Произошел пожар на заводе на месторождении Тенгиз
Фото: МЧС РК
Атырау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Произошел пожар на заводе на месторождении Тенгиз в Атырауской области, сообщает пресс-служба национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".
18 января утром в 9.53 произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на ГТЭС-4. Персонал был эвакуирован в безопасное место. Аварийная служба ТШО устранила возгорание. Пострадавших нет. Примерно в 11.20 произошло возгорание трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Незамедлительно об инциденте был оповещен ДЧС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что причины возгорания выясняются.
В настоящее время ситуация под контролем", - добавили в КМГ.
Ранее двое рабочих пострадали при пожаре на Павлодарском нефтехимическом заводе.
18.01.2026, 18:35 21466
В Астане при пожаре в многоэтажке эвакуировали свыше 20 человек
Жертв и пострадавших нет
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане при пожаре в многоэтажном доме в Сарыаркинском районе на улице Кубрина эвакуированы 23 человека, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что в одной из квартир на первом этаже произошло возгорание мебели. Огнеборцы оперативно приступили к проведению разведки и эвакуации жильцов. Силами спасателей по лестничному маршу эвакуированы 23 человека, в том числе 9 детей", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что возгорание было ликвидировано на площади 25 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается", - добавили в пресс-службе.
Ранее на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома по проспекту Момышулы в Астане, вспыхнул пожар.
17.01.2026, 09:00 96871
Пожар на 10-м этаже по повышенному рангу в Астане: спасены дети
Фото: Кадр из видео МЧС
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу утром на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома по проспекту Момышулы, вспыхнул пожар.
В МЧС сообщили о тушении пожара на балконе, расположенном на 10-м этаже 14-этажного жилого дома по проспекту Момышулы в Алматинском районе.
В 7.57 пожарные прибыли по повышенному рангу на место происшествия.
К моменту прибытия горела квартира, мебель, домашние вещи на площади 40 квадратных метров", - рассказал помощник оперативного дежурного ДСПТ ДЧС Астаны Адиль Мусурманов.
По его словам, были эвакуированы 54 человека, из них четверо спасенных - трое детей и один взрослый.
В 8.39 пожар был полностью ликвидирован.
Напомним, в Павлодарской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка.
16.01.2026, 17:29 135191
В Алматы десятки домов остались без газа из-за повреждения трубы
Фото: QazaqGaz Aimaq
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы 65 частных жилых домов временно отключили от газа из-за повреждения газопровода, сообщили в компании QazaqGaz Aimaq.
По сообщению компании, 16 января в 14.30 на одной из центральных улиц Турксибского района Алматы большегрузный автомобиль наехал на газопровод.
Из-за сильного удара была повреждена стальная труба газопровода по сварным стыкам в двух местах, а также зафиксирован изгиб газопровода протяженностью около 7 метров. Дополнительно при обследовании специалисты аварийно-диспетчерской службы АО "QazaqGaz Aimaq" выявили трещину на соседней врезке газопровода низкого давления и срыв кронштейнов, удерживающих приборы учета газа", - рассказали в компании.
Прибывшая аварийная бригада утечек газа не обнаружила. В целях обеспечения безопасности временно было приостановлено газоснабжение 65 частных жилых домов.
В настоящее время восстановительные работы ведутся в активной фазе. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - добавили в пресс-службе.
16.01.2026, 09:32 151711
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Мангистауской области погибли четыре человека Дополнено
Фото: Минтанспорта РК
Актау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 16 января 2026 года примерно в час ночи на 383-м километре автодороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
По предварительным данным, водитель автобуса 1985 года рождения, двигаясь из города Актау в сторону села Бейнеу, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира, три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО "CASPIAN TRANS CORPORATION".
По факту дорожно-транспортного происшествия департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Минтранспорта отметили, что участок автодороги, на котором произошло ДТП, относится ко II технической категории. Покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 метров, дефекты дорожного покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объеме.
Дополнено. 16.01.2026, 13.10
Сорок два пассажира получили травмы в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Мангистауской области, сообщает департамент полиции региона.
В результате ДТП 4 человека погибли на месте. Сорок два пассажира получили травмы, из них 17 госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания", - уточнили в пресс-службе.
15.01.2026, 18:17 196236
В Актау военнослужащий погиб под колесами грузовика
Фото: gov.kz
Актау. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий по контракту погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в Актауском гарнизоне, сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил РК.
При возвращении подразделения с военного полигона Оймаша Актауского гарнизона произошло ДТП. При неблагоприятных погодных условиях (гололед, ограниченная видимость, темное время суток) автомобиль КамАЗ допустил наезд на военнослужащего по контракту, младшего сержанта. От полученных травм военнослужащий скончался", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
15.01.2026, 16:28 208161
В Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
Пожар ликвидирован
Павлодар. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Иртышск Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Дом полностью охвачен огнем: происходило горение мебели, домашних вещей и кровли, наблюдалось сильное задымление. Несмотря на сложную обстановку, пожарные с первых минут приступили к поиску пострадавших. Пожарными были спасены трое несовершеннолетних, которые были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Один ребенок самостоятельно эвакуировался до прибытия пожарных подразделений. К сожалению, двое несовершеннолетних скончались в больнице", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пожар ликвидирован, а причина возгорания устанавливается.
Ранее женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области.
14.01.2026, 17:32 274461
Сработал индикатор неисправности: самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы
Неисправностей не выявлено, воздушное судно возвращено в эксплуатацию
Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алматы в Кызылорду, вернулся в аэропорт южной столицы из-за сработавшего индикатора неисправности, сообщает пресс-служба Air Astana.
После взлета сработал индикатор, свидетельствующий о возможной технической неисправности. В связи с тем, что в аэропорту города Кызылорды отсутствовали необходимые технические специалисты, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в соответствии с процедурами безопасности авиакомпании.Инженерно-технической службой авиаперевозчика были выполнены необходимые проверки согласно инструкциям производителя", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что неисправностей не выявлено, воздушное судно возвращено в эксплуатацию.
Из-за погодных условий в Алматы и эксплуатационных ограничений на воздушных судах Airbus NEO авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на самолет FlyArystan, в связи с чем время задержки увеличилось. самолет вылетел с пассажирами в 02.34 по местному времени. Общее время задержки составило 12 часов 24 минуты. Авиакомпания предоставила пассажирам горячее питание и напитки во время задержки рейса. По запросу 36 пассажиров разместили в гостинице", - добавили в Air Astana.
Ранее рейс Air Astana совершил экстренную посадку из-за неисправности туалетов.
13.01.2026, 20:55 289566
Срочник ранил себя во время учебной стрельбы
Фото: Кадр из видео
Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий срочной службы допустил огнестрельное саморанение, сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии Республики Казахстан.
13 января в рамках плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части 5571 проводились учебные стрельбы. В результате нарушения мер безопасности военнослужащий срочной службы призыва 2-2025 допустил касательное огнестрельное саморанение левой ноги из автомата АК-74", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в Нацгвардии, на месте происшествия солдату была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он в экстренном порядке был госпитализирован в городскую больницу Конаева. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены.
В пресс-службе уточнили, что причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту проводится служебное расследование.
