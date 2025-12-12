11.12.2025, 17:19 30701
В прибывшем на станцию "Алматы-2" поезде 52 человека отравились газом
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 52 человека, в том числе 10 детей, отравились угарным газом по прибытии поезда на станцию "Алматы-2", сообщили в управлении здравоохранения Алматы.
По данным управления, всего пострадали 52 человека, в том числе дети. На место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи.
Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
По результатам обследований госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в отделении реанимации, остальные - в профильных отделениях. Остальные пациенты после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе АО "Қазақстан темір жолы" заявили, что перевозчик не имеет отношения к случившемуся.
Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО "Пассажирские перевозки" и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок", - пояснили в КТЖ.
В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".
11.12.2025, 13:51 38991
Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: пострадала женщина
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина пострадала в результате столкновения автобуса с троллейбусом в в Медеуском районе города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автобуса 65-го маршрута, следуя по проспекту Достык в южном направлении, южнее улицы Богембай батыра, допустил наезд на стоящий на остановочном комплексе троллейбус, который производил посадку и высадку пассажиров. В результате данного ДТП пострадала пассажир автобуса женщина 66 года рождения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Медеуского района", - говорится в сообщении.
11.12.2025, 12:36 42451
Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен
Талдыкорган. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на трассе Алматы - Өскемен, сообщает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, двигаясь по трассе в условиях резкого ухудшения погодных условий - снежной метели, гололеда и ограниченной видимости, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП на месте погибли четверо человек. Еще четыре пассажира с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ДП.
10.12.2025, 20:37 80356
Четверо железнодорожников погибли под колесами поезда в Карагандинской области
Караганда. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На участке Мойынты - Шыганак, на перегоне Шешенкара - Каражангыл, четверо работников железной дороги погибли под колесами грузового поезда, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
При следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение. В зоне железнодорожного полотна путевая бригада станции Сарышаган выполняла плановые работы по смене рельса. Несмотря на предпринятые все необходимые меры, предотвратить несчастный случай не удалось. Четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью", - проинформировали в КТЖ.
Как отметили в компании, для установления всех обстоятельств и причин произошедшего создана специальная комиссия во главе главного инженера АО "НК "КТЖ" в составе руководителей ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и дирекции магистральной сети. Комиссия оперативно выехала на место происшествия для проведения расследования.
10.12.2025, 18:32 85201
Пассажирке рейса Актобе - Алматы стало плохо в самолете, ее не удалось спасти
Актобе. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во время выполнения рейса DV712 Актобе - Алматы у одной из пассажирок внезапно ухудшилось состояние здоровья, врачи не смогли ее спасти, сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT.
Кабинный экипаж незамедлительно инициировал медицинскую процедуру оповещения и приступил к оказанию первичной помощи. На запрос откликнулись пассажиры с медицинской подготовкой, включая врача-кардиолога, которые совместно с бортпроводниками проводили реанимационные мероприятия", - проинформировали в компании.
Как отметили в SCAT, командир воздушного судна оперативно принял решение о возврате в аэропорт вылета, обеспечив посадку в максимально короткие сроки.
После приземления пассажирка была передана бригаде скорой медицинской помощи, которая продолжила реанимационные мероприятия и позднее констатировала смерть", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что экипаж действовал оперативно, скоординированно и строго в соответствии с установленными авиационными и медицинскими протоколами. В условиях полета были предприняты все возможные меры для оказания помощи пассажирке.
09.12.2025, 11:27 161961
Посетителей двух торговых центров эвакуировали в Алматы из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посетителей двух торговых центров эвакуировали в Алматы из-за анонимного сообщения о возможном заминировании.
По обеим локациям проведен комплексный комиссионный осмотр экстренными оперативными службами. Взрывные устройства не обнаружены, объекты возвращены к штатному рабочему режиму", - сообщили в департаменте полиции города.
В настоящее время оперативное подразделение полиции устанавливает личность анонима, который сделал ложное сообщение, чтобы привлечь его к ответственности.
08.12.2025, 11:09 255131
Пять человек погибли в результате ДТП в Актюбинской области Дополнено
Актобе. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области 7 декабря примерно 08.40 на 1024-м км автодороги республиканского значения Самара - Шымкент произошло опрокидывание пассажирского автобуса. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь по автодороге республиканского значения Самара - Шымкент со стороны поселка Карабутак в направлении Кызылординской области, возле поселка Улгайсын допустил опрокидывание автобуса", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что в салоне автобуса находились 49 граждан Узбекистана, следовавших по направлению Пермь - Ташкент.
В результате ДТП пять пассажиров скончались на месте ДТП, 11 пассажиров доставлены в ЦРБ Айтекебийского района с различными телесными повреждениями. Причина ДТП выясняется", - сообщили в департаменте.
Дополнено 08.12.2025, 13.30
В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Актюбинской области, сообщает портал "Мой город".
13 человек после осмотра отпустили. Все мужчины. У них в основном были ушибы и ссадины, одному наложили гипс. Двое мужчин, которым 51 год и 39 лет, остаются в больнице. У одного сочетанная травма, он в сознании, у второго сотрясение головного мозга. Пострадавшие получают лечение", - говорится в сообщение.
08.12.2025, 09:55 259366
В Астане загорелось кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в Астане загорелось кафе, расположенное в отдельно стоящем одноэтажном здании бывшего кинотеатра Cinema City в районе Байконур на улице Амангельды Иманова, передает корреспондент агентства.
По уточненным данным, в Астане в районе Байконур по улице Амангельды Иманова произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного кафе и наружной обшивки. От теплового воздействия пострадал рядом стоящий грузовой автомобиль", - проинформировали в МЧС РК.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
07.12.2025, 16:23 298186
В Акмолинской области погиб полицейский при исполнении
Кокшетау. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проводится расследование по факту гибели инспектора патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Трагический инцидент произошел 7 декабря на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты. Предварительно установлено, что водитель автомашины "Тойота Камри" не справился с рулевым управлением и допустил наезд на инспектора патрульной полиции, обеспечивающего безопасность дорожного движения, предупреждая водителей об опасности на дороге, снижении скорости и сужении проезжей части", - проинформировали в полиции.
Как отметили в пресс-службе, по данному факту будет проведено тщательное и объективное расследование.
