новая специальная экономическая зона "Атырау", передает корреспондент агентства.
Специальная экономическая зона "Атырау" расположена на территории Атырауской области в пределах административно-территориальных границ города Атырау вдоль трассы Атырау - Доссор и Жылыойского района Атырауской области", - сообщается в постановлении.
Отмечается, что территория СЭЗ составляет 450 гектаров.
Также сообщается, что СЭЗ создается в целях:
ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
развития отраслей обрабатывающей промышленности и производства химической, нефтехимической, металлургической, неметаллической минеральной продукции, металлообработки, резиновых и пластмассовых изделий и иной продукции с высокой добавленной стоимостью.
На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим", - подчеркивается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО.
04.12.2025, 09:23 280336
Казахстан ввел ограничения на вывоз говядины до конца года
Фото: Depositphotos
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 ноября 2025 года № 441 введены количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота.
Ввести сроком до 31 декабря 2025 года количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота (коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0201 - мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное и 0202 - мясо крупного рогатого скота, замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 13 тысяч тонн", - говорится в документе.
Также приказом утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).
Ранее на брифинге в правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал цены на мясо в Казахстане.
Читаемое
